Извержение вулкана в Мексике
В Мексике активизировался один из самых крупных вулканов мира — Попокатепетль
Действующий вулкан расположен в 50 км от Мехико
Фото: EPA/Vostock-photo
В результате активности вулкана несколько близлежащих городов оказались под слоем пепла
Фото: Zuma/ТАСС
Выбросы пепла привели к задержке рейсов в Мехико
Фото: АР/ТАСС
Власти страны приготовились к эвакуации населения из ближайших районов
Фото: АР/ТАСС
Местным жителям рекомендовано использовать влажные марлевые повязки для защиты органов дыхания от попадания пепла
Фото: Zuma/ТАСС
Из-за выбросов вулканического пепла отменены очные занятия в учебных заведениях
Фото: EPA/Vostock-photo
Попокатепетль впервые проснулся в 1994 году, и с тех пор он регулярно извергает токсичные пары, пепел и фрагменты породы
Фото: Zuma/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6253/64777
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