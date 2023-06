Лучшие фото “ Интерфакс “ за май 2023 года

Британские военные на параде конной гвардии в Лондоне

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Аисты во Франкфурте-на-Майне

Фото: AP/ТАСС

Выпускной в Военно-воздушной академии США в Колорадо

Фото: Marc Piscotty/Getty Images

Протест коренных народов в Бразилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Подводный парк в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Явление "Манхэттенхендж" в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Афганские дети в Кабуле

Фото: AP/ТАСС

Дикие лошади в немецком Дюльмене

Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Начало пляжного сезона в Нью-Джерси, США

Фото: Hannah Beier/Getty Images

Гонки поросят на ферме в британском Девоне

Фото: Harry Trump/Getty Images

Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике

Фото: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Цапля в английском Ньютон-Эбботе

Фото: Harry Trump/Getty Images

Традиционный фестиваль в Чильпансинго, Мексика

Фото: EPA/Vostock-photo

Чихуахуа представила коллекцию Энтони Рубио в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Балет "Европа" в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Пастбище овец в Новой Зеландии

Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Производство тканей в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Верблюжий рынок в Науакшоте, Мавритания

Фото: Annika Hammerschlag/Anadolu Agency via Getty Images

Спектакль "Дикое танго" в театре им. Моссовета в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Туманное утро во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

"Спартанские гонки" в Пекине

Фото: Hao Yi/Beijing Youth Daily/VCG via Getty Images

Призыв группы активистов в костюмах Пикачу отказаться от использования угля к 2030 году в Лондоне

Фото: Chris Ratcliffe for No Coal Japan Coalition via Getty Images

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Ралли Португалии WRC в Порту

Фото: Zuma/ТАСС

Песчаная буря накрывает китайский город Эренхот

Фото: Guo Pengjie/VCG via Getty Images

Цветение рапса на полях Шлезвиг-Гольштейна, Германия

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Клоуны развлекают детей среди разрушенных зданий на севере сектора Газа

Фото: EPA/Vostock-photo

Коровьи бои в Апрозе, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Первокурсники Военно-морской академии США принимают участие в ежегодном восхождении на памятник Херндону высотой 6,4 метра в Аннаполисе

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Сипуха в природном заповеднике Хэм-Уолл, Англия

Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Детеныш паукообразной обезьяны в зоопарке колумбийского Кали

Фото: EPA/Vostock-photo

Балийские танцовщицы перед выступлением в Денпасаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Ралли в Португалии

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в американском Канзас-Сити

Фото: AP/ТАСС

Стая маленьких птенцов нильского гуся в немецком Гессене

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Тающие айсберги Антарктиды видны с острова Хорсшу

Фото: Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Дети играют в лондонском парке

Фото: AP/ТАСС

Подготовка к дню рождения Будды в Сеула

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Ящерица на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Луна в Дрездене

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Участники фестиваля плачущих детей в Токио

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Рассвет в окрестностях замка Морицбург в Германии

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Бейсбольный матч между “Лос-Анджелес Доджерс” и “Филадельфия Филлис” в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Пещера Бенагил в Португалии

Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

Сбор урожая острого красного перца в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Лошадь на ипподроме Черчилл-Даунс после утренней тренировки в американском штате Кентукки

Фото: АР/ТАСС

Гора Дахонг в автономном районе Китая Внутренняя Монголия

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Перед матчем четвертьфинала баскетбольной Евролиги в Тель-Авиве

Фото: EPA/Vostock-photo

Коррида в Севилье, Испания

Фото: Marcelo del Pozo/Getty Images

Восход солнца в Саксонии, Германия

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

