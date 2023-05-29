Уникальные автомобили времен Второй мировой
Период Второй мировой привел к невероятному техническому прорыву. Конструкторы, инженеры и техники всех стран-участниц работали не покладая сил, создавая все новые виды техники. Многое из придуманного в то время на самом деле перевернуло все представление о том, как правильно вести боевые действия, а некоторые машины стали прототипом для создания современных внедорожников. Некоторые авто разработки так и не успели попасть в серию – тем не менее, для своего времени в них было много новых идей.
Fiat SPA TL 37
В 1937 году по приказу Муссолини конструкторы Fiat собрали особый внедорожник, предназначенный для операций в условиях полного бездорожья. Fiat SPA TL 37 получил мощный (для того времени) бензиновый движок V4, высокий клиренс и отдельную функцию управления задними и передними колесами. Боевая машина могла перевозить до 6 бойцов и легкую артиллерийскую пушку на прицепе.
kDF Typ 166
Первый в мире автомобиль-амфибию создали немецкие инженеры в 1942 году. kDF Typ 166 развивал скорость в 80 км/ч, умел передвигаться по воде и в целом обладал очень удачной конструкцией. Правда, брони не было предусмотрено вовсе: на плаву противникам достаточно было сделать пару дырок ниже ватерлинии и амфибия шла ко дну.
Kurogane 95
Универсальный боевой внедорожник, созданный японскими мастерами еще до начала Второй мировой войны, на целых 4 года обогнал знаменитый Jeep. Кстати, именно Kurogane 95 стал первой машиной компании Nissan, о чем, правда, японцы распространяться не торопятся.
Horch 930
Верите или нет, но этот лощеный красавец умел развивать невероятные 170 км/ч. Horch 930 создавался специально для высших командных чинов немецкой армии: вместо пассажирских сидений был установлен комфортный диван, рядом располагалась персональная радиостанция и даже умывальник с горячей водой.
Horch 901 Type 40
Военная модификация Horch 930 отличалась от гражданского собрата не только более брутальным видом, но и тем, что крутящий момент передавался на все 4 колеса. Таким образом модный офицерский автомобиль превращался в очень мощный внедорожник. Кстати, именно эту модель (трофейный автомобиль) маршал Жуков предпочитал любым другим машинам.
Latil M7T1
Не отставали от союзников и французы. Latil M7T1 создавался как автомобиль-универсал. Машина получилась настолько удачной, что ее использовали и противники: офицеры Третьего рейха, служившие на территории Франции, даже искали ее специально.
Источник: https://dnpmag.com/2023/05/17/6-unikalnyx-avtomobilej-vtoroj-mirovoj-vojny-o-kotoryx-vy-nikogda-ne-slyshali-2-2/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2023 (120)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий