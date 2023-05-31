В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой

Люди могут наблюдать за тем, как обитатели саванны утоляют жажду.



Уилл Беррард-Лукас (Will Burrard-Lucas) давно фотографирует африканскую природу.



Недавно Уилл закончил другой необычный проект Shompole Hide, подарив африканским животным хорошее место для водопоя, а путешественникам и фотографам — лучший уголок в Африке для наблюдения за этим увлекательным зрелищем.



Беррард-Лукас последние два года работал в парке Шомполе в Кении. Этот парк находится на территории народа масаи, и туризм — это один из основных источников дохода здесь. Днем в парке очень жарко и пыльно, поэтому встречи с животными не так часты.





Но ночью эта территория оживает, особенно там, где есть пруды: десятки животных разных видов стекаются к водопою. Внимание фотографа привлек крохотный водоем, напоминающий больше лужу: днем здесь было пусто, но камеры ночного видения зафиксировали невероятное количество животных возле этого скромного пруда.



Тогда у Уилла появилась идея: он решил сделать пруд больше, а рядом оборудовать обзорную площадку. Так и родился проект Shompole Hide.





Для него рядом с водоемом установили два контейнера с обзорными окнами, а внутри поставили раскладные кровати для удобства путешественников.



К водоему провели трубы, теперь здесь регулярно есть доступ чистой воды для животных, и он никогда не пересохнет. Уиллу пришлось ждать недолго: через несколько дней к пруду стало приходить еще больше животных.





Два скромных по своим удобствам грузовых контейнера теперь стали магнитом для фотографов, а также для всех любителей дикой природы. Благодаря этому проекту народ масаи сможет подарить необыкновенный опыт путешественникам.











Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36011-vafrike-fotograf-postroil-prud-izhivotnye-teper-prihodyat-navodopoy-17-foto.html