Николлетто

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«Русский Рембрант»: Как гениальная Мариана Верёвкина простила мужа и начала создавать «искусство будущего»

Портрет Марианны с простреленной рукой кисти Ильи Репина и автопортрет Марианны Веревкиной.

Портрет Марианны с простреленной рукой кисти Ильи Репина и автопортрет Марианны Веревкиной.

6 февраля 1938 года жители швейцарского городка Аскона собрались на главной улице города, чтобы проводить в последний путь «баронессу фон Веревкин» — добрую и странную женщину, рисовавшую красные деревья и синие горы. Когда-то великий Илья Репин называл ее «русским Рембрандтом» и полушутя говорил, что завидует ее таланту. Когда-то она писала в своем дневнике: «Я творю с утра до вечера, с вечера до утра». Ее звали Марианна Веревкина, и она была одной из самых ярких русских художниц двадцатого столетия.

Марианна Веревкина родилась в 1860 году в образованной и обеспеченной семье. Ее дед по линии матери служил губернатором в Туле, бабушка прославилась книгами для детей, мать писала иконы для православных церквей в Литве, а отец был боевым генералом, героем Русско-турецкой войны. Семья активно поощряла увлечение Марианны живописью. Она брала уроки в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, училась у Иллариона Прянишникова и Ильи Репина (великого русского художника-передвижника Репина!). Последний очень высоко оценивал ее дарование, даже несмотря на их профессиональные разногласия – Марианну сковывала реалистическая живопись, она мечтала выразить то, что превосходило материальный мир. Даже по прошествии многих лет Репин называл ее «самой прекрасной сказкой земли».

Автопортрет и портрет Веры Репиной.

Автопортрет и портрет Веры Репиной.

Однажды на охоте Марианну постигла неудача, которую нередко художники видят в кошмарах – она повредила себе правую руку. Однако это не остановило ее стремления стать профессиональной художницей. Восстановление и операции заняли несколько лет – и Марианна научилась держать кисть в левой руке. Два пальца на правой так никогда и не восстановили подвижность.
Она дружила со многими художниками – всем цветом русской живописи тех лет. Ее частыми гостями были Грабарь, Сомов, Рерих… и Алексей Явленский, который сыграл в жизни Марианны прекрасную и страшную роль.

Марианна Веревкина и Алексей Явленский (поздняя фотография).

Марианна Веревкина и Алексей Явленский (поздняя фотография).

Они прожили вместе тридцать нелегких лет. Их союз так и не был оформлен юридически (Марианна могла получать финансовую поддержку отца только до брака) и, вероятно, оставался платоническим. «Я творю людей, меня окружающих, я создаю чувства, которые ощущаю или которые внушаю, я создаю ситуации и впечатления» — писала она в автобиографии, озаглавленной «Жизнь наизнанку». Эти слова касались и ее отношений с Явленским. Марианна свято верила в его гениальность, в то, что именно Алексею суждено создать «искусство будущего», о котором она грезила. Художница полагала, что ради великой цели она может пренебречь собственным талантом.

"Неразумные девы", Марианна Веревкина.

Марианна и Алексей уехали в Мюнхен, и ровно десять лет она не брала в руки кисть, всячески поддерживая и вдохновляя супруга. Пенсия генерала Веревкина бесперебойно поступала в Мюнхен, и Марианна могла как содержать всю семью, так и активно участвовать в художественной жизни эмигрантской Европы. Ее кипучая энергия требовала выхода. Она организовала в их с Алексеем квартире «Розовый салон» — место, где молодые художники и литераторы могли бы свободно общаться. Она обладала необычным складом ума и во многом учила своих гостей, рассказывая им о японском искусстве, европейском театре, анализируя работы Ван Гога и Гогена. «Она не просто вела беседу. Она доминировала над остальными» — вспоминали посетители «Розового салона».
Марианна идеализировала своего супруга. «Благодаря любви ко мне он сделался монахом» — говорила она и ошибалась. Странные и возвышенные отношения с Марианной не устраивали Явленского, и он сошелся с их горничной Лелей, впоследствии родившей ему ребенка. Эта история грозила скандалом – Леля была несовершеннолетней, и все «семейство» даже на год вернулось в Россию, чтобы избежать огласки.Удивительно, но брак не распался: все они продолжили жить вместе. Однако предательство любимого потрясло Марианну, и она… вернулась к живописи, чтобы обрести опору в жизни.

"Трагическая атмосфера", Марианна Веревкина.

"Трагическая атмосфера", Марианна Веревкина.

Ей было сорок шесть лет, и ее терзали сомнения, но она слишком долго откладывала свою жизнь. Марианна решительно отрекается от своих прежних идеалов, от всего, чему ее учили… и своими руками творит «искусство будущего».

Марианна Веревкина в своей мастерской.

Марианна Веревкина в своей мастерской.

Она выбирает темперу – яркую, плотно ложащуюся краску. Она экспериментирует, изображая не реальный мир, а свое восприятие. Ее обширные познания в искусстве становятся подспорьем – живопись Марианны Веревкиной берет начало в японской гравюре и полотнах постимпрессионистов.

"Красный город", Марианна Веревкина.

"Красный город", Марианна Веревкина.

Первым признанным шедевром Марианны Веревкиной стала «Осень.Школа», написанная только основными цветами. Влияние Марианны испытал знаменитый художник Василий Кандинский, во время совместных этюдов в Мурнау совершивший свой личный творческий прорыв.

"Осень.Школа", Марианна Веревкина.

"Осень.Школа", Марианна Веревкина.

После объявления войны Веревкина и Явленский спешно покинули Мюнхен и после непродолжительных скитаний обосновались в курортном швейцарском городке Аскона. Через несколько лет Явленский порвал с Марианной, женившись наконец на матери своего ребенка.

"Голгофа", Марианна Веревкина.

"Голгофа", Марианна Веревкина.

Он до конца жизни испытывал муки совести, о чем много писал и говорил друзьям. Марианна же на упоминания о бывшем спутнике жизни отвечала, что он остался для нее в далеком прошлом.
Марианна же еще двадцать лет прожила в Асконе. Она работала в фармацевтическом концерне, не стеснялась браться за «несерьезные» заказы: писала почтовые открытки и продавала их туристам.

"Прачки", Марианна Веревкина.

"Прачки", Марианна Веревкина.

Без сожаления дарила картины – раздала большее пятисот. Она стала местной знаменитостью, горожане ее называли «баронессой» и «асконской бабушкой».

"Черные женщины", Марианна Веревкина.

"Черные женщины", Марианна Веревкина.

Марианна с большой любовью писала простых асконских тружеников – прачек, рыбаков…

Работы Марианны Веревкиной. Санто изображен в образе монаха.

Работы Марианны Веревкиной. Санто изображен в образе монаха.

Ее преклонные годы были освещены доброй дружбой (а может, любовью?) с берлинским служащим Эрнестом Айе (она нежно звала его Санто). Она писала в дневнике: «…И чудо произошло, я вижу и встречаю его наяву, именно его, моего Санто… Я снова стала художником». Она считала его воплощением образа святого Франциска и Именно ему она завещала большую часть своих картин.

Марианна и ее берлинский друг Санто.

Марианна и ее берлинский друг Санто.

Живопись Марианны Веревкиной.

Живопись Марианны Веревкиной.

Хорошими друзьями Веревкиной стала и состоятельная чета Хагман, которые поддерживали ее в период болезней и финансовых трудностей. С приходом к власти нацистов ее работы были отнесены к «дегенеративному искусству», но значительную часть наследия Марианны Веревкиной удалось спасти. После смерти Марианны в Асконе был создан музей, где хранятся ее работы.

На похороны Марианны пришел весь город.

На похороны Марианны пришел весь город.
Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010618/39168/?fbclid=IwAR0rgmJWuOEGHkxK6hCgK3oBUHK9xa6RScVCRwZWBtW0TtmATUm3eMtCckE

02.06.2023 - Posted by | Креатив..., Немного истории...

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