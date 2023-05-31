Розовое озеро Сасык — Сиваш
На озеро Сасык — Сиваш мне удалось попасть уже утром, правда после восхода солнца. Но это не помешало мне сделать там неплохие фотографии и я даже успел провалиться туда по пояс. Как это произошло? Об этом дальше.
Дно озера покрыто глиной, местами перемешанной с досками или их кусочками. Особенно много их около колышек, поэтому ходить там надо очень медленно и очень осторожно.
Перед тем, как взять с собой фотоаппарат и сделать фотографии, я всегда иду на место просто так, без ничего, чтобы посмотреть: какие снимки можно сделать, как, стоит ли вообще брать с собой фотоаппарат, штатив, безопасно ли это и т.д.
Увидев то, что мне было нужно, я пошёл в сторону берега за фотоаппаратом. И, не дойдя буквально пару метров, я провалился по пояс в озеро, в одежде.
Когда я наконец вылез из ямы и вышел на берег, то мои ноги и шорты покрылись белыми кристалликами, сверкающими на солнце. Из-за жары всё очень быстро высохло, поэтому я даже не стал переодеваться. Взял фотоаппарат и пошёл снимать.
Забавно то, что после меня в том месте провалилось ещё два человека, и это было только утро. А сколько людей за день проваливается в этом месте: остаётся загадкой.
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/rozovoe_ozero_sasyk_sivash
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