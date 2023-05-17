Вардзиа: пещерный монастырь-крепость на охране рубежей древней Грузии

Еще во времена правления отца легендарной царицы Тамары, началось строительство удивительного монастыря-крепости прямо внутри отвесной скалы на высоте 1,3 тыс. метров над уровнем моря. Такие меры предпринимались для защиты плодородных земель Грузии от постоянных набегов войск соседних стран. Вардзиа, такое название имеет скальный шедевр Джавахети, прошла через множество испытаний, из года в год разрастаясь вглубь и ввысь, превращаясь в настоящую цитадель, защищающую южные рубежи живописного края и христианскую святыню.

1. Историческая необходимость строительства неприступной цитадели

Вардзиа: пещерный монастырь-крепость на охране рубежей древней Грузии. | Фото: kartvelitours.com.

Георгий III – царь процветающего государства Грузии (XII век), отец легендарной царицы Тамары, как никто понимал первостепенность строительства защитных сооружений, ведь он сам не раз предпринимал попытки захвата соседней Армении (его дочери все-таки удалось присоединить ее к своему царству). Для строительства цитадели для защиты юго-западной границы царства было выбрано поистине идеальное и неприступное место – отвесная стена горы Эрушети (Медвежья), тянущаяся на несколько километров вдоль левого берега реки Кура (Мтквари). Именно в туфовой скале Джавахетии (историко-географическая область) с 1156 года и начали высекать крепость, которая со временем превратилась в полноценный пещерный город.

Город-крепость, высеченный в скалах на уровне 1,3 тыс. метров над уровнем моря, возвышается над долиной реки Куры (Вардзиа, Грузия). | Фото: travel-mania.org.

Интересный факт: Этимология названия пещерного комплекса «Вардзиа» неразрывно связана с народной легендой. Согласно преданью, будущая царица процветающего государства еще с малолетства не раз бывала в пещерах, где активно строилась крепость. В очередной раз, отправившись на прогулку по лабиринтам со своим дядей, она исчезла из виду, чем очень всех напугала. Когда ее начали звать, крошечная девочка отчетливо крикнула: «Я здесь, дядя!». На грузинском это прозвучало, как «Ак вар, дзиа!» (груз. «აქ ვარ, ძია»). Это восклицание царь Георгий III и решил взять за основу названия крепости.

2. Особая роль Вардзии в истории Грузинского царства

Неприступные стены прячут восьмиэтажный город, уходящий на 50 метров в глубину туфовой скалы (Вардзиа, Грузия). | Фото: kartvelitours.com.

Изначально пещерное укрепление являлось действительно крепостным объектом, где скрывался от чужих глаз пограничный гарнизон, перекрывающий путь иранцам и туркам, пробирающихся через узкое ущелье реки Куры с юго-западного направления. Будучи незамеченными, воины гарнизона могли подпускать на выгодное расстояние врага и уничтожать его без особых потерь для себя. Понимая значимость объекта, Георгий III приказал расширить крепость, работы продолжила и Тамара, повторно взошедшая на престол в 1184 г. (поскольку у Георгия III не было сына, в 1178 году ее объявили соправительницей своего отца).

За несколько десятилетий в скале построили целый город с пограничным гарнизоном, царской резиденцией и монастырем (Вардзиа, Грузия).

За несколько десятилетий пещерная крепость превратилась в настоящий город, протянувшийся на 900 метров вдоль скалы, поднявшийся на 8 этажей ввысь и ушел вглубь скалы на 50 метров. Там было обустроено около 600 помещений, половину из которых отводились под царские покои и залы для государственных дел и хранения казны. Еще часть объектов предназначалась для военных нужд, ведь в пещерах помещался целый полк солдат, для них были обустроены казармы, склады с оружием, боеприпасами, продовольствием.

В глубине скалы находится Храм Успения Пресвятой Богородицы, который был освящен в 1185 году (Вардзиа, Грузия).

Помимо этого, активно расстраивался и мужской православный монастырь. Для его нужд высекались церкви, часовни, трапезные и кельи. Также развивалась инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность всех, кто находился в пещерах. Были построены: кладовые, всегда заполненные свежими продуктами, необходимыми вещами, утварью, инструментами; кухни; столовые; бани; подвели и водопровод, обеспечив канализационной системой большую часть пещерных помещений.

Лабиринты лестниц, переходов, тайных ходов и галерей пронизывают пещерный город Вардзиа (Грузия).

В период военных действий (1193 – 1195 гг.), когда турки-сельджуки пытались захватить Грузию, царица Тамара вместе со своим двором вынуждена была перебраться в Вардзиа. К счастью, к этому времени уже была обустроена царская резиденция и действовал монастырь, церкви и часовни которого активно расписывались лучшими мастерами своего дела (в основном греками).

3. Трагические события, повлекшие за собой разрушения и захват крепости-монастыря

Мощное землетрясение привело к обрушению 15-метровой глыбы, закрывающей большую часть фасада пещер (Вардзиа, Грузия).

Учитывая расположение пещерного рода Вардзиа (сейсмически активная зона), неудивительно, что в его истории случались трагические события, связанные не только с войнами. Неприступные скалы в узком хорошо защищенном ущелье тяжело повредить человеку и даже целому войску, а вот природа это сделала в считанные секунды. В 1283 году в этом регионе произошло мощное землетрясение, которое стало причиной обвала значительной части скалы. Было потеряно 70% лицевого фасада туфовой стены, за которой находились основные укрепления пещерного города.

После масштабных восстановительных работ крепость превратили в монастырь и пристроили колокольню, выходящую за пределы скалы (Вардзиа, Грузия).

Масштабный пласт породы толщиной около 15 метров попросту отошел от стены скалы и рухнул в ущелье и реку. Мало того, что пещерный комплекс потерял значительную часть оборонных объектов, так еще и две трети помещений оказались полностью открытыми, что стало причиной потери ее защитных функций. После утраты оборонной способности, пещерный комплекс решили восстанавливать, но только лишь в качестве монастыря. В начале XIV века, во времена правление князя Беки Джакели, христианскую святыню не только полностью восстановили, но и расширили, за счет освободившихся пещер, а также достроили колокольню.

Толстый слой копоти в главном зале Храма Пресвятой Богородицы помог сохранить первоначальный вид фресок (Вардзиа, Грузия).

Сохранилась и фреска, изображающая царицу Тамару, которая поспособствовала строительству пещерного города, где пришлось скрываться ей самой (Вардзиа, Грузия). | Фото: fi.stt-kharisma.org.

А вот события XVI столетия поставили крест и на существовании самого монастыря. В 1551году войска персидского шаха Тахмаспа снова разрушили лицевые стены, а в конце этого же века турки совершили жесточайшее преступление. Захватчики подожгли главный храм, только перед этим в него загнали оставшихся монахов и больных, за которыми те ухаживали. Единственное, этот акт вандализма и беспричинной жестокости, поспособствовал сохранности древних фресок, поскольку во время пожара они покрылись толстым слоем копоти, который в дальнейшем лишь добавлялся, ведь руины монастыря использовались в качестве убежища для турецких пастухов.

https://www.youtube.com/watch?v=f2DRq-yS734

4. Дальнейшая судьба Вардзии

В последние годы пещерный монастырь-крепость стал популярной туристической достопримечательностью Джавахетии (Вардзиа, Грузия). | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.

В 1828 году историческую область Грузии (Джавахетию) царские войска русской армии освободили от турок, что стало началом возрождения пещерного монастыря. Восстановлением занялись православные греки, которые обитали в этих местах со времен царицы Тамары. Благодаря их упорному труду монастырь заново отстроили, и он действовал вплоть до 1930-х годов, пока советская власть не упразднила монашество. В 1938 году пещерный город был объявлен музеем-заповедником Вардзиа, в котором велись исследовательские и восстановительные работы. Спустя 50 лет Патриарх-Католикос Грузии Илий II отслужил в древнем монастыре первую Божественную Литургию. Правда, этому событию прошествовало десятилетие неимоверных усилий, которые он прилагал для восстановления монашества в СССР.

В 2004-2005 гг. была проведена консервация большей части скальных объектов и масштабная реконструкция монастырских помещений (Вардзиа, Грузия). | Фото: ankaratrekkingrotalari.com.

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что сейчас пещерная святыня Вардзиа считается действующим мужским монастырем, хотя того размаха, которого достиг он в прежние века нет. Зато в его истории случились и хорошие события. В 2004 году Министерство культуры, охраны памятников и спорта Грузии инициировало проведение комплексных мероприятий, нацеленных на консервацию и реставрацию исторического объекта. Были проведены укрепительные работы, восстановили отводящие системы, очистили лицевую и верхние поверхности скалы, заполнили специальным раствором особо опасные трещины, чтобы остановить процесс их расширения/разрушения, установили множество подпорных конструкций, удерживающих камни, отремонтировали святыни и вспомогательные помещения.

Вардзи, как и прежде, остается действующим мужским монастырем, что не мешает ей быть точкой притяжения не только для паломников, но и для туристов (Джавахетия, Грузия).

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из самых привлекательных туристических достопримечательностей южного региона и всей Грузии. Такая популярность помогает сохранить древнюю святыню и лишний раз доказывает целесообразность представления историко-культурного объекта для внесения его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: https://novate.ru/blogs/110523/66330/