Рокамадур – «цепляющийся» за скалу старинный городок Франции

В мире множество городов, удивляющих своей историей, непревзойденной природой и архитектурной красотой. Иногда встречаются и вовсе уникальные поселения, такие как древний французский городок Рокамадур, «цепляющийся» за 150-метровую отвесную скалу, по сути, являющийся вертикальным поселением, которое давно стал главной точкой паломничества католиков и одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.

1. Вертикальный город Рокамадур

Рокамадур – «цепляющийся» за скалу старинный городок Франции, ставший центром духовной жизни региона и его главной достопримечательностью. | Фото: viensonsarrache.com.

Одной из крупнейших туристических точек во Франции является древний городок Рокамадур (на данный момент считается деревней). Ежегодно Рокамадур привлекает множество путешествующих и, после Мон-Сен-Мишель, Версаля и Эйфелевой башни является самым посещаемым местом во Франции. И это, не говоря о том, что он давно стал одним из самых значимых религиозных центров, куда еще с эпохи Средневековья устремляются паломники-католики со всего мира (включая монархов и высшую касту знати). Благодаря уникальному сочетанию истории, культовых святынь, памятников архитектуры и красивейшего пейзажа, городок обладает атмосферой умиротворения и покоя, несмотря на огромное количество путешествующих.

Средневековый город в прямом смысле слова «врос» в живописный склон скалы (Rocamadour, Франция).

Наглядный пример демонстрации народной поговорки: «Дома на реке, церкви на домах, скалы на церквях, замок на скале» (Rocamadour, Франция). | Фото: viensonsarrache.com.

Главной особенностью, «самой любимой деревни французов» является ее месторасположение – она в прямом смысле слова врезана в 150-метровую скалу, возвышающуюся над притоком реки Дордонь с видом на каньон Алзу. Лучше всего о том, как выглядит трехуровневое поселение, подытоживает старинная поговорка: «Дома на реке, церкви на домах, скалы на церквях, замок на скале». И это действительно так. Первый уровень, расположенный над скалистым берегом реки, является непосредственно поселением, в котором издревле жили люди (сейчас проживает около 600 человек, а посетителей бывает до полутора миллиона в год). Второй уровень – это «религиозный пояс», «место 8 святынь», где в разное время были построены одни из самых притягательных культовых сооружений Франции. А вот над ними, на самой на вершине скалы, возвышается средневековый замок.

2. История появления необычного города

Отвесная скала и природные пещеры привлекали людей еще со времен палеолита (Rocamadour, Франция).

Никто из исследователей так и не может определиться, когда в отвесной скале стали селиться люди, но благодаря петроглифам (наскальным изображениям), найденным в старейших пещерах на территории городка, становится понятно, что первые поселенцы появились здесь еще в доисторические времена. А вот религиозным центром он стал в Средние века.

Икона Пресвятой Праведной Вероники, жены легендарного основателя города. | Фото: francecomfort.com.

Склеп Амадура, где находятся останки нетленных мощей отшельника, ставшего впоследствии святым (Rocamadour, Франция).

Легендарные события: Считается, что свое название населенный пункт получил от имени отшельника Амадура, который намного раньше поселился в одной из пещер и начал проповедовать христианство. А случилось это после того, он, будучи мужем святой Вероники, вытершей лицо Иисуса по дороге на Голгофу, простой сборщик налогов вынужден был бежать вместе с супругой из Палестины и скитаться по Италии. После смерти Вероники Амадур поселился во Франции, в той самой пещере, вел жизнь отшельника и строил часовню в честь Пресвятой Богородицы, возле которой и умер. Позже на этом месте возникла монашеская община, а найденные в 1166 году, нетленные мощи отшельника, сочли чудом, и место превратилось в центр паломничества.

3. Рокамадур – католический центр паломничества Франции

Одни из четырех ворот, которые приведут на нижний уровень, где находятся жилые дома (Rocamadour, Франция). | Фото: viensonsarrache.com.

Документального подтверждения этой истории не имеется, зато доподлинно известно, что Рокамадур во времена Папы Григория VII (1025-1085 гг.) уже был значимым культовым центром, который считался одним из четырех основных мест паломничества и это, наряду с Римом, Иерусалимом и Компостелой. В 1160 году здесь началось строительство Святилища Черной Мадонны, считается, что толчком к нему послужила неожиданная находка статуи Богородицы с Младенцем на руках, которую, по преданиям, вырезал сам Амадур.

Колоритные средневековые улочки нижнего уровня приведут на главную площадь города (Rocamadour, Франция).

Спустя некоторое время после окончания строительства для Рокамадура наступили времена наивысшего расцвета, поскольку слава о чудодейственной силе Статуи и мощах Святого распространились по всей стране и далеко за ее пределами. Доподлинно известно, что в эти края не раз наведывались короли и высшее дворянство, что поднимало значимость святыням Рокамадура в глазах других паломников, следующих к Сантьяго-де-Компостела (город на северо-западе Испании, являющийся конечным пунктом паломнического маршрута под названием «Путь Святого Иакова»).

Тот самый «Святой путь», который в старину паломники преодолевали на оголенных коленях (Rocamadour, Франция).

Интересный факт от Novate.ru: Чтобы узнать, как в Средневековье и позже паломники поднимались в храмы Рокамадура, современникам достаточно спуститься по диагонали от Оспиталета к входным воротам Рокамадура в окружении сувенирных лавок, магазинчиков и небольших кафе. Этот путь под названием Voie Sainte (Святой путь), считался священной дорогой, которая ведет к старинным воротам Порт-дю-Фигье (построены в XIII веке) и открывал доступ к главной улице городка, где находится святилище (все основные церкви и часовни). И паломники преодолевали его особым образом. Перед входом они снимали часть одежды, и на оголенных коленях поднимались по каменным ступеням (а их более 200), каясь в своих грехах и произнося молитвы. Особо фанатичные еще больше истязали себя, они вешали на шею тяжелые железные цепи, усложняя путь.

На втором уровне вокруг центральной площади расположено 8 христианских святынь (Rocamadour, Франция).

К сожалению, без трагических событий и даже полного упадка не обошлось в истории уникального по своей структуре городка. Вначале природная стихия (оползень) стал причиной разрушения церкви Нотр-Дам, которую хоть и восстановили, но чуть позже, во время религиозных войн (1560-е гг.) много святынь и даже реликвий (включая мощи святого) были сожжены. Затем Французская революция внесла последнюю лепту в разрушение уже остатков города. После этих событий, начиная с конца 1700-х годов, Рокамадур остался в руинах и был заброшен. Лишь во второй половине XIX века городок стал возрождаться и все святыни были восстановлены, что поспособствовало дальнейшему участию в маршруте паломников, а затем и главной притягательной силой для туристов.

4. Рокамадур – духовный центр епархии Каора и одна из главных туристических точек Франции

Структура древнего города Рокамадур и его главные туристические маршруты (Франция). | Фото: visit-dordogne-valley.co.uk.

Полностью восстановленный Рокамадур в настоящее время является духовным центром епархии Каора, все так же оставаясь важным городом на «Пути Святого Иакова» для паломников. Но к благому делу прибавились и более мирские, Рокамадур стал крупным туристическим направлением во Франции и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священный французский городок Рокамадур, спрятанный в живописном ущелье, является духовным центром региона, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: francecomfort.com.

Священный город Рокамадур может похвастаться 4 арочными каменными воротами: Порт-Басс, Порт-дю-Фигье, Порт-Салмон и Порт-Хьюгон, построенными еще в Средние века. Одни из них приведут на первый уровень города, где находятся жилые дома из камня, покрытые яркими черепичными крышами. Естественно, туристов не потревожат автомобили, ведь узкие атмосферные улочки являются сугубо пешеходными зонами, которые порадуют не только прекрасными видами на каньон и живописное ущелье, но и множеством сувенирных лавок, бутиков и колоритных ресторанчиков. Из главной площади ведут 216 ступеней, составляющих Великую лестницу, отделяющую нижний город от комплекса религиозных сооружений, расположенных на полпути вверх по скале (для тех, чьи физические возможности ограничены предусмотрено два лифта-подъемника). Святилище, состоит из 8 церквей и часовен, построенных вокруг центрального двора.

Часовня Нотр-Дам – главная святыня средневекового города, куда устремлялись потоки паломников многие века подряд (Rocamadour, Франция).

Статуя Черной мадонны, вырезанной из орешника – главная христианская реликвия древнего города (Rocamadour, Франция).

Часовня Нотр-Дам и статуя Вьерж-Нуар (Черная Мадонна, вырезанная из древесины орехового дерева еще в XII веке) являются главными святынями и реликвиями городка, ради которых прибывают паломники и обычные путешествующие. В часовне сохранился старинный колокол (предположительно IX века), который звонит сам по себе, когда где-то в мире Богородица совершает чудо. Многие известные чудеса, передаваемые из поколения в поколение, связаны с моряками, которым удалось избавиться от опасности в море (отсюда и лодки, свисающие с потолка).

Тот самый легендарный меч Дюрандаль, который еще можно увидеть в скале над входом в часовню Нотр-Дам (Rocamadour, Франция). | Фото: visit-dordogne-valley.co.uk.

Примечательно: Над входом в часовню Нотр-Дам, самую почитаемую часовню Рокамадура, где проходили и проходят богослужения прямо на площади перед ней, можно увидеть меч, воткнутый прямо в скалу. По одной из версий, это легендарный меч Дюрандаль, который Роланд получил от Карла Великого в начале экспедиции через Пиренеи. Легенда гласит, когда Роланд испугался, что меч достанется врагу, он пытался разбить его о скалы, но ему это не удалось, тогда Роланд просит архангела Михаила уберечь меч и, с последних сил, бросает его в сторону Рокамадура. Меч чудесным образом пролетел несколько сотен километров и вонзился прямо перед входом в святыню.

Базилика Сан-Совер, занесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Rocamadour, Франция).

На скалах рядом с часовней находится базилика Сен-Совер, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенная в романско-готическом стиле. Рядом с ней расположен склеп Сен-Амадур с нетленными мощами Святого. С площади также предусмотрен вход во дворец епископа, превращенный в Музей города. Отсюда ведет лестница к потрясающему замку Рокамадур, который был построен для защиты святилища в Средние века и гордо возвышается на вершине скалы, являясь завершающей точкой города. Попасть внутрь него посетителям не удастся, для туристов доступны лишь крепостные валы и смотровые площадки, открывающие захватывающий дух вид на долину Алзу.

https://www.youtube.com/watch?v=rB2Iu6kapIg

Также стоит отметить, что у посетителей в прекрасной физической форме есть возможность увидеть весь город в целом и древнее поселение времен палеолита, только для этого придется подниматься по крутой тенистой тропинке. Это позволит заглянуть в доисторический грот де Мервейль, который может похвастаться таинственным подземным миром причудливых сталактитов, озер и оригинальных палеолитических рисунков лошадей и оленей, которые появились здесь 20 тыс. лет назад. Доисторические художники создавали картины, нанося красный и черный пигмент на камни, используя кости животных и различные трафареты, таких как руки, например.

В Рокамадуре есть свой парк обезьян La Forêt des Singes, где посетители могут вживую пообщаться с берберийскими макаками (Франция).

Кстати сказать, для привлечения туристов на скале Рокамадура был создан парк обезьян «La Forêt des Singes», который стал популярным местом отдыха для посетителей с детьми, ведь у гостей появляется уникальный шанс поближе познакомиться со 150 берберийскими макаками, свободно бродящими по большому тенистому парку.

Источник: https://novate.ru/blogs/050523/66267/