100-летняя татуировщица Филиппин и последняя хранительника древних традиции открыла свои секреты

Эту бабушку, недавно попавшую на обложку журнала Vogue, отыскать нетрудно – разве что перед этим придется провести долгие часы, добираясь до ее деревеньки, затерянной в филиппинских горах. Поток желающих познакомиться с самой знаменитой татуировщицей Филиппин не ослабевает. Ежедневно в Бускалан приезжают десятки и даже сотни туристов, и самые отважные из них попадают на сеанс к Ванг-од, действо настолько же незабываемое, насколько болезненное.

Тату – украшение для охотников за головами и женщин народа калинга

Апо Ванг-од, или, как ее еще зовут, Мария Оггей – это местная достопримечательность. Дело даже не в том, что ей 106 лет, она сохраняет ясный ум и по-прежнему занимается и работой, и домашним хозяйством. Ванг-од – старейшая и, как утверждают некоторые, последняя в мире хранительница древней традиции народа калинга. Речь идет о ритуале нанесения татуировок, которому уже больше тысячи лет.

Ванг-од живет в деревне Бускалан, окруженной рисовыми полями. Источник: pinterest.com

Принадлежащих к этой этнической группе – более 160 тысяч человек, у них есть свой язык и свои традиции, давно уже потерявшие, конечно, первозданный колорит: те же тату во времена детства Ванг-од наносили на тела охотников за головами. Охотники эти когда-то возвращались в родные деревни со своей жуткой добычей, победив врагов-чужаков и заслужив тем самым драгоценные узоры, которые можно будет, в отличие от богатства, «забрать с собой» перед неминуемой встречей с богами.

Женщинам тоже полагались тату-отметины: это делали ради красоты, а также в лечебных целях, чаще всего в стремлении победить бесплодие и забеременеть. Нанесение тату у калинга представляло собой целый ритуал, с песнями, гаданием и даже жертвоприношением; к тому же считалось, что в процессе человек теряет «плохую кровь», что тоже способствует исцелению.

106-летняя татуировщица — главная достопримечательность округи

Узоры выбирали тоже в строгом соответствии с обычаями: воину, который победил врага, например, полагалось наколоть орла. Впрочем, охотники за головами не ограничивались одним рисунком: татуировки делали в несколько приемов, расписывали руки, плечи, грудь. Процедура растягивалась на несколько дней и была довольно болезненной, поскольку старинные методы татуировщиков калинга по части сервиса (как и по части гигиенической безопасности) уступали современным.

Карьера татуировщицы – самая долгая в истории

Ванг-од не должна была получить навыки татуировщика – издавна эту работу выполняли только мужчины. Но отец ее, сам опытный мастер, увидел в дочери талант и решил развивать его. Он же сделал первые тату девочке в виде лестницы и питона – для красоты. Она работала татуировщицей уже начиная с 15 лет, и даже застала те времена, когда за заслуженными рисунками приходили удачливые охотники за головами; запрещенная колонизаторами с запада практика ведения межплеменных войн не сразу сдала позиции.

В настоящее время Ванг-од выполняет совсем лаконичный рисунок, но и он привлекает множество туристов. Источник: pinterest.com

Она родилась 17 февраля 1917 года, впрочем, документов, подтверждающих этот факт, нет. Бускалан – деревня, отрезанная от внешнего мира долгими часами пути, и чтобы попасть сюда, даже сейчас туристы проводят в дороге больше 14 часов. Приезжают главным образом для того, чтобы прикоснуться к древней традиции мамбабаток – именно такое название носит здешний ритуал нанесения татуировок. Можно уехать с замысловатым узором, выполненным одной из учениц Ванг-од, а можно получить и «фирменный» рисунок от нее самой.

Ванг-од, ее внучатая племянница Грейс Паликас и узоры, которые можно выбрать для тату в Бускалане

Начиная с 2017 года Апо Ванг-од делает простое тату из трех точек – они символизируют преемственность традиции, которая сейчас находится в руках старейшей жительницы Бускалана и двух ее родственниц-учениц. Согласно обычаям, мастерство калинга может передано только внутри рода. С эстетической точки зрения работа учениц выглядит интереснее, но традиционные пение и гадание, как и другие элементы давнего обряда молодыми татуировщицами уже игнорируются и, вероятнее всего, будут забыты с уходом Ванг-од.

Кто и как делает тату в знаменитой деревне

В общей сложности у нее обучается около двух десятков учениц, включая внучатую племянницу Грейс Паликас, которая, по ее собственному признанию, поначалу не особенно интересовалась работой бабушки. Но в 2007 году о старейшей татуировщице калинга сняли документальный фильм, который был показан на канале Discovery, и в деревне Бускалан стало появляться все больше туристов. Спустя несколько лет изменилась жизнь и самой Ванг-од, и ее соседей – поток гостей не ослабевал, они были готовы платить деньги и за саму татуировку, и за ночлег, и за еду, и за экскурсии – и деревня превратилась в популярный туристический объект.

Технология набивания татуировки сохраняется такой же, как и в прошлые века, есть только некоторые уступки по части гигиены. Используется бамбуковая палочка и иглы цитрусового дерева, краситель состоит из растворенного в воде угля. С помощью деревянного молотка мастер забивает краситель в кожу, ударяя по игле до 100 раз в минуту. Побывавшие на сеансе у Ванг-од и какой-либо из ее учениц признаются, что тату от хранительницы традиции – опыт куда более болезненный. Тем не менее, в день Ванг-од может набить до тридцати «многоточий».

Ванг-од – самая возрастная модель Vogue.

Своих детей у нее не было, замужем ей тоже не довелось побывать. Выбранного ею жениха в далекой юности забраковала семья, и он женился на другой девушке, а вскоре погиб. Ванг-од решила никогда не создавать семью, и занималась своим ремеслом. В 2023 году она стала самым пожилым человеком, украсившим обложку журнала Vogue, статья о ней появилась в филиппинском издании. Несмотря на то, что 106-летней татуировщице уже непросто дается работа, расставаться с ней она не собирается, пока позволяет здоровье.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170523/56232/