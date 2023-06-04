До смерти красивые: пять безумных диет прошлого

Тысячи лет назад древнегреческие врачи и мыслители открыли взаимосвязь между тем, что мы едим, и тем, как мы себя чувствуем. Так были изобретены диеты для того, чтобы человечество стало более гармоничным и здоровым. Но постепенно люди придумали исключать из рациона те или иные продукты, чтобы стать стройнее или приобрести аппетитные округлости, казаться бледнее или румянее, делать взгляд более обольстительным или приятно пахнуть. Диета из оздоровления превратилась в борьбу со своим телом. И некоторые из желающих стать красивее, чем их создала природа, поплатились за это жизнью.

Скипидарная

Древние римляне уделяли запаху большое внимание. «Розы Гелиогабала», Лоуренас Альма-Тадема, 1888 год

Фото: Wikipedia.org

Девушка, разливающая духи, фреска в Помпеях

Фото: East News

Древне-римские сосуды

Фото: Wikipedia.org

Скипидар

Фото: Shutterstock.com

Фисташка туполистная (скипидарное дерево)

Фото: Shutterstock.com

Так, в Древнем Риме большое внимание уделялось приятному запаху. Некоторые модницы дошли до того, что пили терпентинное масло (скипидар) для того, чтобы естественные выделения пахли фиалками. Необходимо сказать, что для человека доза скипидара, превышающая 15 мл, может оказаться смертельной. Скипидар, так же как и уксус, обжигает слизистую и рекомендован только для наружного применения.

Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в постели пьют русскую водку (Russian Brandy) (очень способствующую толстоте), потом спят, а потом опять пьют

Почему же тогда римлянки подвергали себя смертельной опасности? Возможно, дело в том, что неприятный запах считался признаком варварства. Именно в Древнем Риме были созданы первые ароматические смеси на основе толченого мела, которые наносились на подмышки и ступни, — по сути, первые антиперспиранты. Утром и вечером римляне чистили зубы, а после каждого принятия пищи полоскали рот целебными отварами: рабы разносили по пиршественному залу чаши с отваром и чаши-плевательницы. Вполне вероятно, что наиболее дотошным красавицам могло прийти в голову избавиться от проявлений своей животной природы таким экстремальным способом.

Водочная

Фото: Wikipedia.org

«C праздником (Зарделась)», Иван Куликов, 1911

Идеалом красоты в России веками была женщина румяная и дородная. В стране, в которой около восьми месяцев в году приходится на строгий пост, добиться пышного телосложения было довольно трудно. Но женщины не жалели сил и здоровья ради красоты. Английский доктор Сэмюэл Коллинз, служивший при дворе царя Алексея Михайловича, в своем сочинении «О нынешнем состоянии России» писал: «Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в постели пьют Русскую водку (Russian Brandy) (очень способствующую толстоте), потом спят, а потом опять пьют». Надо признать, иностранцы, служившие при дворе русских государей, вернувшись на родину, вспоминали о русских обычаях с высоты просвещенных европейцев.

В Мавритании распространена традиция «леблух» — принудительного откармливания. Для осуществления этого обычая используется специальное приспособление «заяр». Оно состоит из двух палок, которыми матери сжимают пальцы ног или ноги своих дочерей, заставляя их пить жирное молоко

Тем не менее, можно говорить о том, что в состоятельных семьях действительно практиковали «свадебную диету», ведущую к тяжелым желудочным расстройствам. Чтобы тело было пышным, девушка перед обручением пила водку для улучшения аппетита и пищеварения, ела много сладкого и жирного, много спала. Если судить по врачебным документам тех времен, в богатые семьи частенько приглашали лекаря «для брюшного вычищения» при переедании. Особенно тщательно раскармливали царских невест. Причем после свадьбы большинство женщин снова возвращалось к поучению церкви: «Отчайся обжорства — ведет оно к похоти телесной». И к умеренности в алкоголе — женское пьянство на Руси считалось причиной для суровых наказаний наравне с изменой мужу.

Молочная

Мавританская женщина

Фото: sigiuz / Shutterstock.com

Традиционное откармливание девочек в Мавритании — «леблух»

Фото: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Полнота издревле считалась признаком красоты и статуса также во многих странах Ближнего Востока и Африки. И здесь стремление женщин к красоте приводило к поистине ужасающим последствиям. Британский путешественник Джон Спик, один из самых популярных исследователей Африки в XIX веке, в своих мемуарах рассказал о необыкновенно толстых женщинах из государства Карагве. У местного короля Руманика и у каждого из его братьев был собственный гарем удивительно тучных женщин. Побывав в гостях у одного из принцев, Спик писал, что его жена даже не могла стоять на ногах, так мешал ей вес собственных рук. Повсюду в доме стояли кадки с молоком, и на вопрос путешественника, зачем им столько молока, принц с гордостью ответил: «Женщины, достойные нашего сана, вырастают такими потому, что их с самого юного детства обильно поят молоком». Желая подробнее изучить этот феномен, Спик измерил одну из принцесс. Рост ее составлял 170 см, окружность руки — 60 см, объем талии — 130 см, обхват икры — 50 см.

Тогда Байрон сел на специальную диету: пил разбавленный уксус и за день съедал только размоченный в уксусе рис, вареные овощи и пару бисквитов

К сожалению, матери с детства откармливают своих дочерей и в наше время. В племени туарегов, живущем в пустыне Сахаре, чрезмерная полнота до сих пор считается признаком плодородия и здоровья. Если у девушки на выданье при наклоне на животе будет меньше 12 жировых складок, ее не возьмут замуж. А в Мавритании распространена традиция «леблух» — принудительного откармливания. Для осуществления этого обычая используется специальное приспособление «заяр». Оно состоит из двух палок, которыми матери сжимают пальцы ног или ноги своих дочерей, заставляя их пить жирное молоко. Несмотря на то что многие активисты считают такие методы нарушением прав человека, традиция не теряет своей популярности. Летальные случаи откармливания лишь заставили многие семьи перейти с молока на специальные таблетки.

Уксусная

Ричард Уестолл. Портрет Байрона

Фото: Wikipedia.org

Яблочный уксус

Фото: Shutterstock.com

В романтическом XIX столетии в Европе, наоборот, признаком красоты была бледность и стройность. А популярным средством достичь этого идеала считался уксус. Правда, бледность наступала от легкого отравления, а потеря веса — из-за рвоты и диареи. Самым знаменитым приверженцем метода считается английский поэт, барон Джордж Гордон Ноэл Байрон. Красавец аристократ, любимец женщин, он унаследовал от матери не только прекрасное лицо, но и склонность к полноте. Поэт отчаянно голодал, занимался фехтованием, плаваньем, конской ездой, но ничего не помогало достичь болезненной худобы. Тогда Байрон сел на специальную диету: пил разбавленный уксус и за день съедал только размоченный в уксусе рис, вареные овощи и пару бисквитов. Важно упомянуть, что в то время не было медицинских весов, и многие лондонцы ходили взвешиваться в магазин Berry Bros & Rudd. Местные весы изначально были предназначены для мешков с кофе, но использовались для иных нужд. Была даже специальная тетрадь, в которую записывали вес клиентов. Благодаря этому, мы можем узнать, что в 1806 году 18-летний Байрон весил 88 кг, а к 23-летию — меньше 57, за пять лет скинув около 30 кг. Однако поэт умер в возрасте 37 лет от лихорадки, и есть мнение, что постоянные диеты способствовали изнашиванию его организма. Среди любителей диет уксус популярен и сейчас. Правда, для того чтобы не нанести вред организму, рекомендуется использовать только натуральный яблочный уксус, а главное — помнить, что этот способ имеет множество противопоказаний и врачи не одобряют его использование в целях похудения.

Мышьяковая

Мышьяк

Фото: Shutterstock.com

Реклама косметического средства с мышьяков

Фото: Wikipedia.org

В XVIII–XIX веках в Европе также был очень популярен мышьяк. По мнению щеголей того времени, от него блестят глаза, улучшается цвет лица и общее самочувствие. Правда, были и побочные эффекты — мышьяк имеет свойство постепенно накапливаться в щитовидной железе и вызывать зоб, вплоть до летального исхода. Но кого это может остановить, когда речь идет о красоте… Мышьяк — одно из самых противоречивых врачебных средств: в течение многих веков им были отравлены тысячи политических соперников и постылых мужей, в то же время мышьяком были вылечены многие болезни — от малокровия и кожных заболеваний до истощения. Природой так устроено, что мышьяк содержится в любом человеческом организме, его нехватка может негативно сказаться на здоровье. Но этот элемент есть практически во всех продуктах животного и растительного происхождения, поэтому поддерживать необходимую концентрацию совсем не сложно. А пытаясь искусственно отрегулировать его содержание, можно легко навредить. На самом деле устойчивость к мышьяку индивидуальна и может достигать поразительного уровня. В середине XIX века некий К. Маклаган опубликовал в «Эдинбургском медицинском журнале» исследование употребления мышьяка крестьянами австрийской провинции Штирия. Они поколениями принимали мышьяк в небольших дозах «для улучшения цвета лица, повышения аппетита, облегчения дыхания и профилактики болезней». Начинали с небольшой дозы, постепенно ее увеличивая. В итоге один крестьянин потреблял несколько раз в неделю по четыре грана (0,26 г), а другой — по шесть гран (0,39 г) мышьяка, то есть по три заведомо летальные дозы! Мышьяк и сейчас широко используется в медицине, но, как в случае со многими лекарственными ядами, его употребление возможно только с назначением врача.

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Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/do_smerti_krasivye_22543