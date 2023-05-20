АРОМАТ НЕЗНАКОМКИ РАСТРЕВОЖИЛ МЕНЯ.URSZULA NIEBORAK ПОЛЬСКАЯ ХУДОЖНИЦА
Невесомо и тонко,
Бризом летнего дня
Аромат незнакомки
Растревожил меня.
Просочился сквозь дрему,
Все преграды круша,
В склеп, где так потаенно
Отдыхала душа.
Ни глаза и ни руки
Не смогли отвернуть –
Обоняния звуки
Указали им путь.
Я вдыхаю усладу,
И уже не унять
Предвкушенья награды…
Я проснулся! …Опять!
Я рисую тебя в стиле ню
Вызывающе вздорной,
Соблазнительной феей.
Все, что знаю, и все, что ценю,
Я отмечу, бесспорно,
Но, увы, как умею.
Все изгибы и каждый нюанс –
Всё на холст нанесу я,
Ничего не скрывая.
Это мой неупущенный шанс –
Я тебя не рисую,
Я тебя раздеваю.
Образ твой, на частички дробя,
Собираю несмело,
Ничего не нарушив.
Я рисую нагую тебя,
Но рисую не тело,
А раздетую душу.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499395436/
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