Самые агрессивные племена планеты

Чем свирепее племя, тем выше его шансы на выживание. Но вот приходит она — цивилизация. Что дальше? Рассказываем, как живут сегодня самые свирепые племена планеты.

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: МАОРИ

Здесь и далее: представители Маори разных времен



Новая Зеландия



почти 800 000 человек



болезненные татуировки, охота за головами, каннибализм

Какими были: Самоназвание этого народа переводится как «обычные», «нормальные». И это правда — любое человеческое общество выстраивает свою систему духовных скреп. Отличительной чертой маори являются моко — татуировки на лице и теле. В прошлом они носили для народа сакральный смысл, а XIX век для Новой Зеландии прошел под знаком охоты за головами. Головы поверженных врагов из соседних племен приносили в свою деревню, тщательно обрабатывали и хранили в качестве трофея. Мало того, нередко поверженных врагов ритуально поедали — маори верили, что так они смогут заполучить силу врага.

Какими стали: Сейчас этнографы говорят о маори как о людях воинственных, отличающихся независимым характером, мужеством и прямотой. Сегодня большинство представителей этого народа не помнят родного языка и пользуются благами цивилизации. Правда, до сих пор делают татуировки — как дань традициям. Процесс нанесения рисунков остается таким же болезненным, как и раньше, занимая порой месяцы. Дело в том, что татуировки наносятся не иглой, а при помощи специального зубила — ухи, являясь, по сути, шрамированием. Ни о какой охоте за головами маори, конечно, давно не помышляют. Напротив, разыскивают по музеям мира скальпы своих родственников, чтобы, наконец, достойно похоронить. Подробнее о маори — в нашем интервью.

ГРОЗА СОСЕДЕЙ: МАСАИ

Здесь и далее: представители племени масаи разных времен

Фото: costas anton dumitrescu / Shutterstock.com



Кения, Танзания



около 900 000 человек



воинственность, болезненные обряды, женское обрезание

Какими были: С XIX века масаи полностью контролировали саванны Восточной Африки и не шли на компромиссы с колонизаторами. Этот народ привык воевать — не только с европейцами, но и с другими племенами, в первую очередь за скот. Так, масаи настолько изловчились терроризировать соседний народ — кикуйя, что те, опасаясь их набегов, стали строить поселения на вершинах и склонах гор. А в недалеком прошлом строгие масаи запрещали чужакам даже передвигаться по своей территории. При этом на тропах они намеренно помещали невидимые «бомбы» — замаскированные ядра с зарядом пороха, которые разрывались, если на них наступить.

Какими стали: Несмотря на то что масаи — одно из самых известных африканских племен и окружены цивилизацией, они до сих пор чтят свои весьма жестокосердные традиции. Благодаря высокой смертности мужчин, которые постоянно конфликтуют с соседями, у масаи процветает полигамия. Причем невесты котируются исключительно обрезанные — не обрезанную девушку либо не возьмут замуж, либо заплатят за нее очень малый выкуп. Мальчиков, к слову, тоже ждет обряд обрезания — его называют эморат, — причем чрезвычайно болезненного. Для ритуала используются обыкновенные ножи и выделанные шкуры для перевязок. Процедура проводится без анестезии, мальчик при этом должен сохранять спокойствие и молчать.

ГОЛОВУ ЗА ТАТУИРОВКУ: ДАЯКИ

Здесь и далее: представители племени даяки разных времен



остров Калимантан (Борнео)



3 млн человек



охота за головами, каннибализм

Какими были: Даяки — это не племя, а общее название аборигенов острова Калимантан (современного Борнео, который относится к трем странам: Малайзии, Индонезии и Брунею). Племен здесь было не менее 200, их языки и культура различались, общим было главное — мужской обряд инициации, существовавший в XIX веке. Превратиться из мальчика в мужчину даяк мог только в случае, если он убьет врага и принесет его голову. За трофей полагалась татуировка в виде звезды над грудью, на шее или на ладони. Чем больше звезд — тем выше место в обществе. Впрочем, во все времена даякам не чужда была и хитрость. Некоторые наносили себе татуировки «незаслуженно». Врага при этом вроде бы и не убивали — достаточно было захватить пленного или даже обменять на какие-нибудь блага, связать, немного потыкать грудь копьем и оставить умирать. Ни о какой схватке на равных, когда у поверженного врага эпично сносят голову, здесь не было и речи: так — что-то вроде и убил, и в то же время не убил.

Какими стали: Охота за головами давно канула в Лету, головы врагов заменяют здесь головами убитых на охоте кабанов, а вот татуировки остались. По ним даяки отличают род занятий друг друга, это и показатель социального статуса, и оберег. Особенно любят наносить рисунки на тело охотники. Их «фирменная» метка: три параллельные полосы от плеч до пупка, либо на бедрах — до поясницы, либо просто на руках. Дело еще и в том, что даяки до сих пор верят, что татуировки помогут им после смерти перейти через священную реку и оказаться в райской Деревне мертвых. У кого татуировок много — пройдет, у кого мало — рискует оказаться в пасти гигантской рыбы Патан.

СУВЕНИР ИЗ СКАЛЬПА: ХИВАРО

Здесь и далее: представители племени хиваро



Эквадор, Перу



около 75 000 человек



охота за головами

Какими были: Вплоть до середины прошлого века хиваро не только отрезали головы своим врагам, но и делали из последних подобие сувенира — тсантсу. В середине прошлого века такую «поделку» можно было купить в племени хиваро за несколько десятков тысяч долларов. Печально, что основной спрос на них при этом создавали европейские коллекционеры.

Изготовление тсантсы — целая наука. На отрезанной голове врага с обратной стороны делался надрез. Кожа аккуратно стягивалась вместе с волосами. Череп выбрасывался — он не представлял никакой ценности, а кожу сшивали лианой, чтобы не потеряла форму, и опускали в кипящую воду, затем скальп остывал. Внутрь засыпался раскаленный песок. Когда кожа под воздействием горячего уменьшалась до размеров кулака, в губы вставляли деревянные палочки, после чего вся голова чернилась древесным углем. Тсантса была готова.

Какими стали: Сегодня изготовлением тсантсы здесь не занимаются. Большая часть хиваро уже прикоснулась к цивилизации, носит одежду и ест картошку фри, но единицы продолжают жить, сохраняя обычаи предков. В охоте за головами они не признаются, но ходят слухи, что тсантсу все еще можно «заказать» за большие деньги. Впрочем, это уже относится к преступной деятельности, а не к повседневной жизни всего народа. Между тем на рынках Эквадора человеческие головы-таки продаются. Есть одно но: все они сделаны из пластмассы и других, отнюдь не «биологических» материалов.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_agressivnye_plemena_planety_39330