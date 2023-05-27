НОВОСТИ МИРА

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди посетил Китай. На фото: женщины-военнослужащие формируют почетный караул.

Фото: Thomas Peter — Pool/Getty Images

В Польше нашли редкого белого лося

Фото: Jakub Jan Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images

Фестиваль Comic Con 2022 в Лондоне

Фото: AP/ТАСС

Подготовка к 320-летию основания Санкт-Петербурга

Фото: EPA/ТАСС

Турция готовится ко второму туру президентских выборов. На фото: Портреты Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали в районе Каракой в Стамбуле.

Фото: EPA/ТАСС

Чемпионат по воздухоплаванию в Ленинградской области

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Новая бронзовая статуя возле штаб-квартиры полиции Лос-Анджелеса после церемонии открытия. Статуя установлена в честь четырех собак, служивших в К-9 и погибших при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Наводнение из-за проливных дождей на юго-востоке Испании

Фото: EPA/ТАСС

День Независимости Грузии

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Малайзии проходит международная морская и аэрокосмическая выставка

Фото: Annice Lyn/Getty Images

Гигантские скульптуры резиновых уток голландского художника Флорентина Хофмана в Гонконге

Фото: Anthony Kwan/Getty Images

Пожар уничтожил семиэтажное здание в центре Сиднея

Фото: EPA/Vostock-photo

Люди возлагают свечи и цветы к воротам виллы Тины Тернер в Кюснахте, Швейцария. Американская певица скончалась 24 мая в возрасте 83 лет.

Фото: EPA/Vostock-photo

Командное родео в Идальго, Мексика

Фото: Silvana Flores/Anadolu Agency via Getty Images

Луговые собачки в Берлинском зоопарке

Фото: Gerald Matzka/picture alliance via Getty Images

Сильные ливни затопили столицу Турции

Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла посещают Северную Ирландию

Фото: Phil Noble — Pool/Getty Images

Нитекрылка садится на цветущую лаванду в Мадриде, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

В Румынии тысячи учителей вышли на акцию протеста

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя флота проходит в Нью-Йорке

Фото: АР/ТАСС

В Шанхае открылась крупнейшая в мире выставка солнечной энергетики

Фото: EPA/Vostock-photo

Мак цветет в поле на юго-востоке Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

В немецком городе Вернигероде появился светофор с изображением ведьмы и дьявола

Фото: DPA/ТАСС

В Будапеште открылся музей восковых фигур мадам Тюссо. На фото: Восковая фигура американского актера Тома Круза.

Фото: EPA/Vostock-photo

Лебеди-шипуны в английском Абботсбери

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Демонстранты протестуют против расистских нападений на бразильского игрока "Реала" Винисиуса-младшего перед Генеральным консульством Испании в Сан-Паулу

Фото: EPA/Vostock-photo

Выращивание водяного шпината в китайской провинции Чжэцзян

Фото: VCG/ТАСС

Актер Эдриан Броуди во время 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по настольному теннису ITTF в Дурбане, ЮАР

Фото: EPA/Vostock-photo

XXVIII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Утренний серфинг у побережья Дурбана, Южная Африка

Фото: EPA/Vostock-photo

Паутина гусениц горностаевой моли в английском Шрусбери

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Рассвет в окрестностях Франкфурта-на-Майне

Фото: AP/ТАСС

Дизайнер Энтони Рубио представил коллекцию нарядов для домашних животных, вдохновленную образами знаменитостей с бала Met Gala, в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Последний звонок в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Авиашоу на Международной морской и аэрокосмической выставке в Лангкави, Малайзия

Фото: Annice Lyn/Getty Images

Демонстранты протестуют на общем собрании акционеров Shell в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Дрессировка собак в школе военных инженеров в Колумбии

Фото: Vannessa Jimenez/Anadolu Agency via Getty Images

Волонтеры расчищают грязь после наводнения и оползня на севере Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Танцоры выступают во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Австралию

Фото: EPA/Vostock-photo

В столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении

Фото: George Calvelo/NurPhoto via Getty Images

Аномальная жара в Газе, Палестина

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

В Московском весеннем велофестивале приняли участие около 50 тысяч человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви в Риме

Фото: EPA/Vostock-photo

Овцы на пастбище в Гессене, Германия

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

На северную часть Италии обрушились продолжительные ливни

Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Гигантские панды в зоопарке Чунцина, Китай

Фото: Chen Chao/China News Service/VCG via Getty Images

Вид на крышу городской церкви в Пирне, Германия

Фото: Matthias Rietschel/picture alliance via Getty Images

Закат в Веллингтоне, Англия

Фото: Harry Trump/Getty Images

Ледяная пещера длиной 165 метров в Тибете

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/