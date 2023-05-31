Заснувшие.
Мир становится быстрее и безумнее, и по всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. И не только людей. Любопытная подборка со всего мира.
На Гластонберийском фестивале музыки и исполнительских искусств на ферме Уорти в Сомерсете, Англия. (Фото Oli Scarff):
Рабочий дремлет на мешках с пшеницей на оптовом рынке зерна в Дадри, штат Уттар-Прадеш, Индии. (Фото Parivartan Sharma / Reuters):
Львы отдыхают вместе в Национальном зоопарке в Сан-Сальвадоре. (Фото Marvin Recinos):
Косплеер, одетый как штурмовик, дремлет в фуд-корте Comic Con Africa в Йоханнесбурге. (Фото Marco Longari):
Детеныш белого медведя прижимается к своей матери в их вольере в зоопарке Бремерхафена в Германии. (Фото Carmen Jaspersen):
Мужчина дремлет на диване с котом. (Фото C P George):
Кабуле, Афганистан. (Фото Jorge Silva):
Обезьяна спит в Священном лесу обезьян на Бали, Индонезия. (Фото Emin Sansar):
Собака-талисман в начальной школе имени мученика Каячик Халук Йылмаз во время урока в Токате, Турция. (Фото Mehmet Kumcagiz):
В аэропорту Тихуаны в Мексике. (Фото Patrick T. Fallon):
Молодой болельщик на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. (Фото Laurence Griffiths):
Детеныш морской выдры спит на животе мамы, плавая в заливе Морро в Калифорнии. (Фото Clinton Harris):
Мужчина отдыхает в гамаке на пляже в Порто-Черво, Сардиния, Италия. (Фото Emanuele Perrone):
Новорожденный ягненок в Огмор-Вейл, Уэльс. (Фото Hulton-Deutsch Collection):
Мужчина дремлет на своем велосипеде в Нью-Дели, Индия. (Фото Jewel Samad):
Мир становится быстрее и безумнее, и по всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. И не только людей. Любопытная подборка со всего мира.
Пассажир в аэропорту Франкфурта. Из-за забастовки авиакомпании Lufthansa многие рейсы были задержаны. (Фото Kai Pfaffenbach | Reuters):
Бездомные на станции в Дакке, Бангладеш. (Фото A. M. Ahad | AP):
Посетительница в Национальном художественном музее Украины в Киеве. (Фото Sergei Supinsky | AP):
Во время наводнения в Маниле, Филиппины. (Фото Cherly Ravelo | Reuters):
Продавец мяса в Пекине. (Фото David Gray | Reuters):
В трамвае в Будапеште, Венгрия. (Фото Laszlo Балога | Reuters):
Водитель спит в своей машине во время забастовки в индийском городе Ченнаи. (Фото Arun Sankar | AP):
На холме в Грейт-Малверне, Англия. (Фото Megan Price):
Парк в Пекине. (Фото David Gray | Reuters):
На заседании ООН. (Фото Don Emmert | AFP):
Лодки на реке Ганг в Индии. (Фото Rajesh Kumar Singh | AP):
Не самый счастливый брак. (Фото Cultkid):
Водитель рикши на улице в Нью-Дели, Индия. (Фото Altaf Qadri | AP):
Притомившийся. (Фото Salbjorg Rita Jnsdottir):
В ожидании начала гонки Формула-1 в городе Судзука, Япония. (Фото Mark Baker | AP):
Мечты. (Фото Lukas Vasilikos):
Медитация. (Фото Erik Veland):
Одинокий зритель во время интересного и популярного теннисного матча в Шанхае. (Фото Peter Parks | AFP):
Уставший пес. (Фото Idil):
На рынке в Джакарте, Индонезия. (Фото Enny Nuraheni | Reuters):
На утро после ночного клуба в Лондоне. (Фото Kevin Meredith):
Под москитной сеткой в деревне в Камбодже. (Фото Tang Chhin Sothy | AFP):
В храме Катманду, Непал. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
На улице с цветком. (Фото Cari Ann Wayman):
Попрошайки на улице Манилы, Филиппины. (Фото Mio Cade):
Спящие крольчата. (Фото Crezalyn Nerona Uratsuji):
На улице в Шанхае. (Фото Peter Parks | AP):
Мир становится быстрее и безумнее, и многие из нас часто не высыпаются. По всему миру можно встретить людей, заснувших в самых разных, порой абсолютно неожиданных, местах. Любопытная подборка со всего мира.
Первые 8 фотографий взяты из книги фотографа Ромейна Филиппона, написанной в рамках его нового проекта под названием «Бессознательность».
Продавец инструментов на рынке в Камбоджи. (Фото Romain Philippon):
В общественном транспорте, Лаос. (Фото Romain Philippon):
Владелец магазина, Индия. (Фото Romain Philippon):
Спящий водитель такси в ожидании клиентов, Калькутта, Индия. (Фото Romain Philippon):
Зимой в парке Монреаля. (Фото Romain Philippon):
Продавец фруктов, Камау, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):
Уличные парикмахеры в ожидании клиентов, Ханое, Вьетнам. (Фото Romain Philippon):
Встреча поклонников автомобиля Citroen 2CV во французском городе Сальбри. (Фото Alain Jocard | AFP | Getty Images):
Перед началом гонки на каноэ, Испания. (Фото Eloy Alonso | Reuters):
В бамбуковой корзине на овощном рынке в Катманду. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Акция за снижение цен на недвижимость в Израиле, Тель-Авив, бульвар Ротшильда. (Фото Nir Elias | Reuters):
Крупнейший в Европе музыкальный фестиваль в Гластонбери, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):
Особенности национальных перевозок: пакистанские водители автобусов спят на крышах своих автомобилей, Лахор. (Фото Arif Ali | AFP | Getty Images):
Зритель на Уимблдоне — старейшем и наиболее престижном теннисном турнире из серии Большого шлема. (Фото Mark Baker | AP):
Водитель такси, Мумбаи, Индия. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):
Еще одна акция протеста против роста цен на недвижимость, на этот раз в Гонконге. Один из протестующих уснул перед кордоном полицейских. (Фото Tyrone Siu | Reuters):
Вся семья рабочего спит в кузове грузовичка, город Хэфэй, Китай. (Фото Stringer | Reuters):
Зрители ждут последнего в истории запуска Шаттла Атлантис в космос, Флорида. (Фото Joe Raedle | Getty Images):
На ежегодном авиашоу в графстве Сомерсет, Англия. (Фото Matt Cardy | Getty Images):
В парке Бухареста, Румыния. (Фото Vadim Ghirda | AP):
Протестующий на площади Тахрир, Каир, Египет, 12 июля 2011. (Фото Khalil Hamra | AP):
Спящие в Йемене, Сана. (Фото Suhaib Salem | Reuters):
Этот человек уже год спит на улице, потеряв свой дом из-за наводнения в Пакистане, город Суккур. (Фото Akhtar Soomro | Reuters):
Особенности национальных перевозок в Индии: пассажиры спят на платформе железнодорожного вокзала в ожидании поезда, город Бхубанешвар. (Фото Biswaranjan Rout | AP):
Спящий на празднике Сан Фермин, во время которого проводятся«энсьерро» — совместные пробеги быков и людей, Испания. (Фото Susana Vera | Reuters):
Источник: https://loveopium.ru/pozitiv/zasnuvshie-chast-3-2.html
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