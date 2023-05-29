Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

В Турции выбрали президента

Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства

Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок

Фото: EPA/Vostock-photo

Оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%

Оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку

Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.

Эрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", — добавил президент Турции.

Фото: EPA/Vostock-photo

Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической арене

Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической арене

Фото: EPA/Vostock-photo

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

Фото: EPA/Vostock-photo

Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок

Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6260/64847

29.05.2023 - Posted by | Дайджест

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