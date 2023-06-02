Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

45 креативных иллюстраций, которые позволяют взглянуть на мир другими глазами

Робин Яйла — иллюстратор родом из Стамбула, который максимально оригинально интерпретирует окружающий мир. Он пририсовывает забавные элементы к обычным фотографиям зданий и прочих достопримечательностей, таким образом подчеркивая красоту, которую мы упускаем в повседневной жизни.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36091-45kreativnyh-illyustraciy-kotorye-pozvolyayut-vzglyanut-namirdrugimi-glazami-46-foto.html

02.06.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: