7 доходных домов Санкт-Петербурга с богатой историей и впечатляющей архитектурой

Санкт-Петербург – это не только роскошные дворцы, впечатляющие площади, величественные храмы, бронзовые и мраморные памятники и статуи, огромное количество мостов и музеев. В городе сохранилось множество интересных зданий, с громкой и не очень историей, в которых жили великие или совсем незаметные люди. Особенно много повидали на своем веку доходные дома, которые к середине XIX века составляли 80% от многоэтажных жилых строений Северной столицы. Некоторые из них стали настоящей достопримечательностью города и до сих пор привлекают любителей архитектурных шедевров и невероятных историй, связанных с ними.

Что такое доходный дом, и кто мог позволить себе такую роскошь

Доходные дома в центре Северной столицы – впечатляющие архитектурные шедевры, ставшие ее украшением на века.

Понятие «доходный дом» само по себе подсказывает цель, с которой он был построен – получение дохода. Как правило, это дом на несколько этажей, в котором оборудовано множество комнат/квартир для сдачи в аренду. В России моду на строительство такого вида жилья ввел Петр I в тот период, когда заложил новую столицу. Несмотря на то, что государь мечтал о роскошных каменных домах, которые бы украсили Северную столицу, чаще всего, возводились «спекулятивные» дома (именно так их называли в народе) из дерева, покрытые штукатуркой. Наибольший расцвет строительства монументальных доходных домов, поражающих своим фантастическим обликом, припал на конец XIX начало XX века. В Санкт-Петербурге, например, они стали основным видом городского жилья (80% от всех жилых зданий), причем обитали в них люди разных сословий.

Запоминающийся облик доходных домов Санкт-Петербурга превратил их в популярные достопримечательности города.

Учитывая масштаб жилого объекта и объем работы, становится понятным, что позволить организовать довольно прибыльное дело могли только богатые купцы, дворяне, члены императорской семьи, промышленники. Если планировалось строительство в центральных районах города, то дома возводились основательные, а проекты разрабатывали лучшие архитекторы в новомодных стилях, ведь первые этажи такого типа строения по приказу императрицы Елизавете Петровны, изданном еще в 1769 году были предназначены для обустройства магазинов, ресторанов, лавок, мастерских, парикмахерских т. д., что требовало соответствующей обстановки и незаурядного оформления. Живущим в таких домах, приходилось платить значительно больше, нежели в домах попроще и на окраине, но кто мог себе это позволить, наслаждались и видами за окном, и эстетикой самого задания. Кстати сказать, поселиться в них могли как дворяне, банкиры и высокопоставленные чиновники, так и простой народ, размещение зависело только от платежной способности квартирантов, но все же без иерархии не обошлось.

Несмотря на лихолетья Октябрьской революции и Великой Отечественной войны многие доходные дома сохранились и дополняют архитектурную сокровищницу Санкт-Петербурга.

Обычно первые этажи занимали не только модные магазины и рестораны, рядом имелись апартаменты, предназначенные для их владельцев. Вторые этажи были доступны для конторских работников и мелких чиновников (иногда они предназначались для владельца доходного дома). Те, кто побогаче (промышленники, банкиры, дворяне) – предпочитали третий этаж. А вот верхние – могли занимать любой, кто способен был платить установленную плату вне зависимости от чинов и статуса. Чердачные помещения сдавали студентам, творческой богеме или одиноким отставным военным.

Примечательно: Оказывается, многоквартирные дома, сдающиеся в аренду, строили еще в Древнем Риме, только они называли их «инсулы». В последующие столетия эта практика была потеряна вплоть до начала XVIII века. На этом этапе истории для многих европейских государств начался промышленный подъем, что требовало строительство не только фабрик и заводов, о доступном жилье для рабочих тоже нужно было позаботиться. Вот тогда-то практика строительства многоквартирных домов и общежитий вернулась в Англию, Францию и Германию.

1. Доходный дом К.Х. Кельдаля на Австрийской площади

Современники по достоинству оценили новаторство В.В. Шауба, спроектировавшего дом, который в 2001 году дом внесли в Список культурного наследия России (Доходный дом К.Х. Кельдаля, Санкт-Петербург). | Фото: stroiteh-msk.ru.

Заметное здание на Австрийской площади (кстати, у него нет номера) – это не что иное, как Доходный дом К.Х. Кельдаля. Построенный в стиле модерн, известным архитектором, профессором на чьем счету более 80 масштабных проектов, реализованных в Санкт-Петербурге – В.В. Шаубом, стал главной архитектурной изюминкой района, ведь модерн в те времена лишь зарождался и подобных зданий было еще мало. Растительные орнаменты, особенно эффектное оформление оконных проемов, ритмическое разнообразие архитектурных элементов, большое разнообразие кривых линий и игра фактур – все это делает заметным дом даже сейчас. Если, пробегая мимо шедевров, хоть немного отвлекаться от своих мыслей и проблем (конечно же).

Доходный дом К. Х. Кельдаля стал украшением Австрийской площади более чем на сотню лет (Санкт-Петербург).

Интересный факт от Novate.ru: В этом доме в свое время жил Л.Н. Андреев – писатель и драматург, яркий представитель Серебряного века русской литературы, фотограф-экспериментатор (именно ему мы обязаны цветными снимками), родоначальник русского экспрессионизма. В этом доме из известных творческих личностей проживал и архитектор В.А. Щуко (как водится, на верхнем этаже). В тот период он работал над декорациями для театральных постановок и очень часто прохожие и жильцы могли наблюдать за тем, как особо громоздкие детали попросту спускали по веревке прямо из окна.

2. Доходный дом Р. Г. Веге на Набережной Крюкова канала

Доходный дом Р. Г. Веге – памятник архитектуры и истории федерального значения и сегодня является жилым зданием, в котором есть несколько административных помещений (Санкт-Петербург). | Фото: popugaichik.livejournal.com.

Доходный дом Р. Г. Веге до сих пор впечатляет размахом и оформлением (Санкт-Петербург).

Рядом с Мариинским театром можно увидеть не менее впечатляющее здание, только строилось оно не в качестве культурного учреждения, а предназначалось для шоколадного короля, решившего подзаработать еще и на аренде жилья. Речь идет о неоклассическом шестиэтажном здании на набережной Крюкова канала, Доходном доме Р. Г. Веге, построенном по проекту С. О. Овсянникова при участии И. П. Ставицкого (1912-1914 гг.). Его знаменитые атланты, по величине уступающие лишь эрмитажным, до сих пор являются точкой притяжения туристов и жителей Северной столицы.

https://www.youtube.com/watch?v=82z1epfN6RY

3. Египетский дом на Захарьевской он же Доходный дом Л. И. Нежинской

Доходный дом на улице Захарьевской, более известный как Египетским дом, – один из самых экзотических жилых комплексов Санкт-Петербурга. | Фото: kuda.spb.ru.

Египетский дом на Захарьевской – яркий пример эксцентричного модерна от Михаила Сонгайло (Санкт-Петербург).

Одним из самых экзотических доходных домов Северной столицы является Египетский дом на Захарьевской, построенный в 1911-1913 гг. по заказу Ларисы Ивановны Нежинской. Автором неожиданного проекта, как для Санкт-Петербурга, был Михаил Сонгайло – большой любитель и почитатель древней истории, мифов, символов (больше связанных с оккультизмом). Перед ним была поставлена задача спроектировать самое неординарное здание, которое бы сражало наповал всех, кто его видел. Судя по тому, что мы можем видеть сейчас, ему это действительно удалось. Таким изобилием странных элементов, загадочных существ и причудливых знаков, которые можно изучать часами, ни одно строение Петербурга похвастаться тогда не могло. Из-за египетской тематики дом очень быстро получил название, которое очень быстро прижилось – Египетский дом.

https://www.youtube.com/watch?v=Fslg6xL74hk

4. Доходный дом Колобовых на углу Пушкарского переулка и улицы Ленина

Проект необычного дома в 1912 году победил в конкурсе городских фасадов (Доходный дом Колобовых, Санкт-Петербург). | Фото: peterburg.guide.

Вход во внутренний двор Доходного дома Колобовых, занимающего целый квартал (Санкт-Петербург). | Фото: 4traveler.me.

Примечательное здание, появившееся в 1910 году Петербурга на углу Пушкарского переулка и улицы Ленина, также выделялось среди традиционной постройки, ведь строительство в стиле барокко в начале XX века было довольно неожиданным событием. Главной особенностью этого доходного дома является не столько то, что он занимает целый квартал, а то, что имеет треугольную форму: с одной стороны, фасад абсолютно традиционный, с другой же – образует ступенчатый бульвар, который еще называют улицей-пилой.

Острый угол здания прикрывает башня-ротонда, богато украшенная лепниной в барочном стиле (Доходный дом Колобовых, Санкт-Петербург).

Такую неожиданную структуру комплекса предложил архитектор Сергей Гингер, вдохновленный работами Эжена Энара. Ему пришло в голову сделать фасад второго корпуса ступенчатым, что повышало устойчивость строения и позволяло создать приятное окружение, ведь выступающие части образовывали небольшие пространства, которые можно использовать для обустройства клумб, газонов и высадки деревьев. Такая конструкция здания использовалась впервые в Петербурге, чем вызвала повышенный интерес как среди горожан, так и специалистов, за что проект получил первую Премию в конкурсе фасадов зданий Северной столицы в 1912 г.

https://www.youtube.com/watch?v=AmtSR_y0l9U

5. Доходный дом Т.Н. Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны

Доходный дом Т. Н. Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны внесен в Список объектов, представляющих историческую ценность (Санкт-Петербург). | Фото: saint-petersburg.ru.

Доходный дом, построенный в 1907 году по заказу купеческой вдовы Татьяны Путиловой – один из самых значительных образцов северного модерна. Здание, больше напоминающее средневековую крепость нежели жилой многоквартирный дом XX века, отличается треугольными парадными, массивными стенами, покрытыми грубым серым рустом и обилием скульптур сов, из-за чего и получил название – «Дом сов». Нестандартную структуру и оформление здания разработал архитектор Ипполит Претро – основоположник северного модерна.

После революции Доходный дом Т. Н. Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны превратили в коммуналку, сегодня же здесь находятся элитные квартиры (Санкт-Петербург).

Несмотря на монументальный и даже суровый вид, его оригинальный облик привлекал именитых владельцев мануфактур, которые разместили на первом этаже свои магазины и конторы. Да и сама владелица жила в нем, занимая весь второй этаж. Остальные же квартиры и комнаты сдавались в наем, стоимость которых уменьшалась в зависимости от площади и этажа (чем выше, тем дешевле). Кстати сказать, его мрачноватый вид не помешал получить серебряную медаль на том же конкурсе фасадов, что и Колобовский доходный дом.

https://www.youtube.com/watch?v=KCNkAD4CA9o

6. Доходный дом К. И. Розенштейна на площади Льва Толстого

Доходный дом К. И. Розенштейна, построенный в неоклассическом стиле, стал архитектурной доминантой площади Льва Толстого (Санкт-Петербург). | Фото: spbmuzei.ru.

В Доходном доме К. И. Розенштейна проживало много знаменитостей, а теперь здесь находится Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Нетипичное здание, больше напоминающее средневековый английский замок, появилось в Северной столице в начале XX века. Оно сразу же стало элегантным украшением Петроградской стороны, ведь до этого времени здесь было открытое пространство, где в былые времена проводились различные спортивные мероприятия, а затем было построено скромное здание женского училища. Во время реконструкции Большого проспекта, в которой участвовал именитый петербургский архитектор К. Розенштейн, он обзавелся этим клочком земли, на котором и построил эффектный доходный дом (в разработке проекта участвовал еще и архитектор А. Е. Белогруд, внесший те самые элементы, сделавшие облик здания неповторимым). Главной отличительной чертой Доходного дома Розенштейна стала стилизация под английский замок, в структуре которого выделяются симметричные шестигранные башни-эркеры, возвышающиеся над основной частью здания, смещение и разноплановость окон, обилие декора.

https://www.youtube.com/watch?v=bkm58HxfhVw

7. Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова на ул. Пестеля

Жилой комплекс «Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова» на ул. Пестеля по сей день считается элитным жильем.

Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова на ул. Пестеля № 13-15О (недалеко от Летнего сада, Михайловского замка, Русского музея) – один из самых роскошных и прекрасных комплексов Санкт-Петербурга, который может похвастаться поистине королевскими апартаментами, состоящими из 30 комнат. Его владелец Яков Ратьков-Рожнов – дворянин, ставший на путь предпринимательства, в собственности которого было по меньшей мере 30 жилых домов разной этажности, сдающиеся в аренду. Учитывая его финансовые возможности, неудивительно, что он решился на строительство такого грандиозного комплекса, который спроектировал Павел Сюзор, чьи творения сложно идентифицировать из-за обилия эклектических элементов и использования неожиданных форм/ текстур и оригинальных деталей.

Обилие скульптур и лепных украшений, огромная арка и выступающие эркеры сделали архитектурный комплекс довольно заметным объектом («Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова» на ул. Пестеля).

Арка высотой в 4 этажа (убранство напоминает триумфальные арки, чтобы подчеркнуть величие и значимость объекта), открывающая масштабный внутренний двор; эркеры, украшенные лепниной; разнообразие скульптур и маскаронов (декоративный элемент в виде маски мифического существа, мифологического персонажа или устрашающего зверя), украшающих фасад; обилие декора на всех выступающих элементах главного фасада (включая оконные проемы) – все это сделало комплекс весомым и довольно заметным объектом, мимо которого точно не пройдешь.

Источник: https://novate.ru/blogs/030623/66533/