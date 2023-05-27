Chelsea Flower Show…. \ Цветочное шоу в Челси 2023: королевские особы и другие посетители.

В лондонском районе Челси открылась одна из самых крупных выставок цветов и ландшафтного дизайна. В шоу ежегодно принимают участие более пяти сотен участников — дизайнеров, флористов, предпринимателей и компаний.

Фото: Carl Court/Getty Images

Фото: Carl Court/Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Carl Court/Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6255/64795

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Цветочное шоу в Челси 2023: королевские особы и другие посетители.

Фото: Associated Press

На территории Королевского военного госпиталя "Челси" в Лондоне открылась ежегодная цветочная выставка Chelsea Flower Show, которая проводится уже более ста лет и каждый год привлекает десятки тысяч посетителей.

Первыми гостями выставки в этом году стали король Карл III (Чарльз III), его супруга – королева-консорт Камилла, а также Кэтрин – принцесса Уэльская.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/24may2023/chelseaflower_2023.html