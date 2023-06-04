Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Просто наливаю тесто в шумовку, и за 10 минут готовлю сладость для всей семьи

Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость. Самое необычное в этом рецепте — способ приготовления, для которого необходима шумовка. С помощью шумовки получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты для теста:
  • молоко 300 мл;
  • яйцо — 1шт;
  • соль — 0.5 ч.л;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • мука — 300 гр.

Чтобы приготовить сироп для пропитки понадобится:

  • сахар — 1 стакан;
  • вода 0.5 — стакана;
  • лимон — долька.

Для приготовления теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.

Сироп готовится очень просто: залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.

Поместите тесто в раскаленное растительное масло, предварительно налив его в шумовку.

Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом. При желании десерт можно посыпать кунжутом и подавать к столу.

Источник: https://cpykami.ru/nalivayu-testo-v-shumovku/

04.06.2023 - Posted by | Попробуем?

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