Уникальные автомобили времен Второй мировой

Период Второй мировой привел к невероятному техническому прорыву. Конструкторы, инженеры и техники всех стран-участниц работали не покладая сил, создавая все новые виды техники. Многое из придуманного в то время на самом деле перевернуло все представление о том, как правильно вести боевые действия, а некоторые машины стали прототипом для создания современных внедорожников. Некоторые авто разработки так и не успели попасть в серию – тем не менее, для своего времени в них было много новых идей.

Fiat SPA TL 37

В 1937 году по приказу Муссолини конструкторы Fiat собрали особый внедорожник, предназначенный для операций в условиях полного бездорожья. Fiat SPA TL 37 получил мощный (для того времени) бензиновый движок V4, высокий клиренс и отдельную функцию управления задними и передними колесами. Боевая машина могла перевозить до 6 бойцов и легкую артиллерийскую пушку на прицепе.

kDF Typ 166

Первый в мире автомобиль-амфибию создали немецкие инженеры в 1942 году. kDF Typ 166 развивал скорость в 80 км/ч, умел передвигаться по воде и в целом обладал очень удачной конструкцией. Правда, брони не было предусмотрено вовсе: на плаву противникам достаточно было сделать пару дырок ниже ватерлинии и амфибия шла ко дну.

Kurogane 95

Универсальный боевой внедорожник, созданный японскими мастерами еще до начала Второй мировой войны, на целых 4 года обогнал знаменитый Jeep. Кстати, именно Kurogane 95 стал первой машиной компании Nissan, о чем, правда, японцы распространяться не торопятся.

Horch 930

Верите или нет, но этот лощеный красавец умел развивать невероятные 170 км/ч. Horch 930 создавался специально для высших командных чинов немецкой армии: вместо пассажирских сидений был установлен комфортный диван, рядом располагалась персональная радиостанция и даже умывальник с горячей водой.

Horch 901 Type 40

Военная модификация Horch 930 отличалась от гражданского собрата не только более брутальным видом, но и тем, что крутящий момент передавался на все 4 колеса. Таким образом модный офицерский автомобиль превращался в очень мощный внедорожник. Кстати, именно эту модель (трофейный автомобиль) маршал Жуков предпочитал любым другим машинам.

Latil M7T1

Не отставали от союзников и французы. Latil M7T1 создавался как автомобиль-универсал. Машина получилась настолько удачной, что ее использовали и противники: офицеры Третьего рейха, служившие на территории Франции, даже искали ее специально.

Источник: https://dnpmag.com/2023/05/17/6-unikalnyx-avtomobilej-vtoroj-mirovoj-vojny-o-kotoryx-vy-nikogda-ne-slyshali-2-2/

