Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира

Пожарный в Турции нашел кота на развалов после землетрясения. (Фото Halil Fidan):

Инспектор лесного хозяйства осматривает гепарда, находящегося под действием успокоительного, перед тем, как его вместе с одиннадцатью другими гепардами доставят из Южной Африки в Индию. (Фото Siphiwe Sibeko):

Ветеринарный врач показывает кошку сфинкса во время пресс-конференции в Сьюдад-Хуаресе, Мексика. (Фото Jose Luis Gonzalez):

Яркие фламинго в заповеднике Рас-эль-Хор в Дубае. (Фото Giuseppe Cacace):

Самец птицы-носорога в национальном парке Као Яй, Таиланд. (Фото Chalinee Thirasupa):

Маленькие оливковые морские черепахи Ридли направляются к морю в Сан-Хуане, Ла-Унион, Филиппины. (Фото Eloisa Lopez):

Хотя коалы не являются медведями или их близкими родственниками, англоговорящие поселенцы конца XVIII века называли их медведями коала из-за внешнего сходства. Это название до сих пор используется за пределами Австралии, хотя его использование не рекомендуется из-за двусмысленности. (Фото RZSS):

Разборки чижей. (Фото Andrew Fusek Peters):

Лебединое такси. (Фото Bruce Bennett):

Пара зайцев дерутся возле Овертона в Хэмпшире, Великобритания. (Фото Deborah Heath):

Романтика лебедей на озере в Драмфеа, графство Карлоу, Ирландия. (Фото Finbarr O’Rourke):

Приют для животных в Аль-Баб, потерявших дом после землетрясения в Сирии и Турции. (Фото Rami al Sayed):

Месячный детеныш комодского варана. Это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжёлый современный представитель чешуйчатых: отдельные представители этого вида могут вырастать более 4 метров в длину и весить более 130 килограммов. (Фото Jon Nazca):

Скворцы в Вилворде, Бельгия. (Фото Wouter Cardoen):

Семья белых медведей. (Фото Lisa Adler):

Глаз крокодила. (Фото Tanto Yensen):

Львиная семья в зоологическом парке «Планета дикарей» в Порт-Сен-Пер, недалеко от Нанта, западная Франция. (Фото Loic Venance):

Ангольский лев — подвид льва, обитающий на юго-западе Африки. (Фото Loic Venance):

Шотландская порода коров, имеющих длинные рога и длинную волнистую шерсть разной окраски. (Фото Kate Fry):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-137.html