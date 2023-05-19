Необычная паштида: с морковкой, цуккини и кедровыми орешками
Запеканка с морковью и цуккини
(Фото: Сарит Гофен, стиль: Анат Лебель)
Всего из пяти ингредиентов и меньше часа на приготовление. Идеально к Шавуот
Всего пять ингредиентов – и прекрасный результат, к тому же без муки. Рецепт этой запеканки (на иврите — паштида) наверняка пригодится вам не только в праздник, но и в качестве будничного семейного ужина.
Подходит для тех, кто избегает глютена.
На 6 порций
Форма 26 х 19 см
2 среднего размера моркови (180 г), очистить
2 цуккини (320 г)
4 яйца размер М или L
0,5 ч. л. соли
4 ст. л. (40 г) кукурузного крахмала (корнфлор)
100 г соленого мягкого сыра (булгарит, фета или цфатит)
Для подачи: 2 ст. л. кедровых орешков (цнобарим)
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 175 градусов (лучше в режиме турбо), смазать форму небольшим количеством оливкового масла.
Натереть на крупной терке морковь и цуккини – можно использовать соответствующий диск в кухонном комбайне.
В миске смешать яйца, соль и крахмал, перемешать в однородную смесь. Добавить натертые овощи и перемешать.
Выложить в форму, разровнять ложкой и прижать по краям. По желанию посыпать кедровыми орехами.
Выпекать около 30 минут, запеканка должна стать упругой и золотистой, желательно повернуть после 25 минут выпечки форму в духовке, чтобы пропеклась равномерно.
Вынуть, остудить и подавать.
Хранить до 4 дней в холодильнике, желательно подавать разогретой.
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