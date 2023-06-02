45 креативных иллюстраций, которые позволяют взглянуть на мир другими глазами

Робин Яйла — иллюстратор родом из Стамбула, который максимально оригинально интерпретирует окружающий мир. Он пририсовывает забавные элементы к обычным фотографиям зданий и прочих достопримечательностей, таким образом подчеркивая красоту, которую мы упускаем в повседневной жизни.



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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36091-45kreativnyh-illyustraciy-kotorye-pozvolyayut-vzglyanut-namirdrugimi-glazami-46-foto.html