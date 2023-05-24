«Черный квадрат» Малевича: 7 важных фактов

Один из главных символов русского авангарда был написан поверх другой картины, а на обороте автор записал название ещё одного «чёрного» шедевра.

1. Это не квадрат – и он не черный

«Черный квадрат» Казимира Малевича на самом деле вовсе не квадрат: ни одна из его сторон не параллельна ни противоположной, ни рамке картины. Технически это просто прямоугольник.



«Чёрный супрематический квадрат», 1915. Третьяковская галерея

И он не черный. Малевич использовал специальный раствор красок, в котором не было ни одной черной, поэтому название картины не совсем соответствует действительности.

2. У него две даты создания

«Черный супрематический квадрат» был первоначально придуман Малевичем в 1913 году, как часть проекта сценического занавеса в футуристической опере «Победа над солнцем» (1913 музыка Михаила Матюшина, либретто Алексея Кручёных). Художник не придавал значения фактической дате создания картины.



«Чёрный квадрат» в экспозиции выставки «0.10»

Впервые «Черный квадрат» был физически создан в 1915 году для «Последней футуристической выставки картин «0,10», которая проходила в Петрограде с 19 декабря 1915 года по 17 января 1916 года. Когда «Черный квадрат» был создан (в июне 1915 года), Малевич написал «1913» на обороте холста 1915 года, подчеркивая, что работа была первоначально создана в 1913 году, и только написана в 1915 году. Автор неизменно называл свою работу «Главный элемент супрематизма. Квадрат. 1913».

3. На самом деле это часть триптиха



Когда «Черный супрематический квадрат» был впервые выставлен в 1915 году, он был показан вместе с двумя другими «основными супрематическими формами» – «Черным кругом» и «Черным крестом», которые менее известны, чем «Черный квадрат».

4. Он нарисован поверх другой картины

Во время рентгеноскопии оригинальной картины, которая была проведена в 2015 году, было сделано важное открытие. До «Черного супрематического квадрата» на холсте было ещё две картины. Первая представляла собой композицию в стиле кубофутуризма, а вторая, написанная поверх первой, – супрематическую композицию. Затем Малевич закрасил весь холст, создав «Черный супрематический квадрат».



Казимир Малевич

Также исследователи смогли прочитать карандашную надпись на обороте. «Надпись сделана черным карандашом на высохшем слое белого, состоит из трех слов и читается нами как «битва негров», предположительно «ночью», – сказала исследователь Екатерина Воронина.

5. Это не первая полностью черная картина

Обнаруженная надпись была сделана самим Малевичем, утверждают графологи. В надписи он ссылается на, вероятно, первую в истории тотально черную картину, которую Малевич никогда не видел, но, видимо, слышал о ней – "Combat de n?gres pendant la nuit" («Битва негров ночью»), написанную в 1882 году Полем Бильо – не художником, а драматургом и либреттистом. «Битва негров ночью» представляет собой абсолютно черное полотно. Пропавшая с 1882 года, эта картина была найдена в 2017-2018 годах в частной коллекции.



«Битва негров ночью» Поля Бильо. Wikinizan12 (CC BY-SA 4.0)

Однако даже картина Бильо не является первым в истории изображением черного цвета – английский врач и оккультист Роберт Фладд опубликовал изображение «Тьмы» в своей книге 1617 года о происхождении и структуре космоса; а французский иллюстратор Берталь опубликовал свой черный «Вид на Ла-Хог (эффект ночи)» в 1843 году.

6. Существует четыре «Черных квадрата» – и все они находятся в России



Второй, третий и четвертый авторские варианты «Черного квадрата» (с) Русский музей; Третьяковская галерея; Эрмитаж

Казимир Малевич создал несколько авторских повторений «Черного квадрата». В настоящее время существует четыре варианта «Черного квадрата», которые различаются по рисунку, фактуре и цвету.

Первый «Черный квадрат» был создан в 1915 году и экспонировался на выставке «0.10». Он хранится в Третьяковской галерее. Размер его холста – 79,5 на 79,5 сантиметров.

Второй «Черный квадрат», 106 на 106 см, был создан в 1923 году для участия в биеннале в Венеции. Он хранится в Русском музее.

Третий, созданный в 1929 году, был написан Малевичем для персональной выставки в Третьяковской галерее. Она является точной копией оригинала (также 79,5 см с каждой стороны) и также хранится в Третьяковской галерее.



Супрематический гроб, в котором похоронили Малевича

Четвертый «Черный квадрат» – самый загадочный. Он был создан в 1932 году и имеет размеры 53,5 на 53,5 см. О нем ничего не было известно до 1993 года, когда он всплыл в Самаре – человек, имя которого не разглашается, принес его в банк в качестве залога по кредиту. Картина не была возвращена и в конце концов была продана олигарху Владимиру Потанину, который затем передал ее в Государственный Эрмитаж, где она и хранится в настоящее время.

7. Малевич также написал картины, известные как «Красный квадрат» и «Белый квадрат»



«Живописный реализм крестьянки в двух измерениях», 1915. Русский музей

«Красный квадрат», названный «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях», был написан Малевичем в 1915 году для той же выставки, на которой впервые был представлен «Черный квадрат».



«Белое на белом», 1918. Нью-Йоркский музей современного искусства

«Белый квадрат», названный «Белое на белом», был создан в 1918 году. Он написан в двух близких оттенках белого. Фон картины написан слегка теплым оттенком, с примесью охры. Квадрат написан холодным голубоватым оттенком. Сам художник писал: «Супрематические три квадрата – это установление определенных мировоззрений и миростроительства… черный как знак экономики, красный как сигнал к революции и белый как чистое действие».

Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/36115-chernyy-kvadrat-malevicha-7vazhnyh-faktov-10-foto.html