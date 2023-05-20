НОВОСТИ МИРА

Турнир по гольфу PGA Championship в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай готовится к Дню влюбленных, который празднуется в стране 20 мая

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Харрисон Форд с супругой на 76-м международном кинофестивале в Каннах

Фото: AP/ТАСС

Шоу дронов в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста против саммита G7 в Хиросиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Паводок из-за повышения уровня воды в бассейне озера Туларе, Калифорния

Фото: EPA/Vostock-photo

Бездомные в районе Санта-Ифигения в центре бразильского Сан-Паулу

Фото: AP/ТАСС

Соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa в Йоханнесбурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль тюльпанов в городе Асара в Иране

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Незаконная продажа макак-крабоедов, находящихся под угрозой исчезновения, в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Жара в индийском Ченнаи

Фото: ЕРА/ТАСС

Парк светлячков в Гуанчжоу, Китай

Фото: Wang Manchang/VCG/Visual China G/ТАСС

Гвардейцы роты специального караула Президентского полка во время церемонии приведения к торжественным клятвам учащихся ФСО РФ в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Во время бейсбольного матча в Детройте, США

Фото: АР/ТАСС

Туристы раздают угощения оленям в парке Нара, Япония

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Пожар в трущобах в городе Параньяке на Филиппинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Активистка устроила акцию протеста на красной дорожке в Каннах

Фото: EPA/Vostock-photo

В Сиднее проходит Afterpay Australian Fashion Week

Фото: Brendon Thorne/Getty Images for AAFW

Занятия йогой на открытой смотровой площадке в Нью-Йорке

Фото: Alexis Rosenfeld/Getty Images

Мировое первенство по бадминтону среди смешанных команд в Сучжоу, Китай

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Люди, спасающиеся от конфликта в Судане, прибыли на юг Египта

Фото: EPA/Vostock-photo

Почетный караул Румынии зажег 100 свечей в память о погибших солдатах, павших при исполнении служебных обязанностей

Фото: EPA/Vostock-photo

Проливной дождь обрушился на Италию

Фото: EPA/Vostock-photo

Выращивание пионов в китайской провинции Хэбэй

Фото: Hao Qunying/VCG

Гости во время Австралийской недели моды

Фото: EPA/Vostock-photo

Бульдог Барон в парке Санкт-Петербурга

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Цветущие поля рапса в Нижней Саксонии

Фото: DPA/ТАСС

Пресс-показ выставки "Необычные сари" в лондонском Музее дизайна

Фото: AP/ТАСС

Смог от лесных пожаров в канадской провинции Альберта

Фото: AP/ТАСС

Президент Эквадора распустил парламент

Фото: EPA/Vostock-photo

Канны в преддверии 76-го Каннского международного кинофестиваля

Фото: AP/ТАСС

Солнце восходит в Убуде, Бали

Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images

Австралийская неделя моды в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

"Спартанские гонки" в Пекине

Фото: Hao Yi/Beijing Youth Daily/VCG

Детеныши лангура в сафари-парке китайского Гуанчжоу

Фото: Chen Jimin/China News Service/VCG via Getty Images

Не менее 37 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Словакии

Фото: AP/ТАСС

Игроки "Фейеноорда" приветствуют фанатов из окна ратуши в Роттердаме после победы в национальном чемпионате

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение маков в турецком Газиантепе

Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images

Игры Юго-Восточной Азии в Пномпене, Камбоджа

Фото: EPA/Vostock-photo

Студенты посещают сгоревшее здание Радио Пакистана в Пешаваре

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/