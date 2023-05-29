В Турции выбрали президента

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства

Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок

Фото: EPA/Vostock-photo

Оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", — добавил президент Турции.

Фото: EPA/Vostock-photo

Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической арене

Фото: EPA/Vostock-photo

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6260/64847