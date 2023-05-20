Швеция простилась со старейшей блогером в мире: Чем 109-летняя Дагни Карлссон запомнилась подписчикам

На фоне серьезных мировых событий почти незамеченной осталась печальная новость: в Швеции умерла Дагни Карлссон – самая великовозрастная бабушка-блогер на Земле. Эта удивительно позитивная и энергичная женщина-долгожитель много лет была примером и источником оптимизма для интернет-пользователей во всем мире. Дагни скончалась в пансионе для пожилых людей, чуть больше месяца не дожив до своего 110-летия, которое она планировала отметить ярко и весело.

В блогеры в 99 лет

Назвать Дагни старой ни у кого не поворачивался язык: настолько она была деятельной, современной и жизнелюбивой. Даже в последние месяцы жизни уголки ее рта, как отмечала ее помощница Елена, всегда были вздернуты вверх!

Дагни Карссон начала вести блог, когда ей было почти 100 лет.

Дагни родилась в 1912 году Кристианстаде и была самым старшим ребенком в семье. Работала на фабрике, закончила институт, два раза была замужем. Компьютер же эта удивительная женщина освоила в 99 лет.

– Я очень завидовала младшей сестре, которая, будучи уже очень пожилой, лихо играла в компьютерные игры. Но сама не решалась это сделать – считала, что для таких премудростей слишком стара, – вспоминала госпожа Карлссон.

И все-таки она решилась. Пошла на курсы по работе на компьютере для начинающих и начала вести свой блог, зарегистрировавшись в местной соцсети под ником Боян (Bojan).

Она была примером и ориентиром для многих.

Очень быстро блог бабушки завоевал популярность во всем мире. Она делилась с подписчиками своими впечатлениями от происходивших за день событий, размышлениями о жизни, выкладывала в постах, селфи и фото природы и даже делала коллажи. С подписчиками общалась искренне и просто. Нередко посты Дагни начинались с какого-то бытового происшествия или простой детали, а заканчивались мудрым философским заключением.

Став известным блогером, Дагни активно давала интервью, посещала культурные мероприятия и спектакли, она написала книгу и даже снялась в кино. А еще бабушка-блогер принимала участие в добрых общественных акциях – таких, например, как помощь онкобольным.

Дагни принимала участие в акции «Розовая лента». /Фото: личный блог.

Дагни считала, что идеальные люди – скучные, признавалась, что любит съесть пирожное или тортик, и в праздник не отказывалась от бокала вина. «Зато я живая» – поясняла она, уверяя, что не собирается становиться на сто процентов безупречной. Именно за это ее и любили – за искренность, чувство умора и оптимизм.

Бабушка-долгожитель любила тортики и пирожные и не хотела быть идеальной.

Последние годы

В разгар пандемии Дагни сообщила подписчикам, что сделала прививку о Covid-19 и, по ее словам, перенесла ее отлично. Она продолжала вести блог и радовать подписчиков своими постами.

Свой 109-й день рождения в начале мая прошлого года бабушка отметила дома в окружении родственников и друзей. Репортаж о празднике ей помогла опубликовать помощница Елена. Бабушка-блогер призналась, что столько нафотографировалась, что на ее телефоне даже закончилась память, а еще пообещала, что будет вести свой блог до тех пор, пока она будет в силах, а на следующий год закатит грандиозную вечеринку в честь своего 110-летия.

Однако после мероприятия Дагни пропала из поля зрения подписчиков. Вскоре выяснилось, что она переехала в пансион для пожилых людей, поскольку ей уже тяжело жить одной и ей нужен присмотр – видеть и слышать 109-летняя блогер стала хуже. Тем не менее, Елена регулярно публиковала в блоге Дагни новости о ее жизни на новом месте. На фотографиях госпожа Карлссон неизменно улыбалась. К ней часто приходили друзья, она делала гимнастику, слушала музыку.

Г-жа Карлссон в пансионе с подругой.

Правда, в последние месяцы из-за пандемии коронавируса пансион был вынужден ограничить посещение долгожительницы друзьями и близкими.

Даже в доме для пожилых людей она продолжала вести активную жизнь.

Буквально в середине марта Елена сообщила подписчикам бабушки-блогера, что Дагни сделала очередную прививку от коронавируса – уже четвертую и, как всегда, перенесла вакцинацию, с ее собственных слов, «не так уж и плохо». И вот в конце месяца на страничке Дагни появился грустный пост Елены.

– Это не было неожиданностью, но теперь это кажется совершенно нереальным… Мы с Дагни вместе завели ее блог в 2011 году. С тех пор я каждый день заходил в систему, чтобы помочь ей с иллюстрациями, а последние несколько месяцев писала о ее новой жизни в поместье. Теперь я здесь, чтобы написать слова, которые вы все хотели сказать: спасибо тебе за все, что ты сделала для нас, Дагни! — написала Елена, – Слова «смерть» не было в твоем словаре. Ты любила жизнь! Ты только начала готовиться к празднованию своего 110-летия 8 мая. Я обещала открыть новую страницу в блоге – страницу, которая будет называться «2022 год»…

Бабушка-блогер в свой последний Новый год.

Елена опубликовала последнюю фотографию Дагни. На ней бабушка-блогер она сидит на троне, «как некоронованная королева. Без прикрас. С огоньком в глазах».

Последнее фото Дагни Карлссон. /Фото: Elena Strom

Одно из последних фото бабушки-блогера.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100422/53021/