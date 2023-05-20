АРОМАТ НЕЗНАКОМКИ РАСТРЕВОЖИЛ МЕНЯ.URSZULA NIEBORAK ПОЛЬСКАЯ ХУДОЖНИЦА



Невесомо и тонко,

Бризом летнего дня

Аромат незнакомки

Растревожил меня.

Просочился сквозь дрему,

Все преграды круша,

В склеп, где так потаенно

Отдыхала душа.

Ни глаза и ни руки

Не смогли отвернуть –

Обоняния звуки

Указали им путь.

Я вдыхаю усладу,

И уже не унять

Предвкушенья награды…

Я проснулся! …Опять!





Я рисую тебя в стиле ню

Вызывающе вздорной,

Соблазнительной феей.

Все, что знаю, и все, что ценю,

Я отмечу, бесспорно,

Но, увы, как умею.

Все изгибы и каждый нюанс –

Всё на холст нанесу я,

Ничего не скрывая.

Это мой неупущенный шанс –

Я тебя не рисую,

Я тебя раздеваю.

Образ твой, на частички дробя,

Собираю несмело,

Ничего не нарушив.

Я рисую нагую тебя,

Но рисую не тело,

А раздетую душу.







































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499395436/