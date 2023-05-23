Извержение вулкана в Мексике

В Мексике активизировался один из самых крупных вулканов мира — Попокатепетль

Действующий вулкан расположен в 50 км от Мехико

Фото: EPA/Vostock-photo

В результате активности вулкана несколько близлежащих городов оказались под слоем пепла

Фото: Zuma/ТАСС

Выбросы пепла привели к задержке рейсов в Мехико

Фото: АР/ТАСС

Власти страны приготовились к эвакуации населения из ближайших районов

Фото: АР/ТАСС

Местным жителям рекомендовано использовать влажные марлевые повязки для защиты органов дыхания от попадания пепла

Фото: Zuma/ТАСС

Из-за выбросов вулканического пепла отменены очные занятия в учебных заведениях

Фото: EPA/Vostock-photo

Попокатепетль впервые проснулся в 1994 году, и с тех пор он регулярно извергает токсичные пары, пепел и фрагменты породы

Фото: Zuma/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6253/64777