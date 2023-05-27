Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Животные морей и океанов

Животные морей и океанов

Всего 29% поверхности земного шара — это суша. Остальное — это океан, дом для морских организмов. Жизнь находится в океане от поверхности до наибольших глубин. Сегодня посмотрим интересных животных морей и океанов.

Медуза Pelagia noctiluca, обычно на английском языке она известна как лиловое жало. (Фото Valery Hache):

Медуза Pelagia noctiluca

Красивые байкальские тюлени под замерзшим озером Байкал в Сибири. (Фото Dmitry Kokh):

Красивые байкальские тюлени

Горбатый киты. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Erez Beatus):

Горбатый киты

23-летняя гигантская зеленая морская черепаха. (Фото Anthony Devlin):

23-летняя гигантская зеленая морская черепаха

Морские слизни прячутся так глубоко в океане, что люди редко видят их яркие крошечные тела. (Фото Yury Ivanov):

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Медуза плывет над кораллами на дне океана в Флоридском проливе недалеко от Ки-Ларго, Флорида. (Фото Chandan Khanna):

Медуза

Восточно-тихоокеанская зеленая морская черепаха в Калифорнии. (Фото K.C. Alfred):

зеленая морская черепаха

Два любознательных горбатых кита кружат вокруг Пьеррика Сейбалда недалеко от побережья острова Таити. (Фото Sébastien Pontoizeau):

Два любознательных горбатых кита

Распространенный вид медуз, обитающий в прибрежных водах в умеренных регионах северо-восточной части Атлантического океана, включая Северное море и Средиземное море. (Фото Walls Of Water Photography):

Распространенный вид медуз

Голодный пеликан. (Фото Franco Banfi):

Голодный пеликан

Красивые байкальские тюлени под замерзшим озером Байкал в Сибири. (Фото Dmitry Kokh):

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Белая акула в Австралии. По данным правительственного отчета, более 10% австралийских акул находятся под угрозой исчезновения. (Фото Xinhua News Agency):

Белая акула в Австралии

Медуза плывет в водах Средиземного моря. (Фото Ibrahim Chalhoub):

Медуза плывет в водах Средиземного моря

Подводный фотограф с акулами во Флориде. (Фото John Moore):

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Большая белая акула Брут весом 680 кг бросается на наживку у острова Гуадалупе, Мексика, июль 2022. (Фото Euan Rannachan):

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Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-morej-i-okeanov.html

27.05.2023 - Posted by | Животные

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