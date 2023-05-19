Храм дервишей в Евпатории…… \ Евпатория. Малый Иерусалим

В Малом Иерусалиме Евпатории наибольшее любопытствовызвала мусульманская обитель дервишей-аскетов, которые принадлежат к суфийской ветви ислама.

Комплекс является единственным архитектурным памятником подобного рода в Крыму.

Он состоит из медресе, мечети и текие, возведенных в период с 15 по 17 века.

– Келья аскета

– Памятники с надгробий

– Чалму из камня ставили на могилу мужчины

Что такое текие? Это помещение, где дервиши проводили свои мистические практики, потом впадали в транс и общались с Аллахом.

Как это проходит? Очень красивый ритуал начинается с приветствия учителя особым поклоном и в замедленном темпе дервиш начинает кружиться вокруг своей оси набирая темп, пока не наступит транс.

Быстро говорится, но долго делается. Транс может наступить через несколько часов или же через полчаса, а может и не наступить. Всё зависит от погружённости в религию, от искренней веры и религиозного опыта самого аскета . В состоянии отрешённости он начинает вещать пророческие вещи.

При кружении одежда дервища раскрывается волнистым куполом, что невольно завораживает зрителя. Такой спектакль устроили нам в обители. Смотрела с восторгом на тот однообразный, но невероятно красивый танец, что и самой не мудрено впасть в транс.

Обучают учеников искусству кружения долго. В былые времена вбивали гвоздь в доску между пальцами правой ноги и ученик кружился, тренируя вестибулярный аппарат, пока не добивался совершенства. После того мог принимать участие в ритуалах. Красивое зрелище.

Проходит церемония под чудеснейшую музыку традиционных инструментов. Боюсь ошибиться в названии, но визуально инструменты похожи на флейту. Мелодичное звучание как услада для ушей. Хочется слушать наигрыши и смотреть бесконечный танец.

Когда-то смотрела на красочное кружение дервишей в египеиском Шарм-эш-Шейхе, но подозревала, что то были артисты. В самом же делё то кружились настоящие суфии. Ритуал перешёл грань и стал желанным шоу для зрителей. Зарабатывать деньги для обители можно любым способом.

– На территории

И в конце небольшое дополнение по теме

Находясь в иранском городе Ардебиль, нельзя пройти мимо значимого культового сооружения — мавзолея Шейха Сефи ад-Дина. Не всякий исторический памятник достоин списка Всемирного наследия. В 2010 году эта честь была отдана мавзолею известного на весь Восток богослова, основателя суфийско-дервишского ордена Сафавийя. Религия великого мыслителя распространилась по миру. Вот и у нас в Крыму дервиши суфии тесно связаны с религиозной мистикой, хоть и не так их много как, например, в Иране, Индии, Египте, Марокко и ещё ряде североафриканских государств. Но они существуют. О процветании ордена трудно что-либо сказать, ведь аскетизм не предполагает видимой роскоши и богатства напоказ. Обитель держится не только на экскурсионных турах, власти Крыма оказывают поддержку в достойном содержании старинных построек из природного камня. Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/khram_dervishej_v_evpatorii **************************** Евпатория. Малый Иерусалим Предыдущая часть — https://moya-planeta.ru/reports/view/evpatoriya_moyo_puteshestvie_v_krym В Малом Иерусалиме старого города Евпатории сосредоточены храмы нескольких конфессий, место является туристическим. Религиозные храмы располагаются в сотнях метров друг от друга, но мы не посетили все, а лишь выборочно – собор Святителя Николая Чудотворца, возле которого я жила. Поразило внутреннее убранство. Красота невероятная, просто рот открыла – ярко, дорого, со вкусом.

Мечеть Джума – пятничная – впечатляет масштабами и архитектурой, но всё ещё идут реставрационные работы. Купеческая, то есть базарная синагога встретилась нам всего лишь попутно и обратила на себя внимание.

А вот в синагогу Егия-Капай мы вошли и даже положили записки между камней в символическую Стену Плача. Раз в год все записки вывозятся в Иерусалим. Дальше был добросовестно с экскурсией осмотрен молитвенный комплекс караимские кенассы. Было любопытно и очень приятно побывать там. Ранее не приходилось находиться в сакральных местах караимов. Территория походила на ажурный мини-сад с лепниной и резьбой по стенам зданий. Всё вокруг сияло белизной. Внутренне убранство молитвенного зала произвело сильное впечатление. Так украсить место молитвы могут только истинно верующие и любящие свою веру прихожане. Армянская церковь тоже оказалась попутным объектом ещё и потому, что была закрыта, как и многие объекты в наше смутное время. Очень любопытны постройки старого Иерусалима в разных традициях. Самобытные моменты в оформлении улочек вызывали искреннее умиление. Здесь я находила приятное времяпрепровождение в течение трёх дней после запланированных дневных походов. В Малом Иерусалиме много граффити, неожиданных архитектурных придумок, а ещё там тихо и несуетно. Пожалуй, в нём была моя отдушина. Хоть подруга и старалась убедить и заставить меня изменить мнение о Евпатории, это получалось слабо. Находиться в городе желания не было, а возле Старого Иерусалима я проживала и очень радовалась такому совпадению. На всё остальное закрывала глаза. Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/evpatoriya_malyj_ierusalim