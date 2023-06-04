Просто наливаю тесто в шумовку, и за 10 минут готовлю сладость для всей семьи
Когда хочется съесть что-то сладкое, или порадовать семью оригинальным десертом, не потратив при этом много времени на готовку, обязательно приготовьте эту сладость. Самое необычное в этом рецепте — способ приготовления, для которого необходима шумовка. С помощью шумовки получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.
Ингредиенты для теста:
- молоко 300 мл;
- яйцо — 1шт;
- соль — 0.5 ч.л;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- мука — 300 гр.
Чтобы приготовить сироп для пропитки понадобится:
- сахар — 1 стакан;
- вода 0.5 — стакана;
- лимон — долька.
Для приготовления теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.
Сироп готовится очень просто: залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.
Поместите тесто в раскаленное растительное масло, предварительно налив его в шумовку.
Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом. При желании десерт можно посыпать кунжутом и подавать к столу.
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2023 (17)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий