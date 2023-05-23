Необычный рецепт: творожный торт из "Коттеджа" с кремом из сгущенки
В праздник Шавуот к столу принято подавать чизкейк, творожный торт, и этот рецепт многих удивит
По вкусу это классический творожный торт, но в рецепте используется зернистый творог "Коттедж". Его следует измельчить блендером до однородности. Еще одно достоинство этого торта — низкий процент жира в начинке при нежном вкусе, напоминающем рикотту.
Творожный торт
(Фото: Даниэль Лайла, стиль: Наама Ран)
По вкусу это классический творожный торт, но в рецепте используется зернистый творог "Коттедж". Его следует измельчить блендером до однородности. Еще одно достоинство этого торта — низкий процент жира в начинке при нежном вкусе, напоминающем рикотту.
►Творожный торт из "Коттеджа" с кремом из сгущенки
Используется круглая форма диаметром 26-28 см
Для основы: 250 г бисквитного печенья (бисквитим) 100 г размягченного сливочного масла 1 ст. л. вареного сгущенного молока (рибат-халав)
Для начинки: 5 упаковок (1,25 кг) творога "Коттедж" 5% жирности 1 стакан (200 г) сахара 5 яиц размера М или L 2 пакетика (20 г) ванильного сахара или 2 ч. л. ванильной эссенции (тамцит-ваниль) 2 ст. л. (20 г) кукурузного крахмала (корнфлор)
Для крема из вареной сгущенки: 0,5 стакана (120 мл) вареного сгущенного молока 0,25 стакана (60 мл) кипятка
Способ приготовления: Разогреть духовку до 160 градусов (режим турбо не требуется). Выстелить форму бумагой для выпечки.
Для основы: в кухонном комбайне измельчить в крошку бисквитное печенье. Добавить растопленное сливочное масло и вареную сгущенку, перемешать до консистенции мокрого песка. Выложить в форму, прижать и сформировать бортики высотой 1,5 см.
Для начинки: творог измельчить в однородную массу в блендере, затем все ингредиенты перемешать в кухонном комбайне в однородную смесь. Вылить в форму и разровнять. Выпекать около часа, края должны стать золотистыми, а центр торта — все еще не полностью застывшим. Вынуть, остудить, накрыть пленкой и охлаждать в холодильнике минимум четыре часа.
Для крема: смешать сгущенку с кипятком, подливая его постепенно. Вынуть остывший торт из формы, полить кремом, выровнять. Подавать сразу же.
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