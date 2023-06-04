Путь к Богу: храмы разных ветвей христианства, которые можно увидеть в России

Несмотря на то, что в России преобладает православное христианство, с древности на территории огромной страны селились христиане других направлений и различных ответвлений, которые также стремились к Богу. В населенных пунктах, где наблюдалось большое скопление единоверцев были построены уникальные культовые объекты, судьба которых сложилась по-разному. Поскольку сохранившиеся здания представляют особый интерес с точки зрения архитектуры, авторы Novate.ru, разыскали самые удивительные объекты, которые стоит посетить даже атеистам.

1. Кёнигсбергский кафедральный собор или Домский собор Богоматери и Святого Адальберта в Калининграде

Восстановленный Кёнигсбергский кафедральный собор – яркая достопримечательность, ставшая визитной карточкой Калининграда. | Фото: cdn.sozvezdie-tour.ru.

Во время Второй мировой войны Кафедральный собор был разрушен, а восстановление началось лишь в конце 1970-х годов (Калининград). | Фото: visit-kaliningrad.ru.

В Калининграде сохранился один из старейших католических храмов России, который появился раньше чем сам город, да и в разные периоды истории в нем отметились разные державы. Речь идет о Кёнигсбергском кафедральном соборе или Домском соборе Богоматери и Святого Адальберта, который начали строить еще в 1333 году. Разросшийся городок Альтштадт требовал более просторной святыни, которую задумывали как крепость, призванную защитить священнослужителей и приход. Но магистр тевтонского рыцарского ордена, выделивший земли в юго-западной части поселения, положившего начало строительству города Кенигсберга, не одобрил инициативу и архитектурный комплекс выполнял лишь религиозные функции.

Теперь католический Домский собор Богоматери и Святого Адальберта является местом сбора горожан во время культурных мероприятий (Калининград).

Кстати сказать, строительство затянулось вплоть до 1380-х годов, а оформление интерьера длилось еще более длительное время. Да и облик старинной святыни изменился в период, когда на этих землях появились немцы, превратившие Собор в кирху, а прихожанами стали сугубо лютеране, проживающие и соседнем городе, в Кнайпхофе, отчего можно услышать название – Кнайпхофская приходская кирха. Затем, с появлением в городе Университета Альбертина, собор стал выполнять функции университетской церкви и усыпальницы профессорского состава, среди которых всем известный Иммануил Кант. На данный момент в Домском соборе Богоматери и Святого Адальберта богослужения не проводятся, его площади используют для организации органных концертов, лекций, экскурсий, можно посетить и Музей Канта.

https://www.youtube.com/watch?v=1XK3s_Riuac

2. Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в дореволюционное время (Великий Новгород). | Фото: molebny.ru.

Не менее бурная судьба и у католического Храма Святых Апостолов Петра и Павла, проявившего в Великом Новгороде в конце XIX века, вернее то здание, которые мы можем видеть сегодня. Первым же католическим храмом в городе была церковь Святого Петра «для немецких торговых людей» и построили ее еще в начале XI века. За свою историю она не раз перестраивалась, а затем и вовсе была забыта на более чем 300 лет.

Элегантная церковь Святых Апостолов Петра и Павла после полной реконструкции снова встречает прихожан (Великий Новгород).

Примечательно: Красивейший храм появился в Великом Новгороде лишь в конце XIX века, его возводили по проекту Райнольда Кржижановского – новгородского губернского архитектора, уроженца Белостока. Он предпочел стиль необарокко, поэтому главный фасад украшает двухколонный портик с треугольным фронтоном над входом, а по бокам возвышаются две изящные башни-колокольни, которые венчают фигурные шпили. Но недолго он радовал прихожан, революция 1917 года положила конец процветанию общины, храм был закрыт, его перестроили для Общества автомобилистов, а затем превратили в кинотеатр. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, восстановление началось лишь к 1990-м годам.

3. Англиканская церковь Святого Андрея в Москве

Церковь Святого Андрея – единственный англиканский храм в Москве. | Фото: liveinternet.ru.

Сегодня церковь Святого Андрея отдана общине, в ней все так же проходят службы, устраивают концерты, работает образовательный центр и воскресная школа (Москва).

История англиканской общины Москвы восходит к 1553 году, именно тогда царь Иван Грозный выдал свое позволение британским купцам проводить богослужения, которые соответствуют их вероисповеданию. Вплоть до начала XIX века службы проводились в здании голландской реформатской церкви, а после того, как она сгорела, было решено строить собственную часовню. К концу века количество прихожан в разы превосходило вместимость церквушки, что побудило общину на строительство храма, которое длилось с 1882 по 1884 гг. Считается, что автором проекта церкви был Ричард Фримен, а вот руководил работами московский архитектор Борис Фрейденберг. Поскольку храм построен в викторианском стиле, стилизованном под готику Англии и служба шла только на английском языке, путешествующие британцы отмечали, что, посещая церковь, они явно ощущали атмосферу своей родины, настолько точно были воссозданы традиционные каноны англиканства.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh4KlP0ZRYI

4. Римско-католический костел Божией Матери Лоретанской в Оренбурге

Римско-католический костел Божией Матери Лоретанской в начале XX века (Оренбург).

С 2008 года здание Храма Божией Матери Лоретанской взято на государственный учет и охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия (Оренбург). | Фото: berdskasloboda.ru.

В конце XVIII после раздела Речи Посполитой в Оренбурге стали появляться поляки, численность которых возрастала после прибытия сосланных, участвовавших в восстаниях. Учитывая, что поляки в большинстве случаев были католики, возникла необходимость строительства костела, которое началось в 1844 году. Спустя три года храм освятили в честь Божией Матери Лоретанской, который стал не только местом поклонения, но и убежищем, ведь священнослужители занимались благотворительностью и выполняли функции учителей в образовательном центре. Революция, как и по всей стране, внесла пагубные для храма коррективы: приход закрыли, а здание отдали под нужды кожевенной фабрики, которая произвела кардинальную перестройку. Только в начале 1990-х римско-католический костел Божией Матери Лоретанской был передан церкви, что повлекло за собой грандиозную реконструкцию. После восстановительных работ религиозный объект выполняет свои прежние функции.

https://www.youtube.com/watch?v=W8FCkh8Vf_k

5. Евангелическо-лютеранская Церковь Святой Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Евангелическо-лютеранская Церковь Святой Екатерины на Васильевском острове в начале XX века считали грандиознейшим зданием Северной столицы (Санкт-Петербург). | Фото: peterburg.center.

Церковь Святой Екатерины стала местом поклонения лютеран – последователей одного из самых протестантских течений в христианстве (Санкт-Петербург).

В начале XVIII века в Петербурге лютеранская община была довольно обширной, что стало причиной обустройства одного из особняков на Васильевском острове под храм. В 1768 году началось масштабное строительство церкви, проект которой разработал известный архитектор Ю. М. Фельтен, создавший к тому времени ряд впечатляющих зданий. Его проект предусматривал разделение главного зала на три, но позже его перестроили, были добавлены хоры, в которых установили позолоченные скульптуры Веры и Любви, мраморное изваяние Христа Спасителя. Алтарную же часть украшали копии картин Рубенса, Ванлоо, Гриммеля (такие как «Тайная вечеря», «Воскресение», «Искушение Адама», «Распятие» и др.). Главным же достоянием храма был орган, привезенный из Регензбурга (работа мастера Г. Метцеля), затем его заменили на более новый, на 48 регистров (на данный момент утрачен). Во время тотального навязывания социалистического атеизма, приход был расформирован, а здание отдали клубу горняков, затем филиалу института «Гидропроект» и студии звукозаписи «Мелодия». С 1996 года евангелическо-лютеранская Церковь Святой Екатерины снова принадлежит приходу.

https://www.youtube.com/watch?v=fLv7EX5BqE4

6. Кирха Иисуса Христа в Зоркино (Саратовская область)

Величественная кирха, построенная по проекту Иоганна Якобсталя, поражает 48-метровой колокольней с остроконечным шпилем (Зоркино, Саратовская область).

Жители германских княжеств Гeссен, Нассaу и Саксoния, обосновавшиеся в Русском Поволжье еще в XVII веке, основали собственную колонию под названием Цюрих (с 1915 года Зоркино). И если первые десятилетия роль кирхи (церкви) выполняли обычные здания или небольшие деревянные постройки, то к концу 1800-годов на территории поселения появилось впечатляющее каменное здание с 48-метровой колокольней, увенчанной остроконечным шпилем, построенное в неороманском стиле. Этот стиль подразумевает переосмысление готики (отсюда высоченный шпиль), строгое величие, большое количество арочных окон, наличие остроконечных люкарн с окошками и ротонды.

На пожертвования потомков колонии «Цюрих-Зоркино» в первую очередь восстановили лютеранскую церковь Иисуса Христа (Зоркино, Саратовская область). | Фото: ru.wikipedia.org.

К сожалению, в период массовой атеистической социализации грандиозное, как для сельской местности здание, использовали в качестве зернохранилища и мастерской сельхозтехники, что не лучшим образом сказалось на его внешнем виде и сохранности убранства. Немного положение исправило переоборудование церкви под Дом культуры, которое произошло в 1980-х годах. Но только пожертвования и активные действия потомков колонии «Цюрих-Зоркино» положили начало возрождению как поселения, так и лютеранской церкви Иисуса Христа.

https://www.youtube.com/watch?v=65tZiOZsp4I

7. Галерея впечатляющих культовых сооружений, которые, если и не сохранили свой функционал, но их архитектурные особенности заслуживают нашего внимания

Кирха памяти королевы Луизы – духовной наставницы подданных, одной из самых известных женщин Восточной Пруссии (Калининград). | Фото: nesselbeck.ru.

Католический костел Пресвятого Сердца Иисуса польского прихода теперь используется в качестве студенческого клуба (Рыбинск, Ярославская область). | Фото: historical-baggage.ru.

Храм Воздвижения Святого Креста он же «Польский костел» – единственный в Вологде католический храм, который до последнего времени был рестораном. | Фото: vologdarestoration.ru.

Католический храм Пресвятой Девы Марии Святого Розария, построенный в 1892–1894 гг. снова вернулся к верующим лишь в 1993 году (Владимир).

Евангелическо-лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока находится в Омске. | Фото: vsegda-pomnim.com.

Храм Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге – единственная базилика на территории России. | Фото: hotelmargarita.ru.

Представители редкой ветви христианства в России (восточно-сирийского обряда) построили Ассирийскую церковь Мат-Марьям (Москва). | Фото: historyhumanlife.com.

Из нашего видео можно узнать, зачем Сталин забрал именно Кёнигсберг (нынче Калининград), и что стало с немцами после присоединения города к СССР:

https://www.youtube.com/watch?v=k814GEogMsw&t=32s

Источник: https://novate.ru/blogs/010623/66511/