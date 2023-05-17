Открытие Каннского кинофестиваля…. \ Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония.

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Кэрис Зета-Дуглас позируют фотографам

Церемония открытия 76-ого международного Каннского кинофестиваля прошла на Лазурном берегу во Франции

Фото: АР/ТАСС

Модель Наоми Кэмпбелл

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Джонни Депп на премьере исторической драмы "Жанна Дюбарри"

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Прибытие Умы Турман на церемонию открытия фестиваля

Фото: АР/ТАСС

Актриса Бри Ларсон

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Французская актриса Пом Клементьефф

Фото: АР/ТАСС

Актриса Катрин Денёв

Фото: АР/ТАСС

Актрисы Хелен Миррен (слева) и Эль Фаннинг на красной дорожке кинофестиваля

Фото: АР/ТАСС

Датский актер Мадс Миккельсен

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Виктория Боня на открытии 76-го Каннского кинофестиваля

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6246/64698

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Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония.

Фото: Associated Press

Вечером 16 мая стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. В церемонии открытия участвовали Катрин Денев, Хелен Миррен, Ума Турман, Майкл Дуглас, Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и многие другие.

Майкл Дуглас

В день открытия Майклу Дугласу была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля "в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе".

Катрин Денев

Катрин Денев зачитала строки из стихотворения "Надія" Леси Украинки, тем самым выразив поддержку Украине, где продолжается кровопролитная война после вторжения российской армии.

Ума Турман

Пом Клементьефф

Наоми Кэмпбелл

Мария де Медейруш

Паола Турани

Фредерик Бель

Слева направо: Кэрис Зета Дуглас, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Алессандра Амбросио

Бри Ларсон (слева) и председатель жюри Рубен Остлунд

Режиссер Майвенн (слева) и Джонни Депп

Эль Фаннинг

Фань Бинбин

Эша Гупта

Роми Стрейд

Фархана Боди

Guan Xiaotong

Хелен Миррен

Виктория Сильвстедт

Анаис Демустье

Слева направо: Кэрис Зета Дуглас, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс



Эммануэль Беар

Синди Бруна

Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/17may2023/cannes76_110.html