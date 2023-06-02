НОВОСТИ МИРА
Матч 1/8 финала чемпионата мира FIFA среди юношей до 20 лет в Ла-Плате, Аргентина
Фото: AP/ТАСС
Акция экологов в Праге против глубоководной добычи полезных ископаемых
Фото: EPA/Vostock-photo
Пресс-показ выставки Пикассо в Бруклинском музее
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по ралли WRC в Ольбии, Италия
Фото: Zuma/ТАСС
Исландские жеребята на конезаводе в немецком Верхайме
Фото: AP/ТАСС
США, Япония и Филиппины проводят трехсторонние учения береговой охраны в Южно-Китайском море
Фото: EPA/Vostock-photo
Лондонская биеннале дизайна 2023
Фото: EPA/Vostock-photo
Пыльная буря в Каире
Фото: EPA/ТАСС
Полицейские осматривают гильзы на месте стрельбы в Бруклине
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль "Движения первых" на ВДНХ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В индийском городе Ченнай стоит небывалая жара
Фото: Zuma/ТАСС
Британский художник Саша Джафри приехал рисовать в Дубаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Американская актриса Мин-на Вень удостоилась звезды на Аллее славы
Фото: EPA/Vostock-photo
В Катманду снова борются с вспышкой лихорадки Денге
Фото: EPA/Vostock-photo
В Южной Корее члены профсоюзов вышли на масштабную акцию протеста против правительственной политики в отношении труда
Фото: EPA/Vostock-photo
Коренное население Бразилии выступает против закона, усложняющего разграничение земель
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мексике вспоминают пропавших без вести в рамках Международной недели исчезнувших. Сотни людей вышли с требованием прояснить судьбу пропавших без вести, особенно из числа заключенных.
Фото: EPA/Vostock-photo
Международная конференция по робототехнике и автоматизации 2023 прошла в Лондоне
Фото: Leon Neal/Getty Images
Полицейский перекрывает район, где вспыхнула перестрелка на набережной во Флориде
Фото: EPA/Vostock-photo
Изображение работы британской художницы Трейси Эмин "Я мечтаю о сне" в музее в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодное мероприятие по прокатке сыра в английском Глостере проводится, несмотря на опасения по поводу здоровья и безопасности
Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images
Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" открывается в Москве
Фото: EPA/ТАСС
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16"
Фото: Hugo Hu/Getty Images
Буддийские монахи начали религиозное путешествие из Таиланда в Индонезию
Фото: WF Sihardian/Anadolu Agency via Getty Images
В Москве разбились несколько беспилотников
Фото: EPA/Vostock-photo
Охота чаек на озере Ван в Турции
Фото: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images
Гранд-каньон Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань
Фото: Liu Debin/VCG
Ежегодный карнавал культур в Берлине
Фото: EPA/ТАСС
Музей Сурсока в Бейруте открылся спустя три года после реконструкции из-за взрывов в порту
Фото: EPA/Vostock-photo
Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз избран президентом Турции
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Власти Филиппин предупредили жителей об угрозе наводнений в низменных районах и оползнях в горных селах из-за тайфуна Мавар
Фото: EPA/Vostock-photo
Лучшие борцы Индии более месяца протестуют, требуя отставки и ареста президента федерации борьбы за предполагаемые сексуальные домогательства к молодым спортсменам
Фото: AP/ТАСС
На Гранд-канале в Венеции появилось фосфоресцирующее зеленое пятно
Фото: EPA/Vostock-photo
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
Фото: EPA/ТАСС
Паломничество из немецкого Бад-Кетцтинга в церковь Святого Николая в Штайнбюле
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
Новая волна инфекций COVID в Китае может достичь пика к июню
Фото: EPA/Vostock-photo
Высокая напряженность после вступления в должность новоизбранных мэров на севере Косово
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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