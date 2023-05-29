В Турции выбрали президента
Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Фото: EPA/Vostock-photo
Оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%
Фото: EPA/Vostock-photo
Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны
Фото: EPA/Vostock-photo
Эрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", — добавил президент Турции.
Фото: EPA/Vostock-photo
Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической арене
Фото: EPA/Vostock-photo
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.
Фото: EPA/Vostock-photo
Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6260/64847
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