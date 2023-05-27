Фотографиями гнезд птиц в самых необычных местах
Птичьи гнезда, используемые для откладывания яиц и укрытия малышей, различаются по форме, размеру и типу. В то время как некоторые пернатые существа выбирают простое гнездо, создавая неглубокое углубление в земле, другие, плетут сложные гнезда из веток и других материалов.
Последние часто строят свои инженерные чудеса в самых необычных местах. Они занимают все: от шлемов до автомобильных запчастей, купальных костюмов и даже светофоров, и у людей есть фотографии, подтверждающие это. Сегодня мы собрали некоторых из них в этом списке, чтобы показать, что нет предела их творчеству, когда дело доходит до мест гнездования. Прокрутите вниз, чтобы найти фотографии и наслаждайтесь.
Источник: https://animalworld.com.ua/news/fotografijami-gnezd-ptic-v-samyh-neobychnyh-mestah
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