НОВОСТИ МИРА

Матч 1/8 финала чемпионата мира FIFA среди юношей до 20 лет в Ла-Плате, Аргентина

Фото: AP/ТАСС

Акция экологов в Праге против глубоководной добычи полезных ископаемых

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Пресс-показ выставки Пикассо в Бруклинском музее

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по ралли WRC в Ольбии, Италия

Фото: Zuma/ТАСС

Исландские жеребята на конезаводе в немецком Верхайме

Фото: AP/ТАСС

США, Япония и Филиппины проводят трехсторонние учения береговой охраны в Южно-Китайском море

Фото: EPA/Vostock-photo

Лондонская биеннале дизайна 2023

Фото: EPA/Vostock-photo

Пыльная буря в Каире

Фото: EPA/ТАСС

Полицейские осматривают гильзы на месте стрельбы в Бруклине

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль "Движения первых" на ВДНХ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В индийском городе Ченнай стоит небывалая жара

Фото: Zuma/ТАСС

Британский художник Саша Джафри приехал рисовать в Дубаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Американская актриса Мин-на Вень удостоилась звезды на Аллее славы

Фото: EPA/Vostock-photo

В Катманду снова борются с вспышкой лихорадки Денге

Фото: EPA/Vostock-photo

В Южной Корее члены профсоюзов вышли на масштабную акцию протеста против правительственной политики в отношении труда

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Коренное население Бразилии выступает против закона, усложняющего разграничение земель

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мексике вспоминают пропавших без вести в рамках Международной недели исчезнувших. Сотни людей вышли с требованием прояснить судьбу пропавших без вести, особенно из числа заключенных.

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная конференция по робототехнике и автоматизации 2023 прошла в Лондоне

Фото: Leon Neal/Getty Images

Полицейский перекрывает район, где вспыхнула перестрелка на набережной во Флориде

Фото: EPA/Vostock-photo

Изображение работы британской художницы Трейси Эмин "Я мечтаю о сне" в музее в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодное мероприятие по прокатке сыра в английском Глостере проводится, несмотря на опасения по поводу здоровья и безопасности

Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" открывается в Москве

Фото: EPA/ТАСС

Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16"

Фото: Hugo Hu/Getty Images

Буддийские монахи начали религиозное путешествие из Таиланда в Индонезию

Фото: WF Sihardian/Anadolu Agency via Getty Images

В Москве разбились несколько беспилотников

Фото: EPA/Vostock-photo

Охота чаек на озере Ван в Турции

Фото: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Гранд-каньон Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань

Фото: Liu Debin/VCG

Ежегодный карнавал культур в Берлине

Фото: EPA/ТАСС

Музей Сурсока в Бейруте открылся спустя три года после реконструкции из-за взрывов в порту

Фото: EPA/Vostock-photo

Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз избран президентом Турции

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Власти Филиппин предупредили жителей об угрозе наводнений в низменных районах и оползнях в горных селах из-за тайфуна Мавар

Фото: EPA/Vostock-photo

Лучшие борцы Индии более месяца протестуют, требуя отставки и ареста президента федерации борьбы за предполагаемые сексуальные домогательства к молодым спортсменам

Фото: AP/ТАСС

На Гранд-канале в Венеции появилось фосфоресцирующее зеленое пятно

Фото: EPA/Vostock-photo

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" в Москве

Фото: EPA/ТАСС

Паломничество из немецкого Бад-Кетцтинга в церковь Святого Николая в Штайнбюле

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Новая волна инфекций COVID в Китае может достичь пика к июню

Фото: EPA/Vostock-photo

Высокая напряженность после вступления в должность новоизбранных мэров на севере Косово

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/