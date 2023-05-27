«Олдушка»: Портреты российских пенсионерок, которые доказали, что старость может быть в радость

Старость в радость, бабушки ломающие стереотипы .

Российский фотограф Игорь Гавар придумал проект «Олдушка». Он публикует в Инстаграме портреты женщин в возрасте и расспрашивает их, что в человеке меняется с годами, и каково их мнение о жизни в России. Автор проекта уверен, что одежда – это невербальный язык, которые может много рассказать о человеке, яркий способ украсить не только себя, но и действительность.

1. Лилия, 75 лет, Омск

Главная героиня проекта, в котором бабушки хотят быть модными и стильными.

2. Любовь, 65 лет, Омск

Каждый человек имеет своё чувство вкуса, вот и эта бабуля подобрала свой, особенный стиль.

3. Тамара, режиссёр, 70 лет

Волевая женщина по жизни, даже в зрелом возрасте не смогла отказаться от своего стиля.

4. Ирина Андреевна, 76 лет

Глубокий взгляд жизненной мудрости и стильные украшения делают её образ просто завораживающим.

5. Альбина Станиславовна, 72 года, актриса, Москва

Лучезарная и дружелюбная старушка очень любит быть красивой даже на прогулке с домашним любимцем.

6. Ирина Андреевна, 75 лет, Омск

Красный всегда на гребни модной волны, а стильные аксессуары делают образ по максимуму завершенным.

7. Анна Епифановна, 82 года, Ижевск, деревня Кенервай

Красавицей на всю деревню бабушка была не только в юности, она и сейчас старается сочетать модные палитры.

8. Галина, 73 года, Омск

Яркая, в насыщенных осенних оттенках женщина, которая излучает такое количества тепла, что не возможно не согреть свой взгляд.

9. Неизвестная мадам из Санкт-Петербурга

Изящность и утончённость стиля этой женщины достойны лучших приёмом в королевствах Англии.

10. Нелли, 72 года, г. Омск

Считается, что человек в возрасте должен выглядеть определенным образом.

11. Марина Егоровна

Красочная русская красавица, как во времена дворянского княжества.

12. Ирина Андреевна, 75 лет, Омск

В образе иконы стиля — королевы Великобритании.

13. Галина, 73 года, Омск

Галина на фотографии в полный рост напоминает добрую школьную учительницу идущую после поздравления со школы.

14. Галина Андреевна, 77 лет, Омск

Не разрешает называть себя бабушкой, а только женщиной преклонных лет.

15. Любовь Ивановна, работала плановиком на заводе «Полёт»

Даже на пенсии предпочитает носить яркие наряды.

16. Лидия Яколевна, 82 года, Омск

Свой любимый костюм дама одевает всегда на прогулку в поисках того единственного, с которым хочет дожить свою жизнь.

17. Ирина, 76 лет, Омск

Мода в цвете электрик.

18. Наталья Яковлевна, 77 лет, село Бураново

Милая хозяюшка из далёкой сельской глубинки с цветочным настроением.

19. Татьяна Николаевна, 70 лет, Санкт-Петербург

Навевает образ из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя».

20. Татьяна Николаевна, 84 года, Москва

Давние отголоски прошлого ещё слышны даже в стиле одежды.

21. Регина, 78 лет, Москва

Смелая и независимая дама в животрепещущем наряде женщины-вамп.

22. Валентина, 78 лет

Классический женский костюм дополняет сумка и платочек на голове.

23. Маргарита, 65 лет, Москва

Дама в шляпе — загадочный образ в городской суете.

24. Галина Андреевна, 78 лет, Омск

Ретро — бабушка в своё время была королевой всех дискотек в городе.

25. Лариса Иосифовна, 63 года, Москва

Чтобы одеваться со вкусом важно иметь только одно, наличие этого вкуса .

Возраст — не повод не заниматься собой и отказаться от собственных увлечений.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/260518/38996/?fbclid=IwAR2gC—rg7z_5GRRWKvjo6aBmdDhEhD79UhF7gxR0TOLfLaSKIMxyPM3_hg