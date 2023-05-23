Главный мышелов Даунинг-стрит
На днях исполнилось 12 лет со дня прибытия знаменитого кота Ларри на Даунинг-стрит, 10, в лондонскую резиденцию и домашний офис премьер-министра Соединенного Королевства, где ему было присвоено официальное звание «главный мышелов в кабинете министров».
Смотрим позитивные снимки.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон представляет президента США Барака Обаму коту Ларри 25 мая 2011. (Фото Pete Souza):
Ларри попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных «Баттерси». Поскольку резиденция главы правительства располагается в старом здании, мыши и крысы являются там постоянной проблемой и по традиции коты — неотъемлемый атрибут резиденции. В январе 2011 года один грызун даже попал в объектив телекамеры и был показан по телевидению. После представления на официальном брифинге, с 16 февраля 2011 года Ларри занял должность Главного Мышелова Резиденции Правительства Великобритании. (Фото Luke Dray):
По сообщению The Guardian, первую мышь на Даунинг-стрит Ларри поймал 22 апреля. Ларри был одним из самых узнаваемых котов в мире. (Фото Daniel Leal):
Портрет тока Лари. (Фото Toby Melville):
В газете «Дейли Телеграф» была опубликована «исповедь» кота:
“…пришлось выслушивать бесконечные лекции о благородном сословии котов при власти. Формально, должность эту ввели только в 1924 году, но придворные коты водились ещё при Генрихе VIII. А потому, хотя я и беспородный кот, мне вменяется в обязательность вести себя с подобающим достоинством, как это делали до меня Хамфри, Уилберфорс, Нельсон и другие мои предшественники. А это означает, не гоняться за девицами и никаких контактов с родственниками. Затем мне растолковали, что теперь я — госслужащий, а потому мне также могут заморозить зарплату, как и все другим, иными словами, они могут ввести для меня продуктовые карточки… Иногда мне кажется, что эта страна катится ко всем чертям”.
(Фото Justin Tallis):
Ларри отдыхает на солнышке в пресс-центре на Даунинг-стрит теплым днем, 16 июля 2014. (Фото Oli Scarff):
Ларри на Даунинг-стрит, 8 июля 2022. (Фото Frank Augstein):
Представители СМИ фотографируют кота Ларри возле Даунинг-стрит. (Фото Peter Nicholls):
Уговоры Ларри войти в дверь на Даунинг-стрит, 10. (Фото Carl Court):
В апреле 2016 года у Ларри появился конкурент в здании МИД Великобритании на Кинг-Чарльз-стрит — «новый сотрудник дипломатической службы Её Величества» кот Палмерстон. На официальной странице Ларри в Twitter был размещен опрос на тему «Кто является лучшим котом в правительстве?», на апрель 2016 года Ларри получил 89% голосов. В июле 2016 было объявлено, что Ларри останется и продолжит свою деятельность в резиденции после отставки Кэмерона. (Фото Mark Large):
Погоня за голубем в обеденный перерыв. (Фото Leon Neal):
Ларри сидит с фотокорреспондентами, работающими на Даунинг-стрит, 9 декабря 2020. (Фото Justin Tallis):
Встреча со школьниками. (Фото Henry Nicholls):
(Фото Luke Dray):
Кот Ларри, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (в центре) и премьер-министр Дании Метте Фредериксен возле Даунинг-стрит, 10 в центре Лондона. (Фото Justin Tallis):
Кот Ларри сидит среди весенних цветов на Даунинг-стрит, 19 апреля 2022. (Фото Toby Melville):
Даунинг-стрит, 10. (Фото Tolga Akmen):
(Фото Toby Melville):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/glavnyj-myshelov-dauning-strit.html
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