Горящая гора
Думаю, я не оставил сомнений в том, что столица Азербайджана Баку вызывает исключительно восторг и восхищение! Нагулявшись вдоволь по улицам города, отправился в окрестности столицы. На Апшеронском полуострове немало мест, достойных внимания!
Апшерон — нефтегазовая колыбель не только Каспия, но и всего мира. Это подтверждает Янардаг — «горящая гора», расположенная в в 27 км от Баку. Фактически — это природный вечный огонь, горящий с древнейших времён по сей день.
Природный газ течёт из подножия горы очень много лет, при этом огонь не гаснет даже при сильных ветрах и дождях. Двухметровое природное пламя шириной 10 метров привлекает туристов со всей планеты, а для сторонников зороастризма это место стало объектом поклонения.
Считают это место святым и сами азербайджанцы. По одной из версий, именно такие горящие источники стали поводом для изображения пламени на гербе Азербайджана, а страна давно привлекает туристов слоганом «Страна огней».
Территория вокруг Янардага является государственным заповедником, здесь функционируют кафе, сувенирный магазин и компактный музей. Вход на территорию для иностранцев стоит 9 манат (450₽).
Добраться до заповедника можно на автобусе от автовокзала на ст. метро Кёроглу за 40 минут. Проезд стоит 0,4 манат (20₽). Ориентир — пос. Мехеммеди.
Вот такое скромное «чудо природы» имеется в Азербайджане! Встречали что-то подобное?
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/goryaschaya_gora
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