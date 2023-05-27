НОВОСТИ МИРА
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди посетил Китай. На фото: женщины-военнослужащие формируют почетный караул.
Фото: Thomas Peter — Pool/Getty Images
В Польше нашли редкого белого лося
Фото: Jakub Jan Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images
Фестиваль Comic Con 2022 в Лондоне
Фото: AP/ТАСС
Подготовка к 320-летию основания Санкт-Петербурга
Фото: EPA/ТАСС
Турция готовится ко второму туру президентских выборов. На фото: Портреты Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали в районе Каракой в Стамбуле.
Фото: EPA/ТАСС
Чемпионат по воздухоплаванию в Ленинградской области
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Новая бронзовая статуя возле штаб-квартиры полиции Лос-Анджелеса после церемонии открытия. Статуя установлена в честь четырех собак, служивших в К-9 и погибших при исполнении служебных обязанностей.
Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images
Наводнение из-за проливных дождей на юго-востоке Испании
Фото: EPA/ТАСС
День Независимости Грузии
Фото: Александр Патрин/ТАСС
В Малайзии проходит международная морская и аэрокосмическая выставка
Фото: Annice Lyn/Getty Images
Гигантские скульптуры резиновых уток голландского художника Флорентина Хофмана в Гонконге
Фото: Anthony Kwan/Getty Images
Пожар уничтожил семиэтажное здание в центре Сиднея
Фото: EPA/Vostock-photo
Люди возлагают свечи и цветы к воротам виллы Тины Тернер в Кюснахте, Швейцария. Американская певица скончалась 24 мая в возрасте 83 лет.
Фото: EPA/Vostock-photo
Командное родео в Идальго, Мексика
Фото: Silvana Flores/Anadolu Agency via Getty Images
Луговые собачки в Берлинском зоопарке
Фото: Gerald Matzka/picture alliance via Getty Images
Сильные ливни затопили столицу Турции
Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images
Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла посещают Северную Ирландию
Фото: Phil Noble — Pool/Getty Images
Нитекрылка садится на цветущую лаванду в Мадриде, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
В Румынии тысячи учителей вышли на акцию протеста
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя флота проходит в Нью-Йорке
Фото: АР/ТАСС
В Шанхае открылась крупнейшая в мире выставка солнечной энергетики
Фото: EPA/Vostock-photo
Мак цветет в поле на юго-востоке Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
В немецком городе Вернигероде появился светофор с изображением ведьмы и дьявола
Фото: DPA/ТАСС
В Будапеште открылся музей восковых фигур мадам Тюссо. На фото: Восковая фигура американского актера Тома Круза.
Фото: EPA/Vostock-photo
Лебеди-шипуны в английском Абботсбери
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Демонстранты протестуют против расистских нападений на бразильского игрока "Реала" Винисиуса-младшего перед Генеральным консульством Испании в Сан-Паулу
Фото: EPA/Vostock-photo
Выращивание водяного шпината в китайской провинции Чжэцзян
Фото: VCG/ТАСС
Актер Эдриан Броуди во время 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по настольному теннису ITTF в Дурбане, ЮАР
Фото: EPA/Vostock-photo
XXVIII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Утренний серфинг у побережья Дурбана, Южная Африка
Фото: EPA/Vostock-photo
Паутина гусениц горностаевой моли в английском Шрусбери
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images
Рассвет в окрестностях Франкфурта-на-Майне
Фото: AP/ТАСС
Дизайнер Энтони Рубио представил коллекцию нарядов для домашних животных, вдохновленную образами знаменитостей с бала Met Gala, в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Последний звонок в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Авиашоу на Международной морской и аэрокосмической выставке в Лангкави, Малайзия
Фото: Annice Lyn/Getty Images
Демонстранты протестуют на общем собрании акционеров Shell в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Дрессировка собак в школе военных инженеров в Колумбии
Фото: Vannessa Jimenez/Anadolu Agency via Getty Images
Волонтеры расчищают грязь после наводнения и оползня на севере Италии
Фото: EPA/Vostock-photo
Танцоры выступают во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Австралию
Фото: EPA/Vostock-photo
В столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении
Фото: George Calvelo/NurPhoto via Getty Images
Аномальная жара в Газе, Палестина
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
В Московском весеннем велофестивале приняли участие около 50 тысяч человек
Фото: EPA/Vostock-photo
Экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви в Риме
Фото: EPA/Vostock-photo
Овцы на пастбище в Гессене, Германия
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
На северную часть Италии обрушились продолжительные ливни
Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images
Гигантские панды в зоопарке Чунцина, Китай
Фото: Chen Chao/China News Service/VCG via Getty Images
Вид на крышу городской церкви в Пирне, Германия
Фото: Matthias Rietschel/picture alliance via Getty Images
Закат в Веллингтоне, Англия
Фото: Harry Trump/Getty Images
Ледяная пещера длиной 165 метров в Тибете
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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