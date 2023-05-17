Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ХУДОЖНИК ПОДШИВАЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ.

Художник Подшивалов Андрей Геннадиевич. Родился 26 февраля 1965 года. Живет и работает в Москве.
— Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение живописи, с 2021 г.)
— Член Творческого союза художников России (1997г.)
— Член Московского союза художников (2011г.)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499377385/

17.05.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: