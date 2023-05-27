Животные морей и океанов

Всего 29% поверхности земного шара — это суша. Остальное — это океан, дом для морских организмов. Жизнь находится в океане от поверхности до наибольших глубин. Сегодня посмотрим интересных животных морей и океанов.

Медуза Pelagia noctiluca, обычно на английском языке она известна как лиловое жало. (Фото Valery Hache):

Красивые байкальские тюлени под замерзшим озером Байкал в Сибири. (Фото Dmitry Kokh):

Горбатый киты. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Erez Beatus):

23-летняя гигантская зеленая морская черепаха. (Фото Anthony Devlin):

Морские слизни прячутся так глубоко в океане, что люди редко видят их яркие крошечные тела. (Фото Yury Ivanov):

Медуза плывет над кораллами на дне океана в Флоридском проливе недалеко от Ки-Ларго, Флорида. (Фото Chandan Khanna):

Восточно-тихоокеанская зеленая морская черепаха в Калифорнии. (Фото K.C. Alfred):

Два любознательных горбатых кита кружат вокруг Пьеррика Сейбалда недалеко от побережья острова Таити. (Фото Sébastien Pontoizeau):

Распространенный вид медуз, обитающий в прибрежных водах в умеренных регионах северо-восточной части Атлантического океана, включая Северное море и Средиземное море. (Фото Walls Of Water Photography):

Голодный пеликан. (Фото Franco Banfi):

Красивые байкальские тюлени под замерзшим озером Байкал в Сибири. (Фото Dmitry Kokh):

Белая акула в Австралии. По данным правительственного отчета, более 10% австралийских акул находятся под угрозой исчезновения. (Фото Xinhua News Agency):

Медуза плывет в водах Средиземного моря. (Фото Ibrahim Chalhoub):

Подводный фотограф с акулами во Флориде. (Фото John Moore):

Большая белая акула Брут весом 680 кг бросается на наживку у острова Гуадалупе, Мексика, июль 2022. (Фото Euan Rannachan):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-morej-i-okeanov.html