6 полезных вещей для дачи из дерева, которые легко сделать своими руками

Если вы любите мастерить что-то своими руками, эти идеи придутся как нельзя кстати. Novate.ru рассказывает, какие полезные и красивые вещи для дачи можно сделать из обычных досок, поддонов, веток и древесных спилов. Это не только отличная возможность украсить свой дом и участок, но также шанс серьезно сэкономить.

1. Вешалка для прихожей

Можно использовать несколько досок или сплошное деревянное полотно

Пожалуй, одна из самых простых в изготовлении вещиц – это вешалка для одежды. Здесь нет никаких сложных схем, дорогостоящих и труднодоступных материалов, требований технических нормативов. Полный полет фантазии! Главное, чтобы конструкция была надежной, так как крюки и основание испытывают постоянные нагрузки. По этой причине важно задавать прочность с запасом.

Классический вариант вешалки – вертикальный щит, который идет от полки вниз. Обычно его изготавливают из одной панели или параллельных реек. Длина может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений. Главное преимущество щита состоит в том, что одежда не контактирует с отделкой стен. В качестве крюков можно использовать любые приспособления, пригодные для этого: пробки от бутылок, широкие гвозди, столовые приборы и пр.

2. Чайный столик

Отличный чайный столик и прикроватная тумба получаются из бревна

На участке пришлось срубить бревно от дерева, но вы считаете, что оно слишком красивое, для того, чтобы отправлять в печь? У нас есть отличное решение – кофейный или чайный столик своими руками. Благодаря тому, что он получится текстурным, необычным, немного грубоватым, его можно будет вписать практически в любой интерьер: сканди, эко и даже лофт. Такое изделие долго хранит связь с природой и в этом его главное преимущество.

Перед тем, как приступать к работе, древесину необходимо хорошенько просушить, а также обработать от паразитов, термитов и прочих вредителей. Толщина и диаметр будущего столика могут быть любыми, главное, чтобы он получился устойчивым, а на «столешнице» помещались чашки с чаем, ваза с цветами, книги или любые другие предметы, которые вы планируете там разместить. Если вас смущают шероховатости на бревне, нужно будет провести процедуру шлифовки.

Обратите внимание: Если в процессе работы вы заметили, что дерево ссыхается или трескается (особенно в центре), обработайте его маслом. Идеальный вариант – льняное.

3. Диван из поддонов

Из поддонов можно сделать и диван, и столик. / Фото: mykaleidoscope.ru

Мебель из поддонов как нельзя лучше отражает тренды последних лет – осознанное потребление, вторичное использование старых вещей, натуральность, природность и экологичность в интерьере. Именно поэтому предлагаем вам сделать для сада, террасы или даже гостиной небольшой уютный диван из поддонов.

Что они собой представляют? Это прямоугольные плоские дощатые подставки, которые используют для перевозки тяжелых грузов. Они очень прочные, поэтому при правильное сборке готовый диван без проблем выдержит вес одного или нескольких людей. Лучше всего для работы подходят поддоны первого сорта, в которых не используется потемневшее дерево. Кроме того, доски в подобных конструкциях скреплены надежными винтовыми гвоздями.

Есть два способа изготовления мебели из поддонов. В первом случае нужно разобрать их на доски, а затем собрать в нужных пропорциях и размерах, а во втором можно работать с цельными конструкциями. Проще и быстрее воспользоваться вторым вариантом.

Доски нужно отшлифовать и обработать специальной пропиткой, которая защитить от влаги, гниения и вредителей. Чтобы подчеркнуть натуральную текстуру дерева, используйте масла, воск или обжиг специальной горелкой.

4. Светильник

Оригинальный светильник из вазы и веток. / Фото: klubmama.ru

Из природных материалов можно сделать очень красивый и уютный светильник. Он не только оригинально выглядит, но также очень просто и быстро создается. Из материалов

вам понадобятся только ветки, провод с лампой, основание для светильника, старый абажур, клей-пистолет, шишки для декора, краска и кисть по желанию.

В качестве основы для светильника удобно использовать вазу или стакан, если изделие планируется небольшого размера. Для начала следует обезжирить поверхность, а затем пройтись по стеклу наждачной бумагой, чтобы клей лучше зафиксировал ветки.

Установите лампу в абажуре внутрь вазы, а затем с помощью клея-пистолета приклейте ветки по всей окружности. Обратите внимание, что ветки необязательно должны быть одной длины и толщины – некая хаотичность придаст готовому светильнику особый шарм. В конце композицию можно украсить ветками и покрасить, а можно оставить в первоначальном виде – как вам больше нравится. Кстати, вместо лампы подойдет обычная свеча-таблетка.

5. Клумба

Оригинальная клумба в бревне дерева. / Фото: stroiteh-msk.ru

Очень сложно представить дачный участок без клумбы. А чтобы цветочная композиция выглядела еще эффектнее, для нее нужно сделать достойное обрамление. Отличный вариант, с которым справится даже неопытный дачник – цветник из дерева. Какие у него преимущества?

• подобные заборчики будут стоить совсем недорого, ведь в качестве сырья можно использовать ветки, обрезки стройматериалов и пр.;

• натуральный материал экологичен и безопасен. В отличие от пластика, дерево не выделяет в воздух вредные вещества под влиянием солнечных лучей;

• благодаря большому разнообразию фактур и оттенков, можно создать клумбу в любом стиле – она будет прекрасно сочетаться с яркими цветами и свежей зеленью;

• дерево хорошо поддается обработке и не нуждается в использовании профессиональных инструментов.

В качестве клумбы можно использовать старый пень, из которого нужно будет вытащить трухлявую сердцевину и обработать изнутри антисептиком; широкое бревно, диаметром от 40 сантиметров (в верхней части нужно выпилить отверстие под будущий цветник); старые деревянные поддоны и ящики без дна и пр.

6. Стеллаж

Варианты стеллажа из досок и ящиков

Этот предмет мебели получится соорудить даже при полном отсутствии столярного опыта. Достаточно будет просто сколотить конструкцию подходящего размера из досок и гвоздей. Если вы планируете использовать стеллаж, например, в сарае, то подойдет даже древесина третьего сорта, которая не отличается высоким качеством. Кстати, для изготовления можно использовать не только доски, но даже деревянные ящики, которые есть в любом продуктовом магазине. Обычно они валяются без дела, а вы подарите им новую жизнь.

Стеллаж подойдет для хранения книг, овощей, садовых инструментов и пр. Для удобства на него можно поставить корзины и ящики, чтобы он стал более вместительным и функциональным. Если мебель будет использоваться непосредственно в доме, подумайте о том, чтобы оснастить ее колесами – тогда передвижение по комнатам станет быстрым и комфортным.

Источник: https://novate.ru/blogs/240523/66433/