Ривьера Третьего рейха. Крым глазами немецких оккупантов: редкие фотографии Великой Отечественной войны

С первых дней Великой Отечественной войны Крым постоянно подвергался бомбардировкам со стороны немецких захватчиков. Для нацистов это была крайне важная стратегическая точка, с которой в дальнейшем можно было перебросить войска на Кавказ. В ноябре 1941 года полуостров практически полностью был захвачен. Согласно одобренному Адольфом Гитлером плану, нацисты надеялись после успешного окончания войны превратить Крым в Ривьеру Третьего рейха и переселить сюда немцев из Южного Тироля (Италия). Впрочем, история рассудила иначе: в мае 1944 года Красная армия окончательно освободила полуостров от немецко-фашистских оккупантов. Крымская стратегическая наступательная операция длилась 35 дней и стала одной из наиболее успешных для советских вооруженных сил. «Лента.ру» публикует любительские фотографии, сделанные немецкими и румынскими военными в годы оккупации полуострова.

На некоторых снимках запечатлены сцены повседневного быта оккупантов: безмятежно отдыхающие на Южном берегу Крыма офицеры и солдаты вермахта и румынской армии. Одни загорают, другие слушают патефон, третьи яростно борются со вшами или беззастенчиво справляют малую нужду на берегу Черного моря.

Немецкий солдат справляет нужду на берегу бухты Черного моря. Предположительно район Керчи, Крым, 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные возле небольшой местной постройки. Предположительно район Керчи, Крым. 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные на берегу Черного моря. Предположительно район Керчи, Крым. 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

На других кадрах можно рассмотреть поступившую в Крым по железной дороге или морем военную технику, которую активно уничтожали советские партизаны. В архиве также есть уличные и пейзажные фотографии оккупированного Крыма.

Немецкий железнодорожный состав, груженый вагонетками и рельсами. Рядом лежат двигатель и остатки колесной базы советского легкого танка. Крым, 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Старое, частично разрушенное кладбище. Предположительно район Керчи, Крым. 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Собранные советские снаряды, мины и вагонетки возле железной дороги. Крым. 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Немецкий железнодорожный состав. На платформе личный состав и зенитные орудия малого калибра, 20-миллиметровые зенитные пушки Flak 30 с щитовым прикрытием. Крым. 1941 год

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Основную часть Крыма (кроме осажденного Севастополя) немецко-румынские войска захватили в октябре-ноябре 1941 года

В целом оккупация Крымского полуострова завершилась в июле 1942 года после падения Севастополя. Последним крупным очагом советского сопротивления стали Аджимушкайские каменоломни около Керчи, в которых с 16 мая до 30 октября 1942 года героически держала оборону часть войск Крымского фронта, прикрывавшая отход главных сил и не успевшая эвакуироваться на Таманский полуостров.

Переброска немецких войск по Черному морю на побережье оккупированного Крыма. Крым. 1941-1942 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Переброска немецких войск по Черному морю на побережье оккупированного Крыма. Крым. 1941-1942 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Немецкие военные у местного колодца. Крым. 1941-1942 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Румынские и немецкие военные загорают и купаются на берегу Черного моря. Крым, 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

По некоторым оценкам, за 167 дней Аджимушкайской обороны от ранений, болезней, горных обвалов, удушья и голода в подземельях погибло более десяти тысяч советских военных и мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Немецкие военные прибывают на барже в Севастополь. Слева на вершине виден храм-памятник Святого Николая Чудотворца. Севастополь, Крым. 1941-1942 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Пущенный под откос партизанами немецкий состав. Крым. 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Расстрелянный партизанами немецкий автомобиль. Крым, 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

В 1942 году нацистское руководство выдвинуло идею о заселении Крыма немцами из Южного Тироля (Италия) и переименовании его в Готенланд (в переводе — «земля готов»)

Этот план получил одобрение Адольфа Гитлера. После успешного окончания войны предполагалось превратить Крым в Ривьеру Третьего рейха. Но история рассудила иначе.

Белая скала (Ак-Кая) — отвесная скала, которая возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Так же называется поселок неподалеку, который до 1948 года именовался Ак-Кая («белая скала» по-татарски). Крым, 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Румынский солдат пропаривает вещи от вшей и других паразитов. Поселок Ак-Кая неподалеку от Белой скалы. Крым, 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Улица оккупированного города. Крым. 1941-1943 годы

Фото: Частная коллекция Артура Бондаря

Во время Крымской стратегической наступательной операции 1944 года Красная армия освободила полуостров от немецко-румынских оккупантов. 9 мая 1944 года в ходе штурма города советские войска очистили от противника Севастополь, а 12 мая 1944 года на мысе Херсонес им сдались в плен последние вражеские военные.

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/05/16/crimea/