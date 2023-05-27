Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Louis Vuitton представил новую коллекцию на острове Белла.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

На острове Белла, на фоне дворца Борромео (Стреза, озеро Маджоре, Северная Италия) состоялся показ новой коллекции Louis Vuitton Cruise 2024.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25may2023/louis_vuitton.html

27.05.2023 - Posted by | Праздник.... |

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