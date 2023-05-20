Николлетто

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Швеция простилась со старейшей блогером в мире: Чем 109-летняя Дагни Карлссон запомнилась подписчикам

На фоне серьезных мировых событий почти незамеченной осталась печальная новость: в Швеции умерла Дагни Карлссон – самая великовозрастная бабушка-блогер на Земле. Эта удивительно позитивная и энергичная женщина-долгожитель много лет была примером и источником оптимизма для интернет-пользователей во всем мире. Дагни скончалась в пансионе для пожилых людей, чуть больше месяца не дожив до своего 110-летия, которое она планировала отметить ярко и весело.

В блогеры в 99 лет

Назвать Дагни старой ни у кого не поворачивался язык: настолько она была деятельной, современной и жизнелюбивой. Даже в последние месяцы жизни уголки ее рта, как отмечала ее помощница Елена, всегда были вздернуты вверх!

Дагни Карссон начала вести блог, когда ей было почти 100 лет.

Дагни Карссон начала вести блог, когда ей было почти 100 лет.

Дагни родилась в 1912 году Кристианстаде и была самым старшим ребенком в семье. Работала на фабрике, закончила институт, два раза была замужем. Компьютер же эта удивительная женщина освоила в 99 лет.
– Я очень завидовала младшей сестре, которая, будучи уже очень пожилой, лихо играла в компьютерные игры. Но сама не решалась это сделать – считала, что для таких премудростей слишком стара, – вспоминала госпожа Карлссон.

И все-таки она решилась. Пошла на курсы по работе на компьютере для начинающих и начала вести свой блог, зарегистрировавшись в местной соцсети под ником Боян (Bojan).

Она была примером и ориентиром для многих.

Она была примером и ориентиром для многих.

Очень быстро блог бабушки завоевал популярность во всем мире. Она делилась с подписчиками своими впечатлениями от происходивших за день событий, размышлениями о жизни, выкладывала в постах, селфи и фото природы и даже делала коллажи. С подписчиками общалась искренне и просто. Нередко посты Дагни начинались с какого-то бытового происшествия или простой детали, а заканчивались мудрым философским заключением.
Став известным блогером, Дагни активно давала интервью, посещала культурные мероприятия и спектакли, она написала книгу и даже снялась в кино. А еще бабушка-блогер принимала участие в добрых общественных акциях – таких, например, как помощь онкобольным.

Дагни принимала участие в акции «Розовая лента». /Фото: личный блог.

Дагни принимала участие в акции «Розовая лента». /Фото: личный блог.

Дагни считала, что идеальные люди – скучные, признавалась, что любит съесть пирожное или тортик, и в праздник не отказывалась от бокала вина. «Зато я живая» – поясняла она, уверяя, что не собирается становиться на сто процентов безупречной. Именно за это ее и любили – за искренность, чувство умора и оптимизм.

Бабушка-долгожитель любила тортики и пирожные и не хотела быть идеальной.

Бабушка-долгожитель любила тортики и пирожные и не хотела быть идеальной.

Последние годы

В разгар пандемии Дагни сообщила подписчикам, что сделала прививку о Covid-19 и, по ее словам, перенесла ее отлично. Она продолжала вести блог и радовать подписчиков своими постами.
Свой 109-й день рождения в начале мая прошлого года бабушка отметила дома в окружении родственников и друзей. Репортаж о празднике ей помогла опубликовать помощница Елена. Бабушка-блогер призналась, что столько нафотографировалась, что на ее телефоне даже закончилась память, а еще пообещала, что будет вести свой блог до тех пор, пока она будет в силах, а на следующий год закатит грандиозную вечеринку в честь своего 110-летия.

Однако после мероприятия Дагни пропала из поля зрения подписчиков. Вскоре выяснилось, что она переехала в пансион для пожилых людей, поскольку ей уже тяжело жить одной и ей нужен присмотр – видеть и слышать 109-летняя блогер стала хуже. Тем не менее, Елена регулярно публиковала в блоге Дагни новости о ее жизни на новом месте. На фотографиях госпожа Карлссон неизменно улыбалась. К ней часто приходили друзья, она делала гимнастику, слушала музыку.

Г-жа Карлссон в пансионе с подругой.

Г-жа Карлссон в пансионе с подругой.

Правда, в последние месяцы из-за пандемии коронавируса пансион был вынужден ограничить посещение долгожительницы друзьями и близкими.

Даже в доме для пожилых людей она продолжала вести активную жизнь.

Даже в доме для пожилых людей она продолжала вести активную жизнь.

Буквально в середине марта Елена сообщила подписчикам бабушки-блогера, что Дагни сделала очередную прививку от коронавируса – уже четвертую и, как всегда, перенесла вакцинацию, с ее собственных слов, «не так уж и плохо». И вот в конце месяца на страничке Дагни появился грустный пост Елены.
– Это не было неожиданностью, но теперь это кажется совершенно нереальным… Мы с Дагни вместе завели ее блог в 2011 году. С тех пор я каждый день заходил в систему, чтобы помочь ей с иллюстрациями, а последние несколько месяцев писала о ее новой жизни в поместье. Теперь я здесь, чтобы написать слова, которые вы все хотели сказать: спасибо тебе за все, что ты сделала для нас, Дагни! — написала Елена, – Слова «смерть» не было в твоем словаре. Ты любила жизнь! Ты только начала готовиться к празднованию своего 110-летия 8 мая. Я обещала открыть новую страницу в блоге – страницу, которая будет называться «2022 год»…

Бабушка-блогер в свой последний Новый год.

Бабушка-блогер в свой последний Новый год.

Елена опубликовала последнюю фотографию Дагни. На ней бабушка-блогер она сидит на троне, «как некоронованная королева. Без прикрас. С огоньком в глазах».

Последнее фото Дагни Карлссон. /Фото: Elena Strom

Последнее фото Дагни Карлссон. /Фото: Elena Strom

Одно из последних фото бабушки-блогера.

Одно из последних фото бабушки-блогера.
Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100422/53021/

20.05.2023 - Posted by | Любовь... Она бывает разной...

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