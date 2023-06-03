Почему почти 300 лет не могут поделить деревянную лестницу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Под одним из арочных окон Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима на верхнем уступе небрежно прислонена к стене старая деревянная лестница. Сразу может показаться, что в этом ровным счётом нет ничего особенного — возможно, в церкви просто идёт ремонт, а лестницу потом уберут. Проблема в том, что эта лестница является неотъемлемой частью дизайна храма уже более 3 веков. Зачем она там, почему её не убирают, или самый забавный секрет одной из самых главных христианских святынь в мире — далее в обзоре.

Лестница присутствует на абсолютно всех изображениях Храма Гроба Господня

При детальном изучении вопроса оказалось, что обычная деревянная лестница, прислонённая к окну, присутствует абсолютно на всех изображениях Храма. Все фотографии, а также эскизы, гравюры и картины, созданные на протяжении последних трёх сотен лет, обязательно содержат в себе этот сомнительный элемент декора.

Храм Гроба Господня в 2017 году.

Самым старым изображением, где видна эта лестница является гравюра 1728 года. Как и когда именно она туда попала, сегодня никто уже не помнит. Первые упоминания о ней нашли в середине 18 века. Письменные источники говорят, что её поставил каменщик, который реставрировал церковь. Но почему же её не убрали после того, как все работы были произведены?

Храм Гроба Господня в 2007 году.

Необычный компромисс

Дело в том, что все иерусалимские святыни контролируются разными религиозными группами — евреями, мусульманами и христианами. Делёж этих мест всегда был и остаётся источником серьёзных конфликтов. В 18 веке султан Османской империи Осман III принял компромиссное решение: он провозгласил, что тот, кто в настоящее время владеет определённой святыней, тот и будет её контролировать всегда. Если же на неё претендуют несколько религиозных групп, то они обязаны достичь компромисса в любых решениях, касающихся каких-либо изменений.

Храм Гроба Господня в 1987 году.

Так сложилось, что одни святые места достались христианам, другие — мусульманам, некоторые — евреям. Политическая картина мира менялась, менялась власть в Иерусалиме, но этот древний статус-кво оставался в силе. Каждый весьма ревностно защищал зоны своего влияния.

Почему лестница до сих пор на своём месте

Храм Гроба Господня – это ключевая святыня для любой христианской конфессии мира. Возведена она была в 4 веке на месте, где в своё время был распят, погребён и воскрес Иисус Христос. Конечно, каждая деноминация просто мечтает завладеть этим храмом. В настоящее время таковых религиозных групп насчитывается целых шесть. Все они никак не могли прийти к соглашению, что же делать с лестницей.

Фотография Храма Гроба Господня 1895 года.

Согласно известным письменным источникам, окна принадлежат армянам, а выступ, на котором стоит лестница, принадлежит православным грекам. Армяне любили ставить под окно лестницу и спускаться по ней на нижний уступ, чтобы удобнее было наблюдать за происходящим на площади. Также этот уступ было удобно использовать при подаче припасов. Греков это всегда задевало, но поделать они ничего не могли — статус-кво свято соблюдался.

Храм Гроба Господня, около 1890-1900 гг.

На сегодняшний день лестница давно утратила свою практическую функцию. Она стоит под окном, служа ярчайшим признаком разделений в христианской среде и настоящим символом древних разногласий. Кто-то говорит, что лестница является главным напоминанием о том, что Храм Гроба Господня принадлежит всем конфессиям, а не какой-то одной. Кто-то же, напротив, считает, что эта лестница являет собой главный символ человеческой глупости.

Символ разделений и человеческой глупости по-прежнему на своём месте.

В 20 веке предпринимались неоднократные попытки изменить положение дел. Лестницу передвигали, а однажды даже украли. Правда, некоторое время спустя, полиция её нашла и вернула на законное место. Злоумышленников ни в одном из описанных случаев так и не удалось найти.

Лестницу пытались передвинуть и даже украсть, но её всегда возвращали на место.

Святые места часто являются предметами споров.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020623/56375/?fbclid=IwAR12iKiETDANKMm1FbSmNpKfUPNDlY6J6YiAK0cLifSOSzfSs_CbYUjtVTY