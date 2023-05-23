35 необычных татуировок, идея которых раскрывается в движении
Искусство татуировки обрастает все новыми и новыми стилями и жанрами. Французский тату-мастер Век Ван Хиллик (Vek Van Hillik) нашел для себя интересную нишу — анимированные татуировки, которые трансформируются и "оживают", когда человек двигается. Талантливый художник и замечательные работы!
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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36084-35neobychnyh-tatuirovok-ideya-kotoryh-raskryvaetsya-vdvizhenii-35-foto.html
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