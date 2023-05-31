Остров Тромлен – невероятная история выживания брошенных умирать рабов

На просторах Мирового океана полным-полно необитаемых островов. Как правило, это непригодные для жизни участки суши без растительности и источников пресной воды. Такие, как остров Тромлен в Индийском океане. Клочок земли, площадью всего 1 квадратный километр, состоящий из кораллов и песка практически без растительности – дом для морских черепах и немногочисленных перелетных птиц. Находится он в 450 километрах восточнее Мадагаскара посреди мощных течений и сильных ветров, которые в стародавние времена приводили к кораблекрушениям. Про одно такое, которое стало началом удивительной 15-летней истории выживания, я и хочу рассказать.

Остров Тромлен/ © commons.wikimedia.org

В XVIII веке на Мадагаскаре процветала торговля рабами. Занимавшие остров французы относились к работорговле не просто поощрительно, они еще и брали за эту деятельность налоги и выдавали лицензии на право торговать людьми. Для них невольники были обычным товаром, не особо ценным и многочисленным.

В 1761 году из Мадагаскара отчалило французское судно l’Utile ("Полезный"). Капитан помимо кокосов и шерсти, вез в трюме 160 рабов. Предназначались они для богатых синьоров острова Иль-де-Франс (нынешний Маврикий). Но вот лицензии на право торговать рабами капитан не имел, поэтому, дабы не столкнуться с военными кораблями, ему пришлось делать крюк и проходить через ветреные широты с сильным течением. Там-то судно и застал шторм. Переполненная шхуна быстро пошла на дно, утонула почти вся команда и половина невольников. На сушу удалось выбраться лишь 20 членам экипажа и 60 рабам.

Спасительный берег представлял из себя плоский как поднос песчаный остров, окруженный коралловыми рифами и поросший низким кустарником. Он находился на пути постоянных циклонов, и поэтому крупные деревья здесь просто не выживали. Не было на острове и воды, что являлось препятствием для существования какого-либо зверья.

Матросы и рабы организовали каждые свой лагерь и установился нейтралитет. Но французы не собирались сидеть сложа руки. Вскоре они смогли собрать из двух шлюпок одну целую и спустя время покинули островок. Перед отбытием они пообещали невольникам прислать подмогу как только доберутся до ближайшего обитаемого места.

Невольники Тромлена/ © bigpicture.ru

Но французы не выполнили своего обещания. В XVIII веке ценность невольничьей жизни была очень мала, люди зачастую стоили даже дешевле скота. Поэтому, когда моряки добрались до острова Иль-де-Франс и рассказали о брошенных рабах, никто спасательную экспедицию снаряжать не стал. А через несколько месяцев о рабах все забыли…

Учитывая неблагоприятные условия острова, можно предположить, что людей на нем ждала бы смерть либо от голода, либо от обезвоживания, что вернее всего. Надеяться на проходящие суда было без толку – из-за сильных течений и ветров этот участок океана находился вдали от оживленных маршрутов. В общем, дело труба.

Но не тут-то было. Через 15 лет, в ноябре 1776 году людей на острове увидели моряки корвета "Дофина". Спустив шлюпку вместе со своим капитаном шевалье де Тромленом (именем его впоследствии и назовут этот остров) они высадились на берег. А там их встречало 8 человек – семь женщин и восьмимесячный ребенок.

Остров Тромлен вблизи/ © disgustingmen.com

История их выживания в первобытных условиях оказалась и удивительной и героической. Перво-наперво вода. Ее собирали во время частых муссонных дождей в небольшие медные емкости, которые удалось спасти с затонувшего судна. Питались несчастные все 15 лет только моллюсками, крабами и черепахами. Пытались ловить рыбу и птиц, но не слишком в этом преуспели.

Как рассказали выжившие женщины, они все время поддерживали огонь. Только вот что было топливом для костра – непонятно. Скорее всего кораллы, ведь являясь органикой, они должны гореть. Но не только наличие огня вызывает удивление. Они смогли даже построить на острове подобие домов из блоков песчаника, обрабатывая его подручными средствами.

А куда же делись все остальные невольники? 52 человека – неужели все погибли от голода или от болезней? И да, и нет. Два раза рабы пытались выбраться из песчаной тюрьмы. В первый раз они соорудили плот из остатков поврежденной шлюпки. В качестве паруса приспособили птичьи перья. На нем отправилось около 10 человек. Все они утонули. Вторая попытка не сильно отличалась от первой. Однажды штормом на берег прибило несколько досок. Опять плот и перья, и опять фиаско. Больше "робинзоны" судьбу не испытывали.

Результат раскопок на Тромлене/ © tg-journal.com

Побывавшие в начале 2000-х на острове Тромлен французские археологи были удивлены тем, насколько люди смогли выдать из негостеприимного острова все, что он мог им дать. Построить пусть неказистые, но все же дома, соорудить очаг, питаться только черепахами и моллюсками – и все это на протяжении 15 лет! Вот что значит настоящая тяга к жизни.

Раскопки на острове продолжаются до сих пор. Тромлен все также необитаем и по-прежнему негостеприимен. Один из тысячи островов, затерянных на просторах океана, ничем не примечательный кусочек суши скрывает удивительную историю выживания, в которую просто не верится.

Источник: https://dzen.ru/a/YosVUrWb6H8Feixe