Как коронуют королей
6 мая 2023 года состоялась коронация Карла III в качестве короля Соединённого Королевства. Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, после чего на британский престол в возрасте 73 лет взошёл её сын, принц Уэльский Чарльз, принявший тронное имя Карла III.
Смотрим, как коронуют королей.
Король Карл III принимает королевский салют от военных в садах Букингемского дворца в Лондоне после коронации. (Фото Andrew Milligan):
План коронации нового монарха имел кодовое название «Операция „Золотое яблоко”. (Фото Loic Venance):
Список приглашенных определило британское правительство, поскольку коронация была государственным мероприятием и финансировалась правительством. На коронацию было приглашено около 2200 гостей из 203 стран.
Гренадерская гвардия — пехотный полк британской армии. Это самый старший полк Гвардейской дивизии и, как таковой, является самым старшим полком пехоты.(Фото Henry Nicholls):
Принц Джордж Уэльский (в центре) стоит в Вестминстерском аббатстве перед церемонией коронации. (Фото Toby Melville):
Принц Уильям и Кэтрин, принцесса Уэльская, прибывают в Вестминстерское аббатство. (Фото Phil Noble):
Корона святого Эдуарда — корона, используемая при коронации нового монарха Великобритании. Была создана в 1661 году для коронации короля Карла II. Как предполагают, для её изготовления использовали золото из венца святого Эдуарда Исповедника, английского монарха, который правил в XI веке. (Фото Jonathan Brady):
Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи и принцесса Кэтрин присутствуют на церемонии коронации. (Фото Yui Mok):
Форма короны традиционна для королевских регалий Англии: венец, состоящий из чередующихся четырёх крестов и четырёх геральдических лилий, выше крестов идут четыре полудуги, венчает которые шар с крестом. В центре — бархатная шапка с горностаевой опушкой. Корона изготовлена из твердого золота и украшена 444 драгоценными камнями. Первоначально камни устанавливались только для процедуры коронации, после чего корона демонтировалась, и оставался остов. Однако в 1911 году драгоценные камни были установлены постоянно.
Вес короны составляет 2.155 кг. (Фото Victoria Jones):
Король Карл III в Императорской государственной короне, со державой и скипетром Государя покидает Вестминстерское аббатство после церемонии коронации. (Фото Ben Stansall):
Королевский гвардеец. (Фото Charles McQuillan):
“Не мой король”. Протестующие. (Фото Violeta Santos Moura):
Народ на улицах. (Фото Dan Mullan):
Гвардейцы маршируют возле Вестминстерского аббатства во время коронации. (Фото Piroschka van de Wouw):
Барабанщик делает паузу во время военной процессии в Уайтхолле на церемонии коронации. (Фото Antonio Olmos):
Большая толпа у Букингемского дворца. (Фото Bruce Adams):
Король Карл III и королева Камилла вместе с членами королевской семьи стоят на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации. (Фото Hannah McKay):
Король и королева. (Фото Oli Scarff):
Элементы кареты. (Фото Marko Djurica):
Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/kak-koronuyut-korolej.html
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