15 потрясающих картин от учителя, который рисует мелом на школьной доске

На школьной доске обычным мелом он рисует героев аниме, поп-звезд и даже воссоздает полотна художников.

Хиротака Хамасаки (Hirotaka Hamasaki) из японского города Нара в Стране восходящего солнца точно останется в сердцах своих учеников, ведь он создает на доске нечто невероятное. И нет, это не подробный план урока, сложные графики или решение уравнений: это потрясающие картины, нарисованные мелом. На доске в кабинете Хиротаки можно увидеть все: от героев аниме до «Звездной ночи» Ван Гога. Предлагаем вам посмотреть на его удивительные работы, которыми Хиротака пытается увлечь школьников.

Хамасаки создает настоящие шедевры в своем кабинете, рисуя обычным мелом на доске



Когда ученики приходят в класс, они обычно видят перед уроком картину



На доске могут быть изображены как любимые герои, так и реплики известных полотен художников



Для всего этого их учитель использует только мел, ничего больше



Хамасаки говорит, что таким образом хочет удивить своих учеников



А также пробудить в них интерес к учебе и образованию



Первый раз он решил создать рисунок, так как задумался, чем можно развлечь детей перед уроком



С тех пор картины мелом стали для него традицией



Некоторые рисунки он создает за несколько минут, другие — три часа, а что-то рисует несколько дней



У этого парня определенно есть талант, и все, что бы он ни задумал, ему удается



Невероятно реалистичная работа



Сам Хиротака любит искусство, и он вдохновляет своих учеников



Некоторые школьники также увлечены изобразительным искусством



Роща сакуры



Олени города Нара, в котором живет учитель-художник



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36087-15potryasayuschih-kartin-otuchitelya-kotoryy-risuet-melom-nashkolnoy-doske-16-foto.html