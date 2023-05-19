Необычная паштида: с морковкой, цуккини и кедровыми орешками

Запеканка с морковью и цуккини

(Фото: Сарит Гофен, стиль: Анат Лебель)

Всего из пяти ингредиентов и меньше часа на приготовление. Идеально к Шавуот

Всего пять ингредиентов – и прекрасный результат, к тому же без муки. Рецепт этой запеканки (на иврите — паштида) наверняка пригодится вам не только в праздник, но и в качестве будничного семейного ужина.

Подходит для тех, кто избегает глютена.

На 6 порций

Форма 26 х 19 см

2 среднего размера моркови (180 г), очистить

2 цуккини (320 г)

4 яйца размер М или L

0,5 ч. л. соли

4 ст. л. (40 г) кукурузного крахмала (корнфлор)

100 г соленого мягкого сыра (булгарит, фета или цфатит)

Для подачи: 2 ст. л. кедровых орешков (цнобарим)

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 градусов (лучше в режиме турбо), смазать форму небольшим количеством оливкового масла.

Натереть на крупной терке морковь и цуккини – можно использовать соответствующий диск в кухонном комбайне.

В миске смешать яйца, соль и крахмал, перемешать в однородную смесь. Добавить натертые овощи и перемешать.

Выложить в форму, разровнять ложкой и прижать по краям. По желанию посыпать кедровыми орехами.

Выпекать около 30 минут, запеканка должна стать упругой и золотистой, желательно повернуть после 25 минут выпечки форму в духовке, чтобы пропеклась равномерно.

Вынуть, остудить и подавать.

Хранить до 4 дней в холодильнике, желательно подавать разогретой.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/hjwttgzsn