Коты Эрмитажа

Узбекский художник из Ташкента Эльдар Закиров нарисовал необычные портреты кошек, выглядящих как знатные господа, для журнала "Эрмитаж”. Стилизованные под классические масляные портреты, работы художника отличаются невероятной реалистичностью.

Коты на самом деле пользовались королевскими привилегиями в Зимнем дворце. Первый кот сюда был привезен Петром Великим. Позже императрица Елизавета I издала специальный указ, согласно которому ко двору должны были быть присланы лучшие коты.До настоящего времени мурлыки носят гордое звание «охранников картинных галерей». Они стали своеобразной визитной карточкой музея, их любят, холят и лелеют, а в знак уважения еще и ежегодно проводят День эрмитажного кота. Видимо, поэтому модели на открытках Эльдара Закирова – сущий образец элитарности и престижа.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/41598-koty-ermitazha.html