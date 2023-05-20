НОВОСТИ МИРА
Турнир по гольфу PGA Championship в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Китай готовится к Дню влюбленных, который празднуется в стране 20 мая
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Харрисон Форд с супругой на 76-м международном кинофестивале в Каннах
Фото: AP/ТАСС
Шоу дронов в Женеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста против саммита G7 в Хиросиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Паводок из-за повышения уровня воды в бассейне озера Туларе, Калифорния
Фото: EPA/Vostock-photo
Бездомные в районе Санта-Ифигения в центре бразильского Сан-Паулу
Фото: AP/ТАСС
Соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa в Йоханнесбурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль тюльпанов в городе Асара в Иране
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images
Незаконная продажа макак-крабоедов, находящихся под угрозой исчезновения, в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
Жара в индийском Ченнаи
Фото: ЕРА/ТАСС
Парк светлячков в Гуанчжоу, Китай
Фото: Wang Manchang/VCG/Visual China G/ТАСС
Гвардейцы роты специального караула Президентского полка во время церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся ФСО РФ в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Во время бейсбольного матча в Детройте, США
Фото: АР/ТАСС
Туристы раздают угощения оленям в парке Нара, Япония
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images
Пожар в трущобах в городе Параньяке на Филиппинах
Фото: EPA/Vostock-photo
Активистка устроила акцию протеста на красной дорожке в Каннах
Фото: EPA/Vostock-photo
В Сиднее проходит Afterpay Australian Fashion Week
Фото: Brendon Thorne/Getty Images for AAFW
Занятия йогой на открытой смотровой площадке в Нью-Йорке
Фото: Alexis Rosenfeld/Getty Images
Мировое первенство по бадминтону среди смешанных команд в Сучжоу, Китай
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Люди, спасающиеся от конфликта в Судане, прибыли на юг Египта
Фото: EPA/Vostock-photo
Почетный караул Румынии зажег 100 свечей в память о погибших солдатах, павших при исполнении служебных обязанностей
Фото: EPA/Vostock-photo
Проливной дождь обрушился на Италию
Фото: EPA/Vostock-photo
Выращивание пионов в китайской провинции Хэбэй
Фото: Hao Qunying/VCG
Гости во время Австралийской недели моды
Фото: EPA/Vostock-photo
Бульдог Барон в парке Санкт-Петербурга
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Цветущие поля рапса в Нижней Саксонии
Фото: DPA/ТАСС
Пресс-показ выставки "Необычные сари" в лондонском Музее дизайна
Фото: AP/ТАСС
Смог от лесных пожаров в канадской провинции Альберта
Фото: AP/ТАСС
Президент Эквадора распустил парламент
Фото: EPA/Vostock-photo
Канны в преддверии 76-го Каннского международного кинофестиваля
Фото: AP/ТАСС
Солнце восходит в Убуде, Бали
Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images
Австралийская неделя моды в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
"Спартанские гонки" в Пекине
Фото: Hao Yi/Beijing Youth Daily/VCG
Детеныши лангура в сафари-парке китайского Гуанчжоу
Фото: Chen Jimin/China News Service/VCG via Getty Images
Не менее 37 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Словакии
Фото: AP/ТАСС
Игроки "Фейеноорда" приветствуют фанатов из окна ратуши в Роттердаме после победы в национальном чемпионате
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение маков в турецком Газиантепе
Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images
Игры Юго-Восточной Азии в Пномпене, Камбоджа
Фото: EPA/Vostock-photo
Студенты посещают сгоревшее здание Радио Пакистана в Пешаваре
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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