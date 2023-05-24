Как 50-летняя блогерша превратила своё тело в произведение искусства и стала звездой

Известная немецкая блогерша Керстин Тристан, не всегда была популярной. Восемь лет назад, отпраздновав свой пятидесятилетний юбилей, она поняла, что ее жизнь скучна и однообразна, а впереди нет уже ничего, кроме надвигающейся старости. Она отчаянно не хотела стареть, и дала себе слово вырваться из мрака одиночества и безысходности. И хотя, Керстин выбрала для этого не совсем обычный способ, она осуществила свою мечту. Сейчас у нее в подписчиках в соцсетях сотни тысяч поклонников, которые поддерживают ее, одобряют, и с нетерпением ждут появления каждой новой фотографии.

Что побудило Керстин Тристан потратить все свои сбережения на татуировки

Керстин Тристан радует своих поклонников новыми фотографиями. Фото: bigpicture.ru

Керстин Тристан — обычная немецкая женщина, уже немолодая, но ухоженная, обладающая приятной внешностью, стройной фигурой, роскошной копной густых волос, и хорошими манерами, что однако не сделало ее счастливой в личной жизни. С семьей и детьми не сложилось и к своему пятидесятилетию женщина чувствовала себя одинокой и никому не нужной.

Керстин проживает в Лейпциге, в самом сердце Саксонии, в небольшой собственной и очень уютной квартире. Всю свою жизнь она проработала водителем такси в родном городе, славящемся своей великолепной архитектурой. Никаких особых талантов у нее не было, хотя Керстин всегда отличалась тягой к прекрасному, любила театр, архитектуру и изобразительное искусство, посещала художественные выставки.

В детстве она пыталась рисовать, но преподаватели в художественной школе сказали, что у нее нет к этому особых способностей. Со временем это увлечение было заброшено, а никакого нового не появилось.

В 2015 году, когда Керстин исполнилось пятьдесят, она поняла, что нужно что-то менять в своей жизни, чтобы ее оживить, и не погрузиться окончательно в пучину старости и безысходности. Тогда же, в качестве подарка самой себе, она сделала свою первую художественную татуировку.

Спина Керстин — настоящее произведение искусства. Рис: bigpicture.ru

Решение покрыть свое тело красочными рисунками пришло не сразу, но однажды, после очередного посещения тату салона, она подумала — если нет способностей самой создавать произведения искусства, то почему бы не сделать произведением искусства свое тело, тем более новое увлечение пришлось ей по душе.

Как татуировки изменили жизнь Керстин Тристан

После этого татуировки начали появляться на теле Керстин регулярно, с каждым разом все более красочные и оригинальные. Это было достаточно дорогое удовольствие, но у Керстин были какие-то сбережения и она не жалела денег на поиск лучших мастеров и нанесение новых шедевров на свое тело.

Женщина создала личные блоги во всех соцсетях, и начала выкладывать там свои фотографии, часто в сравнении — как было, и как стало. За короткий промежуток времени у нее появилось много подписчиков, поклонников и единомышленников, которые пишут под ее постами восторженные отзывы, делают ей комплименты, и вдохновляют на новые «подвиги».

Боди арт Керстин Тристан. Фото: dymontiger.livejournal.com

Конечно, стали появляться и хейтеры, которые негативно отзывались об увлечении Керстин, писали уничижительные комментарии, умышленно называя ее «старухой». Не обошлось и без критических статей в СМИ и различных изданиях, но Керстин не обращает на них внимание. Ей нравится ее новое хобби, и по мере того, как на ее теле остается все меньше мест, не тронутых иглой мастера, она чувствует себя все более уверенной и счастливой.

За восемь лет Керстин потратила на татуировки практически все свои сбережения — около 35 тысяч евро, но она никогда об этом не пожалела.

Почему богатые и бедные люди реагируют на внешность Крестин по-разному

Керстин Тристан на море. Фото: jurnal.bg

Сейчас практически все тело Керстин покрыто цветными узорами, в которых преобладает тема растений, цветов и бабочек, но она не собирается останавливаться, пока еще есть немного места для нанесения новых рисунков. Женщина уверяет, что каждое новое тату надолго заряжает ее энергией и становится источником радости и вдохновения.

За эти годы жизнь Керстин Тристан значительно изменилась и наполнилась новым смыслом, у нее появилось много интересных друзей, с которыми она нередко встречается, отдыхает, и с удовольствием проводит время.

А еще она призналась, что изучает психологию и любит наблюдать за реакцией людей на ее татуировки, это многое может рассказать о человеке. Керстин также заметила, что богатые и бедные люди по-разному реагируют на ее внешность. Богатые, как правило, хорошо разбираются в искусстве, они всегда проявляют искренний интерес к цветным узорам, задают уточняющие вопросы о технике их нанесения или стиле рисунка. У бедных наблюдается больше негатива и стремления покритиковать. Керстин сказала, что такими же наблюдениями поделилась ее мастер и владелец тату-салона.

Тело Керстин — произведение искусства. Фото: zajenata.bg

В настоящее время количество подписчиков на страничку Керстин Тристан в популярных соцсетях приближается к 200 тысячам, среди них есть те, у кого также все тело покрыто татуировками , и Керстин очень гордится дружбой с этими людьми.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230523/56277/