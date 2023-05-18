Животные в фотографиях
Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира
Пожарный в Турции нашел кота на развалов после землетрясения. (Фото Halil Fidan):
Инспектор лесного хозяйства осматривает гепарда, находящегося под действием успокоительного, перед тем, как его вместе с одиннадцатью другими гепардами доставят из Южной Африки в Индию. (Фото Siphiwe Sibeko):
Ветеринарный врач показывает кошку сфинкса во время пресс-конференции в Сьюдад-Хуаресе, Мексика. (Фото Jose Luis Gonzalez):
Яркие фламинго в заповеднике Рас-эль-Хор в Дубае. (Фото Giuseppe Cacace):
Самец птицы-носорога в национальном парке Као Яй, Таиланд. (Фото Chalinee Thirasupa):
Маленькие оливковые морские черепахи Ридли направляются к морю в Сан-Хуане, Ла-Унион, Филиппины. (Фото Eloisa Lopez):
Хотя коалы не являются медведями или их близкими родственниками, англоговорящие поселенцы конца XVIII века называли их медведями коала из-за внешнего сходства. Это название до сих пор используется за пределами Австралии, хотя его использование не рекомендуется из-за двусмысленности. (Фото RZSS):
Разборки чижей. (Фото Andrew Fusek Peters):
Лебединое такси. (Фото Bruce Bennett):
Пара зайцев дерутся возле Овертона в Хэмпшире, Великобритания. (Фото Deborah Heath):
Романтика лебедей на озере в Драмфеа, графство Карлоу, Ирландия. (Фото Finbarr O’Rourke):
Приют для животных в Аль-Баб, потерявших дом после землетрясения в Сирии и Турции. (Фото Rami al Sayed):
Месячный детеныш комодского варана. Это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжёлый современный представитель чешуйчатых: отдельные представители этого вида могут вырастать более 4 метров в длину и весить более 130 килограммов. (Фото Jon Nazca):
Скворцы в Вилворде, Бельгия. (Фото Wouter Cardoen):
Семья белых медведей. (Фото Lisa Adler):
Глаз крокодила. (Фото Tanto Yensen):
Львиная семья в зоологическом парке «Планета дикарей» в Порт-Сен-Пер, недалеко от Нанта, западная Франция. (Фото Loic Venance):
Ангольский лев — подвид льва, обитающий на юго-западе Африки. (Фото Loic Venance):
Шотландская порода коров, имеющих длинные рога и длинную волнистую шерсть разной окраски. (Фото Kate Fry):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-137.html
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