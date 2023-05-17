ХУДОЖНИК ПОДШИВАЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ.

Художник Подшивалов Андрей Геннадиевич. Родился 26 февраля 1965 года. Живет и работает в Москве.

— Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2021 г.)

— Член Творческого союза художников России (1997г.)

— Член Московского союза художников (2011г.)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499377385/