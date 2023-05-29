Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Уникальные автомобили времен Второй мировой

Fiat SPA TL 37 В 1937 году по приказу Муссолини конструкторы Fiat собрали особый внедорожник, предназначенный для операций в условиях полного бездорожья. Fiat SPA TL 37 получил мощный (для того времени) бензиновый движок V4, высокий клиренс и отдельную функцию управления задними и передними колесами. Боевая машина могла перевозить до 6 бойцов и легкую артиллерийскую пушку на прицепе.

Период Второй мировой привел к невероятному техническому прорыву. Конструкторы, инженеры и техники всех стран-участниц работали не покладая сил, создавая все новые виды техники. Многое из придуманного в то время на самом деле перевернуло все представление о том, как правильно вести боевые действия, а некоторые машины стали прототипом для создания современных внедорожников. Некоторые авто разработки так и не успели попасть в серию – тем не менее, для своего времени в них было много новых идей. 

Fiat SPA TL 37 В 1937 году по приказу Муссолини конструкторы Fiat собрали особый внедорожник, предназначенный для операций в условиях полного бездорожья. Fiat SPA TL 37 получил мощный (для того времени) бензиновый движок V4, высокий клиренс и отдельную функцию управления задними и передними колесами. Боевая машина могла перевозить до 6 бойцов и легкую артиллерийскую пушку на прицепе.

Fiat SPA TL 37

В 1937 году по приказу Муссолини конструкторы Fiat собрали особый внедорожник, предназначенный для операций в условиях полного бездорожья. Fiat SPA TL 37 получил мощный (для того времени) бензиновый движок V4, высокий клиренс и отдельную функцию управления задними и передними колесами. Боевая машина могла перевозить до 6 бойцов и легкую артиллерийскую пушку на прицепе.

kDF Typ 166 Первый в мире автомобиль-амфибию создали немецкие инженеры в 1942 году. kDF Typ 166 развивал скорость в 80 км/ч, умел передвигаться по воде и в целом обладал очень удачной конструкцией. Правда, брони не было предусмотрено вовсе: на плаву противникам достаточно было сделать пару дырок ниже ватерлинии и амфибия шла ко дну.

kDF Typ 166

Первый в мире автомобиль-амфибию создали немецкие инженеры в 1942 году. kDF Typ 166 развивал скорость в 80 км/ч, умел передвигаться по воде и в целом обладал очень удачной конструкцией. Правда, брони не было предусмотрено вовсе: на плаву противникам достаточно было сделать пару дырок ниже ватерлинии и амфибия шла ко дну.

Kurogane 95 Универсальный боевой внедорожник, созданный японскими мастерами еще до начала Второй мировой войны, на целых 4 года обогнал знаменитый Jeep. Кстати, именно Kurogane 95 стал первой машиной компании Nissan, о чем, правда, японцы распространяться не торопятся.

Kurogane 95

Универсальный боевой внедорожник, созданный японскими мастерами еще до начала Второй мировой войны, на целых 4 года обогнал знаменитый Jeep. Кстати, именно Kurogane 95 стал первой машиной компании Nissan, о чем, правда, японцы распространяться не торопятся.

Horch 930 Верите или нет, но этот лощеный красавец умел развивать невероятные 170 км/ч. Horch 930 создавался специально для высших командных чинов немецкой армии: вместо пассажирских сидений был установлен комфортный диван, рядом располагалась персональная радиостанция и даже умывальник с горячей водой.

Horch 930

Верите или нет, но этот лощеный красавец умел развивать невероятные 170 км/ч. Horch 930 создавался специально для высших командных чинов немецкой армии: вместо пассажирских сидений был установлен комфортный диван, рядом располагалась персональная радиостанция и даже умывальник с горячей водой.

Horch 901 Type 40 Военная модификация Horch 930 отличалась от гражданского собрата не только более брутальным видом, но и тем, что крутящий момент передавался на все 4 колеса. Таким образом модный офицерский автомобиль превращался в очень мощный внедорожник. Кстати, именно эту модель (трофейный автомобиль) маршал Жуков предпочитал любым другим машинам.

Horch 901 Type 40

Военная модификация Horch 930 отличалась от гражданского собрата не только более брутальным видом, но и тем, что крутящий момент передавался на все 4 колеса. Таким образом модный офицерский автомобиль превращался в очень мощный внедорожник. Кстати, именно эту модель (трофейный автомобиль) маршал Жуков предпочитал любым другим машинам.

Latil M7T1 Не отставали от союзников и французы. Latil M7T1 создавался как автомобиль-универсал. Машина получилась настолько удачной, что ее использовали и противники: офицеры Третьего рейха, служившие на территории Франции, даже искали ее специально.

Latil M7T1

Не отставали от союзников и французы. Latil M7T1 создавался как автомобиль-универсал. Машина получилась настолько удачной, что ее использовали и противники: офицеры Третьего рейха, служившие на территории Франции, даже искали ее специально.

Источник:  https://dnpmag.com/2023/05/17/6-unikalnyx-avtomobilej-vtoroj-mirovoj-vojny-o-kotoryx-vy-nikogda-ne-slyshali-2-2/

29.05.2023 - Posted by | Авто...

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