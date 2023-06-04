Просто наливаю тесто в шумовку, и за 10 минут готовлю сладость для всей семьи

Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость. Самое необычное в этом рецепте — способ приготовления, для которого необходима шумовка. С помощью шумовки получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты для теста:

молоко 300 мл;

яйцо — 1шт;

соль — 0.5 ч.л;

разрыхлитель — 1 ч.л;

мука — 300 гр.

Чтобы приготовить сироп для пропитки понадобится:

сахар — 1 стакан;

вода 0.5 — стакана;

лимон — долька.

Для приготовления теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.

Сироп готовится очень просто: залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.

Поместите тесто в раскаленное растительное масло, предварительно налив его в шумовку.

Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом. При желании десерт можно посыпать кунжутом и подавать к столу.

Источник: https://cpykami.ru/nalivayu-testo-v-shumovku/