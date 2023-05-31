Заснувшие.

Мир становится быстрее и безумнее, и по всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. И не только людей. Любопытная подборка со всего мира.

На Гластонберийском фестивале музыки и исполнительских искусств на ферме Уорти в Сомерсете, Англия. (Фото Oli Scarff):

Рабочий дремлет на мешках с пшеницей на оптовом рынке зерна в Дадри, штат Уттар-Прадеш, Индии. (Фото Parivartan Sharma / Reuters):

Львы отдыхают вместе в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре. (Фото Marvin Recinos):

Косплеер, одетый как штурмовик, дремлет в фуд-корте Comic Con Africa в Йоханнесбурге. (Фото Marco Longari):

Детеныш белого медведя прижимается к своей матери в их вольере в зоопарке Бремерхафена в Германии. (Фото Carmen Jaspersen):

Мужчина дремлет на диване с котом. (Фото C P George):

Кабуле, Афганистан. (Фото Jorge Silva):

Обезьяна спит в Священном лесу обезьян на Бали, Индонезия. (Фото Emin Sansar):

Собака-талисман в начальной школе имени мученика Каячик Халук Йылмаз во время урока в Токате, Турция. (Фото Mehmet Kumcagiz):

В аэропорту Тихуаны в Мексике. (Фото Patrick T. Fallon):

Молодой болельщик на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. (Фото Laurence Griffiths):

Детеныш морской выдры спит на животе мамы, плавая в заливе Морро в Калифорнии. (Фото Clinton Harris):

Мужчина отдыхает в гамаке на пляже в Порто-Черво, Сардиния, Италия. (Фото Emanuele Perrone):

Новорожденный ягненок в Огмор-Вейл, Уэльс. (Фото Hulton-Deutsch Collection):

Мужчина дремлет на своем велосипеде в Нью-Дели, Индия. (Фото Jewel Samad):

Мир становится быстрее и безумнее, и по всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. И не только людей. Любопытная подборка со всего мира.

Пассажир в аэропорту Франкфурта. Из-за забастовки авиакомпании Lufthansa многие рейсы были задержаны. (Фото Kai Pfaffenbach | Reuters):

Бездомные на станции в Дакке, Бангладеш. (Фото A. M. Ahad | AP):

Посетительница в Национальном художественном музее Украины в Киеве. (Фото Sergei Supinsky | AP):

Во время наводнения в Маниле, Филиппины. (Фото Cherly Ravelo | Reuters):

Продавец мяса в Пекине. (Фото David Gray | Reuters):

В трамвае в Будапеште, Венгрия. (Фото Laszlo Балога | Reuters):

Водитель спит в своей машине во время забастовки в индийском городе Ченнаи. (Фото Arun Sankar | AP):

На холме в Грейт-Малверне, Англия. (Фото Megan Price):

Парк в Пекине. (Фото David Gray | Reuters):

На заседании ООН. (Фото Don Emmert | AFP):

Лодки на реке Ганг в Индии. (Фото Rajesh Kumar Singh | AP):

Не самый счастливый брак. (Фото Cultkid):

Водитель рикши на улице в Нью-Дели, Индия. (Фото Altaf Qadri | AP):

Притомившийся. (Фото Salbjorg Rita Jnsdottir):

В ожидании начала гонки Формула-1 в городе Судзука, Япония. (Фото Mark Baker | AP):

Мечты. (Фото Lukas Vasilikos):

Медитация. (Фото Erik Veland):

Одинокий зритель во время интересного и популярного теннисного матча в Шанхае. (Фото Peter Parks | AFP):

Уставший пес. (Фото Idil):

На рынке в Джакарте, Индонезия. (Фото Enny Nuraheni | Reuters):

На утро после ночного клуба в Лондоне. (Фото Kevin Meredith):

Под москитной сеткой в деревне в Камбодже. (Фото Tang Chhin Sothy | AFP):

В храме Катманду, Непал. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):

На улице с цветком. (Фото Cari Ann Wayman):

Попрошайки на улице Манилы, Филиппины. (Фото Mio Cade):

Спящие крольчата. (Фото Crezalyn Nerona Uratsuji):

На улице в Шанхае. (Фото Peter Parks | AP):

Мир становится быстрее и безумнее, и многие из нас часто не высыпаются. По всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. Любопытная подборка со всего мира.

Первые 8 фотографий взяты из книги фотографа Ромейна Филиппона, написанной в рамках его нового проекта под названием «Бессознательность».

Продавец инструментов на рынке в Камбоджи. (Фото Romain Philippon):

В общественном транспорте, Лаос. (Фото Romain Philippon):

Владелец магазина, Индия. (Фото Romain Philippon):

Спящий водитель такси в ожидании клиентов, Калькутта, Индия. (Фото Romain Philippon):

Зимой в парке Монреаля. (Фото Romain Philippon):

Продавец фруктов, Камау, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):

Уличные парикмахеры в ожидании клиентов, Ханое, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):

Встреча поклонников автомобиля Citroen 2CV во французском городе Сальбри. (Фото Alain Jocard | AFP | Getty Images):

Перед началом гонки на каноэ, Испания. (Фото Eloy Alonso | Reuters):

В бамбуковой корзине на овощном рынке в Катманду. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):

Акция за снижение цен на недвижимость в Израиле, Тель-Авив, бульвар Ротшильда. (Фото Nir Elias | Reuters):

Крупнейший в Европе музыкальный фестиваль в Гластонбери, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):

Особенности национальных перевозок: пакистанские водители автобусов спят на крышах своих автомобилей, Лахор. (Фото Arif Ali | AFP | Getty Images):

Зритель на Уимблдоне — старейшем и наиболее престижном теннисном турнире из серии Большого шлема. (Фото Mark Baker | AP):

Водитель такси, Мумбаи, Индия. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):

Еще одна акция протеста против роста цен на недвижимость, на этот раз в Гонконге. Один из протестующих уснул перед кордоном полицейских. (Фото Tyrone Siu | Reuters):

Вся семья рабочего спит в кузове грузовичка, город Хэфэй, Китай. (Фото Stringer | Reuters):

Зрители ждут последнего в истории запуска Шаттла Атлантис в космос, Флорида. (Фото Joe Raedle | Getty Images):

На ежегодном авиашоу в графстве Сомерсет, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):

В парке Бухареста, Румыния. (Фото Vadim Ghirda | AP):

Протестующий на площади Тахрир, Каир, Египет, 12 июля 2011. (Фото Khalil Hamra | AP):

Спящие в Йемене, Сана. (Фото Suhaib Salem | Reuters):

Этот человек уже год спит на улице, потеряв свой дом из-за наводнения в Пакистане, город Суккур. (Фото Akhtar Soomro | Reuters):

Особенности национальных перевозок в Индии: пассажиры спят на платформе железнодорожного вокзала в ожидании поезда, город Бхубанешвар. (Фото Biswaranjan Rout | AP):

Спящий на празднике Сан Фермин, во время которого проводятся«энсьерро» — совместные пробеги быков и людей, Испания. (Фото Susana Vera | Reuters):

Источник: https://loveopium.ru/pozitiv/zasnuvshie-chast-3-2.html