Храм дервишей в Евпатории…… \ Евпатория. Малый Иерусалим
В Малом Иерусалиме Евпатории наибольшее любопытствовызвала мусульманская обитель дервишей-аскетов, которые принадлежат к суфийской ветви ислама.
Комплекс является единственным архитектурным памятником подобного рода в Крыму.
Он состоит из медресе, мечети и текие, возведенных в период с 15 по 17 века.
– Келья аскета
– Памятники с надгробий
– Чалму из камня ставили на могилу мужчины
Что такое текие? Это помещение, где дервиши проводили свои мистические практики, потом впадали в транс и общались с Аллахом.
Как это проходит? Очень красивый ритуал начинается с приветствия учителя особым поклоном и в замедленном темпе дервиш начинает кружиться вокруг своей оси набирая темп, пока не наступит транс.
Быстро говорится, но долго делается. Транс может наступить через несколько часов или же через полчаса, а может и не наступить. Всё зависит от погружённости в религию, от искренней веры и религиозного опыта самого аскета . В состоянии отрешённости он начинает вещать пророческие вещи.
При кружении одежда дервища раскрывается волнистым куполом, что невольно завораживает зрителя. Такой спектакль устроили нам в обители. Смотрела с восторгом на тот однообразный, но невероятно красивый танец, что и самой не мудрено впасть в транс.
Обучают учеников искусству кружения долго. В былые времена вбивали гвоздь в доску между пальцами правой ноги и ученик кружился, тренируя вестибулярный аппарат, пока не добивался совершенства. После того мог принимать участие в ритуалах. Красивое зрелище.
Проходит церемония под чудеснейшую музыку традиционных инструментов. Боюсь ошибиться в названии, но визуально инструменты похожи на флейту. Мелодичное звучание как услада для ушей. Хочется слушать наигрыши и смотреть бесконечный танец.
Когда-то смотрела на красочное кружение дервишей в египеиском Шарм-эш-Шейхе, но подозревала, что то были артисты. В самом же делё то кружились настоящие суфии. Ритуал перешёл грань и стал желанным шоу для зрителей. Зарабатывать деньги для обители можно любым способом.
– На территории
И в конце небольшое дополнение по теме
Находясь в иранском городе Ардебиль, нельзя пройти мимо значимого культового сооружения — мавзолея Шейха Сефи ад-Дина. Не всякий исторический памятник достоин списка Всемирного наследия.
В 2010 году эта честь была отдана мавзолею известного на весь Восток богослова, основателя суфийско-дервишского ордена Сафавийя. Религия великого мыслителя распространилась по миру. Вот и у нас в Крыму дервиши суфии тесно связаны с религиозной мистикой, хоть и не так их много как, например, в Иране, Индии, Египте, Марокко и ещё ряде североафриканских государств. Но они существуют. О процветании ордена трудно что-либо сказать, ведь аскетизм не предполагает видимой роскоши и богатства напоказ. Обитель держится не только на экскурсионных турах, власти Крыма оказывают поддержку в достойном содержании старинных построек из природного камня.
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/khram_dervishej_v_evpatorii
****************************
Евпатория. Малый Иерусалим
Предыдущая часть — https://moya-planeta.ru/reports/view/evpatoriya_moyo_puteshestvie_v_krym
В Малом Иерусалиме старого города Евпатории сосредоточены храмы нескольких конфессий, место является туристическим.
Религиозные храмы располагаются в сотнях метров друг от друга, но мы не посетили все, а лишь выборочно – собор Святителя Николая Чудотворца, возле которого я жила.
Поразило внутреннее убранство. Красота невероятная, просто рот открыла – ярко, дорого, со вкусом.
Мечеть Джума – пятничная – впечатляет масштабами и архитектурой, но всё ещё идут реставрационные работы.
Купеческая, то есть базарная синагога встретилась нам всего лишь попутно и обратила на себя внимание.
А вот в синагогу Егия-Капай мы вошли и даже положили записки между камней в символическую Стену Плача.
Раз в год все записки вывозятся в Иерусалим.
Дальше был добросовестно с экскурсией осмотрен молитвенный комплекс караимские кенассы. Было любопытно и очень приятно побывать там. Ранее не приходилось находиться в сакральных местах караимов.
Территория походила на ажурный мини-сад с лепниной и резьбой по стенам зданий. Всё вокруг сияло белизной.
Внутренне убранство молитвенного зала произвело сильное впечатление. Так украсить место молитвы могут только истинно верующие и любящие свою веру прихожане.
Армянская церковь тоже оказалась попутным объектом ещё и потому, что была закрыта, как и многие объекты в наше смутное время. Очень любопытны постройки старого Иерусалима в разных традициях.
Самобытные моменты в оформлении улочек вызывали искреннее умиление. Здесь я находила приятное времяпрепровождение в течение трёх дней после запланированных дневных походов. В Малом Иерусалиме много граффити, неожиданных архитектурных придумок, а ещё там тихо и несуетно. Пожалуй, в нём была моя отдушина.
Хоть подруга и старалась убедить и заставить меня изменить мнение о Евпатории, это получалось слабо. Находиться в городе желания не было, а возле Старого Иерусалима я проживала и очень радовалась такому совпадению. На всё остальное закрывала глаза.
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/evpatoriya_malyj_ierusalim
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Май 2023 (90)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий