Царство черепах на рышкановском озере в Кишиневе

Одно из озёр в парке «Рышкань» облюбовали черепахи, они живут и успешно размножаются здесь довольно давно. Фотосессию черепаховым семьям в апреле 2023 года устроил фотограф Сергей Петренко.

Изначально на озере обитали только болотные черепахи (Emys orbicularis), занесённые в Красную книгу Республики Молдова, позже появились иностранные гости — домашние питомцы выпущенные на волю — южно-африканские красноухие черепахи. Большое количество красноухих черепах, к сожалению, представляет опасность для местных болотных черепах.

Дело в том, что молодые особи красноухих черепах очень привлекательны, они эффектно украшены ярким узором из желтых и красных полос на панцире, конечностях и голове. Их с удовольствием покупают в качестве домашнего животного, но они быстро растут, достигая длины карапакса до 30 см, могут кусаться и создают проблемы при дальнейшем содержании.

Желая избавиться от питомца, многие люди выпускают их на волю. Черепахи обладают высокой адаптационной способностью, что и способствует широкому освоению новых территорий. Они очень подвижны и способны преодолевать по суше несколько километров, всеядны (поедают как водную растительность, так и разнообразных беспозвоночных и позвоночных водных и околоводных животных), выдерживают дефицит кислорода и низкие (до 3 о С) температуры воды, рано становятся половозрелыми и обладают высокой плодовитостью.

Попав в новое место обитания, красноухие черепахи наносят прямой и опосредованный ущерб автохтонным популяциям растений и животных. Будучи всеядными, в небольших водоемах даже единичные экземпляры красноухой черепахи могут нанести серьезный урон редким и малочисленным видам животных и растений. Более сложные, конкурентные взаимоотношения возникают между красноухой черепахой и автохтонными видами пресноводных черепах. Практически все встречающиеся в Европе виды последних относятся к числу исчезающих и охраняемых, в том числе, обитающая у нас европейская болотная черепаха Emys orbicularis.

Красноухая черепаха может оказаться опасным и успешным конкурентом. Она вытесняет аборигенов с дефицитных мест отдыха на прогреваемом солнцем месте, отличается более высоким репродуктивным потенциалом.

Красноухие черепахи как и болотные предпочитают мелководье и категорически избегают проточной и чистой воды: болотная тина и муть, хорошо прогреваемые солнцем, для них — дом мечты.

Искать черепах нужно на, так называемом, «Солдатском озере», или озере №2.

Работники террариума Кишинёвского зоопарка говорят о перенаселении водоёмов “приблудными” животными. Это актуальный вопрос кишинёвских городских парков. “Мы регулярно получаем сообщения о раненных или погибших черепахах, которых люди просят забрать на лечение или взять на постой. Зоопарк помогает с лечением, но принять к себе всех пострадавших или ставших ненужными земноводных не может. Никто ведь не знает правильно ли ухаживали за питомцем, болен ли он чем-нибудь. Инфекции в закрытых террариумах распространяются так бодро, что только успевай за ними. Обидно, когда из-за нерадивости человека гибнут животные. Относитесь ответственно к заведению домашних животных”.

На фото 2021 года гигантская пожилая красноухая черепаха на Рышкановском озере.

Источник: locals.md

Источник: https://ecology.md/ru/page/carstvo-cerepah-na-ryskanovskom-ozere-v-kisineve-foto