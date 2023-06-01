Озеро Напабале — маленькое чудо большой планеты

Юго-Восток Сулавеси. Из Кендари в Раху прибыла по морю Банда.

Мне уже не терпелось поехать на озеро Напабале, но день прибытия ознаменовался всего лишь поеданием супа Nasi. На озеро собралась только следующим днём, переспав ночь в местной гостинице. Для этой цели наняла оджик, так тут называют мотоциклы на извозе.

Мне показалось, ехали недолго. Может быть пять, а может семь километров. Дорога шла по селениям, которые плавно сменяли друг друга. Какое-то время слева было море, а потом пропало, и мы двигались лесом по ухабистой дороге. А когда прибыли к озеру, я просто онемела.

Встала на деревянной лодочной пристани и уставилась в это неземное чудо.

Нет, я конечно много чего видела, но это было что-то абсолютно особое. Меня охватило полное недоумение при первом взгляде на водоём. Потрясающий пейзаж был редкий.

В этом странном озере вода совершенно неестественного цвета. Она яркая, зелёно-бирюзовая. Всё зависело от того, с какой точки любоваться на её гладь.

Иногда она отливала зеленью, иногда голубизной, а порою сочным бутылочным цветом.

Я не знаю, каким образом рождалась эта картинка, возможно, вокруг много зелени и она отражалась в воде, или концентрация соли давала такой эффект, но на тот момент это не имело значения.

У этого места редкий шарм. По самому озеру разбросаны острова мёртвых кораллов, они напоминали зелёные клумбы на ножках.

Кроме меня здесь сидели под навесом два местных приставалы, которые смело предложили поплыть на лодке по озеру, а потом через тоннель выйти в море и так же вернуться.

Я планировала себе эту прогулку, но не в компании двоих удальцов. Хоть я ещё та птичка, но не водоплавающая, и остаться за бортом в море не собиралась. Поэтому пошла по тропинке вдоль озера.

Озеро отделено от моря коралловым перешейком, в котором есть тоннель. Через него рыбаки во время отлива уходят рыбачить, а в прилив, пока тоннельный ход не скрылся под водой, возвращаются в озеро. Морской пролив находится прямо за природным бордюром. Там тоже коралловые острова в буйной растительности, но увижу я их в другой день.

Спуски к воде сложные, коралловое дно, разумеется, острое с провалами. В тихой заводи стояли, замерев, лодочки, похожие на челны или же на сигары. Они были ярко окрашены, будто специально для пейзажа.

Рыбаки близлежащих поселений используют озеро, как стоянку для своих чернов. Его объятиям они доверяют свои судёнышки, выдолбленные из дерева. Здесь их прячут от морских катаклизмов, если таковые случаются.

Коралловый барьер надёжно оберегает водоём от ветров и стихий. Поэтому его поверхность гладкая, как стекло, без бегущей волны и даже ряби. Такой эффект вкупе с солнцем создаёт неописуемо завораживающее зрелище. Судёнышки, покоясь на водной поверхности, казались приподнятыми над ней и зависшими в воздухе.

Я смотрела на них, боясь, что сейчас вдруг придёт волна и всё испортит. Казалось, этим не насладиться, этим можно любоваться вечно. Такое явление наблюдается крайне редко. Необходимо совпадение многих факторов, как метеорологических, так и географических. Можно пропутешествовать всю жизнь и ни разу не увидеть ничего подобного.

Я наблюдала подобное явление в первый раз, хотя в интернете попадались фотографии счастливчиков, но это не считается. Те снимки наполняли меня грустью, я страстно хотела увидеть подобное. Теперь и я одна из тех счастливчиков))), я видела это сама!

Волна на озере всё же случилась. Внезапно из-под кораллового рифа вынырнула лодка с человеком и направилась к пристани. Красивый веерообразный след разбежался по зеркальной поверхности. Я не могла отвести взгляд и не было сил покинуть озеро.

Я влюбилась в это место. Жаль, что больше туда не вернусь.

В тот же день к вечеру небо над городом и море стало единого свинцового цвета. Горизонта не было. Тёмное зловещее пространство затихло, словно перед бурей.

Деревья стояли не шелохнувшись и жёлтые лепестки цветов ветром не раздувало, они равномерно укрывали пирс ведущий к порту.

Я гуляла по набережной. Мне не было страшно, мне было интересно. Ровные аллеи напомнили знаменитый, бразильский Зелёный тоннель, что недалеко от городка Балнеарио Пениал. А тут ещё игуана выползла из прибрежных мангров на дорогу и тихо залегла на тротуаре.

А когда начался предупредительный крупный дождь, все праздно шатающиеся уже сидели в своих номерах.

Дождь, как и положено, оказался тропическим, когда ничего не видно, никого не слышно, а только грохочет над головой металлическая крыша. У меня от этого есть спасение. Беруши! Эта вещь абсолютно необходима в путешествии, она даёт возможность организму отдохнуть от посторонних шумов и выспаться. Поэтому заткнула уши и под грохот дождевой канонады крепко уснула. Тем днём я осталась довольна.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/ozero_napabale_malenkoe_chudo_bolshoj_planety