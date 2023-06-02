Лучшие фото “ Интерфакс “ за май 2023 года
Британские военные на параде конной гвардии в Лондоне
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Аисты во Франкфурте-на-Майне
Фото: AP/ТАСС
Выпускной в Военно-воздушной академии США в Колорадо
Фото: Marc Piscotty/Getty Images
Протест коренных народов в Бразилии
Фото: EPA/Vostock-photo
Подводный парк в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Явление "Манхэттенхендж" в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Афганские дети в Кабуле
Фото: AP/ТАСС
Дикие лошади в немецком Дюльмене
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images
Начало пляжного сезона в Нью-Джерси, США
Фото: Hannah Beier/Getty Images
Гонки поросят на ферме в британском Девоне
Фото: Harry Trump/Getty Images
Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике
Фото: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)
Цапля в английском Ньютон-Эбботе
Фото: Harry Trump/Getty Images
Традиционный фестиваль в Чильпансинго, Мексика
Фото: EPA/Vostock-photo
Чихуахуа представила коллекцию Энтони Рубио в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Балет "Европа" в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Пастбище овец в Новой Зеландии
Фото: Fiona Goodall/Getty Images
Производство тканей в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Верблюжий рынок в Науакшоте, Мавритания
Фото: Annika Hammerschlag/Anadolu Agency via Getty Images
Спектакль "Дикое танго" в театре им. Моссовета в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Туманное утро во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
"Спартанские гонки" в Пекине
Фото: Hao Yi/Beijing Youth Daily/VCG via Getty Images
Призыв группы активистов в костюмах Пикачу отказаться от использования угля к 2030 году в Лондоне
Фото: Chris Ratcliffe for No Coal Japan Coalition via Getty Images
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Ралли Португалии WRC в Порту
Фото: Zuma/ТАСС
Песчаная буря накрывает китайский город Эренхот
Фото: Guo Pengjie/VCG via Getty Images
Цветение рапса на полях Шлезвиг-Гольштейна, Германия
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images
Клоуны развлекают детей среди разрушенных зданий на севере сектора Газа
Фото: EPA/Vostock-photo
Коровьи бои в Апрозе, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Первокурсники Военно-морской академии США принимают участие в ежегодном восхождении на памятник Херндону высотой 6,4 метра в Аннаполисе
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Сипуха в природном заповеднике Хэм-Уолл, Англия
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images
Детеныш паукообразной обезьяны в зоопарке колумбийского Кали
Фото: EPA/Vostock-photo
Балийские танцовщицы перед выступлением в Денпасаре
Фото: EPA/Vostock-photo
Ралли в Португалии
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в американском Канзас-Сити
Фото: AP/ТАСС
Стая маленьких птенцов нильского гуся в немецком Гессене
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Тающие айсберги Антарктиды видны с острова Хорсшу
Фото: Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Дети играют в лондонском парке
Фото: AP/ТАСС
Подготовка к дню рождения Будды в Сеула
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
Ящерица на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images
Луна в Дрездене
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Участники фестиваля плачущих детей в Токио
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images
Рассвет в окрестностях замка Морицбург в Германии
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Бейсбольный матч между “Лос-Анджелес Доджерс” и “Филадельфия Филлис” в Лос-Анджелесе
Фото: EPA/Vostock-photo
Пещера Бенагил в Португалии
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images
Сбор урожая острого красного перца в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Лошадь на ипподроме Черчилл-Даунс после утренней тренировки в американском штате Кентукки
Фото: АР/ТАСС
Гора Дахонг в автономном районе Китая Внутренняя Монголия
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Перед матчем четвертьфинала баскетбольной Евролиги в Тель-Авиве
Фото: EPA/Vostock-photo
Коррида в Севилье, Испания
Фото: Marcelo del Pozo/Getty Images
Восход солнца в Саксонии, Германия
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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