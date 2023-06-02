Дети этой мамочки прирожденные модели. Потрясающая внешность!

Все дети милые и очаровательные. Но это целая семья прирожденных моделей!

Екатерина Антонова стала мамой очаровательного мальчика Димы и доченьки Виолетты. Оба малыша точная копия мамы — блондины со светлыми глазами и правильными чертами лица. В своем юном возрасте дети уже успешные и востребованные в модельном бизнесе.

Дима учится в школе, ходит на танцы и играет на гитаре.

Мальчику 10 лет, а за плечами уже съемки для каталога Faberlic, для журнала Harper’s Bazaar, участие в социальной рекламе.

Виолетте 5 лет, она очень любит музыку и играет на музыкальных инструментах.

Малышка уже попала в список пятидесяти самых красивых детей планеты по версии L’officiel.

Виолетта принимает участие в показах детской моды, снималась в рекламе одежды.

В микроблоге мама часто выставляет снимки своих успешных малышей и более 300 тыс. человек следят за их успехами.

Источник: https://laykni.com/prirozhdennye-modeli/?fbclid=IwAR1FlavJ6ri1RXlzQZUueQv6sWYoJDZIkkYPsEjVZo1N_ZOHMDr1PNhfhSA