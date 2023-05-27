Chelsea Flower Show…. \ Цветочное шоу в Челси 2023: королевские особы и другие посетители.
В лондонском районе Челси открылась одна из самых крупных выставок цветов и ландшафтного дизайна. В шоу ежегодно принимают участие более пяти сотен участников — дизайнеров, флористов, предпринимателей и компаний.
Фото: Carl Court/Getty Images
Фото: Carl Court/Getty Images
Фото: ЕРА/ТАСС
Фото: ЕРА/ТАСС
Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: EPA/Vostock-photo
Фото: Carl Court/Getty Images
Фото: ЕРА/ТАСС
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6255/64795
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Цветочное шоу в Челси 2023: королевские особы и другие посетители.
Фото: Associated Press
На территории Королевского военного госпиталя "Челси" в Лондоне открылась ежегодная цветочная выставка Chelsea Flower Show, которая проводится уже более ста лет и каждый год привлекает десятки тысяч посетителей.
Первыми гостями выставки в этом году стали король Карл III (Чарльз III), его супруга – королева-консорт Камилла, а также Кэтрин – принцесса Уэльская.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/24may2023/chelseaflower_2023.html
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