«Русский Рембрант»: Как гениальная Мариана Верёвкина простила мужа и начала создавать «искусство будущего»

Портрет Марианны с простреленной рукой кисти Ильи Репина и автопортрет Марианны Веревкиной.

6 февраля 1938 года жители швейцарского городка Аскона собрались на главной улице города, чтобы проводить в последний путь «баронессу фон Веревкин» — добрую и странную женщину, рисовавшую красные деревья и синие горы. Когда-то великий Илья Репин называл ее «русским Рембрандтом» и полушутя говорил, что завидует ее таланту. Когда-то она писала в своем дневнике: «Я творю с утра до вечера, с вечера до утра». Ее звали Марианна Веревкина, и она была одной из самых ярких русских художниц двадцатого столетия.

Марианна Веревкина родилась в 1860 году в образованной и обеспеченной семье. Ее дед по линии матери служил губернатором в Туле, бабушка прославилась книгами для детей, мать писала иконы для православных церквей в Литве, а отец был боевым генералом, героем Русско-турецкой войны. Семья активно поощряла увлечение Марианны живописью. Она брала уроки в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, училась у Иллариона Прянишникова и Ильи Репина (великого русского художника-передвижника Репина!). Последний очень высоко оценивал ее дарование, даже несмотря на их профессиональные разногласия – Марианну сковывала реалистическая живопись, она мечтала выразить то, что превосходило материальный мир. Даже по прошествии многих лет Репин называл ее «самой прекрасной сказкой земли».

Автопортрет и портрет Веры Репиной.

Однажды на охоте Марианну постигла неудача, которую нередко художники видят в кошмарах – она повредила себе правую руку. Однако это не остановило ее стремления стать профессиональной художницей. Восстановление и операции заняли несколько лет – и Марианна научилась держать кисть в левой руке. Два пальца на правой так никогда и не восстановили подвижность.

Она дружила со многими художниками – всем цветом русской живописи тех лет. Ее частыми гостями были Грабарь, Сомов, Рерих… и Алексей Явленский, который сыграл в жизни Марианны прекрасную и страшную роль.

Марианна Веревкина и Алексей Явленский (поздняя фотография).

Они прожили вместе тридцать нелегких лет. Их союз так и не был оформлен юридически (Марианна могла получать финансовую поддержку отца только до брака) и, вероятно, оставался платоническим. «Я творю людей, меня окружающих, я создаю чувства, которые ощущаю или которые внушаю, я создаю ситуации и впечатления» — писала она в автобиографии, озаглавленной «Жизнь наизнанку». Эти слова касались и ее отношений с Явленским. Марианна свято верила в его гениальность, в то, что именно Алексею суждено создать «искусство будущего», о котором она грезила. Художница полагала, что ради великой цели она может пренебречь собственным талантом.

"Неразумные девы", Марианна Веревкина.

Марианна и Алексей уехали в Мюнхен, и ровно десять лет она не брала в руки кисть, всячески поддерживая и вдохновляя супруга. Пенсия генерала Веревкина бесперебойно поступала в Мюнхен, и Марианна могла как содержать всю семью, так и активно участвовать в художественной жизни эмигрантской Европы. Ее кипучая энергия требовала выхода. Она организовала в их с Алексеем квартире «Розовый салон» — место, где молодые художники и литераторы могли бы свободно общаться. Она обладала необычным складом ума и во многом учила своих гостей, рассказывая им о японском искусстве, европейском театре, анализируя работы Ван Гога и Гогена. «Она не просто вела беседу. Она доминировала над остальными» — вспоминали посетители «Розового салона».

Марианна идеализировала своего супруга. «Благодаря любви ко мне он сделался монахом» — говорила она и ошибалась. Странные и возвышенные отношения с Марианной не устраивали Явленского, и он сошелся с их горничной Лелей, впоследствии родившей ему ребенка. Эта история грозила скандалом – Леля была несовершеннолетней, и все «семейство» даже на год вернулось в Россию, чтобы избежать огласки.Удивительно, но брак не распался: все они продолжили жить вместе. Однако предательство любимого потрясло Марианну, и она… вернулась к живописи, чтобы обрести опору в жизни.

"Трагическая атмосфера", Марианна Веревкина.

Ей было сорок шесть лет, и ее терзали сомнения, но она слишком долго откладывала свою жизнь. Марианна решительно отрекается от своих прежних идеалов, от всего, чему ее учили… и своими руками творит «искусство будущего».

Марианна Веревкина в своей мастерской.

Она выбирает темперу – яркую, плотно ложащуюся краску. Она экспериментирует, изображая не реальный мир, а свое восприятие. Ее обширные познания в искусстве становятся подспорьем – живопись Марианны Веревкиной берет начало в японской гравюре и полотнах постимпрессионистов.

"Красный город", Марианна Веревкина.

Первым признанным шедевром Марианны Веревкиной стала «Осень.Школа», написанная только основными цветами. Влияние Марианны испытал знаменитый художник Василий Кандинский, во время совместных этюдов в Мурнау совершивший свой личный творческий прорыв.

"Осень.Школа", Марианна Веревкина.

После объявления войны Веревкина и Явленский спешно покинули Мюнхен и после непродолжительных скитаний обосновались в курортном швейцарском городке Аскона. Через несколько лет Явленский порвал с Марианной, женившись наконец на матери своего ребенка.

"Голгофа", Марианна Веревкина.

Он до конца жизни испытывал муки совести, о чем много писал и говорил друзьям. Марианна же на упоминания о бывшем спутнике жизни отвечала, что он остался для нее в далеком прошлом.

Марианна же еще двадцать лет прожила в Асконе. Она работала в фармацевтическом концерне, не стеснялась браться за «несерьезные» заказы: писала почтовые открытки и продавала их туристам.

"Прачки", Марианна Веревкина.

Без сожаления дарила картины – раздала большее пятисот. Она стала местной знаменитостью, горожане ее называли «баронессой» и «асконской бабушкой».

"Черные женщины", Марианна Веревкина.

Марианна с большой любовью писала простых асконских тружеников – прачек, рыбаков…

Работы Марианны Веревкиной. Санто изображен в образе монаха.

Ее преклонные годы были освещены доброй дружбой (а может, любовью?) с берлинским служащим Эрнестом Айе (она нежно звала его Санто). Она писала в дневнике: «…И чудо произошло, я вижу и встречаю его наяву, именно его, моего Санто… Я снова стала художником». Она считала его воплощением образа святого Франциска и Именно ему она завещала большую часть своих картин.

Марианна и ее берлинский друг Санто.

Живопись Марианны Веревкиной.

Хорошими друзьями Веревкиной стала и состоятельная чета Хагман, которые поддерживали ее в период болезней и финансовых трудностей. С приходом к власти нацистов ее работы были отнесены к «дегенеративному искусству», но значительную часть наследия Марианны Веревкиной удалось спасти. После смерти Марианны в Асконе был создан музей, где хранятся ее работы.

На похороны Марианны пришел весь город.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010618/39168/?fbclid=IwAR0rgmJWuOEGHkxK6hCgK3oBUHK9xa6RScVCRwZWBtW0TtmATUm3eMtCckE