Почему православие попы носят волосы на лице, а католические священники — нет

Наверняка каждый хотя бы раз обращал внимание на то, что католические священники, в отличие от православных, не носят таких здоровенных роскошных бород! Конечно, «растительность» на лице есть далеко не у всех служителей культа с востока. Однако, если мы говорим о западных священниках, то они совершенно очевидно еще и намеренно бреются. Неужели католическая церковь запрещает носить бороду?

Католики чаще всего без бород. |Фото: vsegda-pomnim.com.

И да, и нет. Действительно, среди православных священнослужителей ношение бороды куда более распространенное явление, нежели среди их коллег-католиков. Однако, на сегодняшний день в римской церкви не существует какого-либо строгого запрета на ношение бороды. Священник должен быть опрятным. Однако, если католический служитель культа хочет в XXI веке носить бороду в принципе, в том числе как у православного попа – ему никто не запретит. Более того, в некоторых католических орденах борода еще и приветствуется, в том числе большая. Тем не менее, таким отношение к волосам в римской церкви было не всегда.

Православные чаще всего с бородой. |Фото: azbyka.ru.

В Древнем Риме бороды не приветствовались в принципе. Римлянин мог носить бороду, только если он в трауре. Во всех остальных случаях волосы на лице и теле – признак варварства. Конечно, ко временам христианизации Рима (27 февраля 380 года нашей эры) нравы стали попроще. Однако, даже после раскола в империи (395 год нашей эры) борода все еще не приветствовалась в повседневной жизни ни на востоке страны в будущей Византии, ни на западе. Но все это касалось по большей части мирян. Служители христианского культа в то время относились к бороде по-разному. Где-то в империи предпочитали бриться наголо. Где-то борода допускалась, а где-то и вовсе приветствовалась! Никакого «устава» на этот счет у римлян не было.

Патриарх Фотий I. |Фото: beleparh.ru.

Однако, так продолжалось до 4-го карфагенского собора в 397 году нашей эры. Там после обсуждения впервые была принята формула «Clericus nec comam nutriat nec barbam», запрещающая священникам отращивать длинные волосы и носить бороды. Однако, все это происходило в условиях раскола некогда единой страны. Раскол политический предсказуемо вел к расколу культурному и идеологическому. Хотя поначалу формулу о запрете бороды приняли все, постепенно на востоке римской империи отношение к бороде становилось все более лояльным. В итоге, спустя несколько столетий, длинную бороду носил уже и сам патриарх Константинопольский – Фотий I.

Папа Римский Пий V. |Фото: padrepauloricardo.org.

В 1 119 году католики провели собственный собор в Тулузе, на котором запрет на ношение длинных волос и бород закрепили еще раз. Более того, была ужесточена ответственность. Теперь монахам и священникам, нарушавшим распоряжение Рима, угрожали карой вплоть до отлучения от церкви. Спустя еще некоторое время папа Александр III распорядился, чтобы «патлатых» священников стригли и брили насильно, если понадобится! Борода при этом объявлялась символом греха. Соответственно состригание бороды признавалось актом смирения перед Господом.

Сегодня бороды носят и католики. ¦Фото: gcshelp.org.

Поменялось отношение к бороде у католиков только в XVI веке. Формула «Clericus nec comam nutriat nec barbam» была переосмыслена. Теперь ее трактовали не как прямой запрет, а как призыв к тому, что внешность служителя культа должна быть опрятной. Как результат: 8 римских пап XVI столетия носили бороду! Однако, либерализация продолжалась недолго. Спустя некоторое время в Европе вспыхнула реформация. На фоне этих событий католическая церковь вновь ужесточила свое отношение к волосам на лице. Так продолжалось до начала XX века, пока не было в очередной раз решено, что бороду католический священник все-таки может носить. Но она должна быть в обязательном порядке ухоженной и желательно – короткой.

Источник: https://novate.ru/blogs/280523/66466/