ЦАХАЛ отмечает 75-летие со дня создания.

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

26 мая 1948 года первый премьер-министр Государства Израиль Давид Бен-Гурион подписал указ о создании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 31 мая 1948 года была создана регулярная израильская армия.

В день 75-летия со дня создания ЦАХАЛа армейская пресс-служба предоставила архивные фотографии, напоминающие о первых годах Армии обороны Израиля, и снимки недавнего периода, показывающие, какой израильская армия стала сегодня.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/31may2023/idf_photos_75.html